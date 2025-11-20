Hoa hậu Yến Nhi kêu cứu

Hoa hậu Yến Nhi cho biết nước lũ vẫn dâng cao tại Đắk Lắk, nhiều người dân nơi cô sinh sống đang bị mắc kẹt giữa biển nước.

Chiều 20/11, Hoa hậu Yến Nhi đăng tải bài viết, tha thiết mong cộng đồng mạng chung tay: "Mong mọi người đọc được bài này hãy giúp Nhi tìm cách để thông tin đến đội cứu trợ, tiếp cận và cứu hộ cho bà con ở thôn Phú Đa, phường Đông Hòa và nhiều bà con ở những thôn, phường khắp nơi khác của tỉnh Đắk Lắk".

Yến Nhi cho biết cô mất liên lạc với cha và bà con trong thôn. Lần cập nhật cuối cùng từ quê nhà, cha cô đang kiệt sức sau khi đưa bà nội đến điểm tập kết tại trường học cùng mọi người.

Hoa hậu Yến Nhi lo lắng cho tình hình của gia đình và hàng xóm. Ảnh: FBNV.

Ông còn quay lại hỗ trợ đưa thêm nhiều người khác đến nơi an toàn, nhưng giữa đường xuồng bất ngờ bị lật. Do đó, cô và mẹ lo lắng từng phút.

Yến Nhi cho biết nước lũ vẫn dâng cao từng giờ, hàng loạt người dân thôn Phú Đa vẫn đang bị mắc kẹt.

May mắn thay, ít lâu sau, Yến Nhi cập nhật tình hình: "Hiện tại ba Nhi đã ổn và đang hỗ trợ cô chú di chuyển đến nơi an toàn. Hy vọng đội cứu trợ mau chóng đến nơi". Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Yến Nhi cho biết cô chưa liên lạc trực tiếp được với cha, mà cập nhật thông qua người dân xung quanh nhà.

Nước dâng cao ở khu nhà của Yến Nhi. Ảnh: Yến Nhi.

Những ngày qua, nhiều nghệ sĩ Việt cũng lên tiếng chia sẻ về gia đình giữa tình hình bão lũ. Ngày 20/11, diễn viên Tín Nguyễn cho biết vào rạng sáng, cha mẹ cô ở quê nhà Đắk Lắk gọi điện thoại và báo tin nhà đã bị ngập sâu. Cô lo lắng khi không thể có mặt tại nhà để ở bên cạnh người thân.

"Lòng quặn thắt, không chịu nổi. Nước lũ sắp qua đầu luôn rồi nhưng vẫn còn dâng lên chưa dừng nữa. Sống 28 năm ở vùng bão lũ, quen với cảnh mưa gió nhưng cảm giác năm nay khác hẳn. Không phải vì bão mạnh hơn, không phải vì nước lũ dâng cao hơn mà vì mình không có mặt ở nhà. Mình không thể phụ giúp, không thể yên tâm. Chỉ được xem hình ảnh và video từ xa, cái bất lực đó thật sự khó chịu, căng thẳng", cô chia sẻ.

Nhà của đạo diễn Lê Bình Giang và diễn viên Huỳnh Kiến An ở Khánh Hòa bị nước tràn vào. Nhà của diễn viên Đình Khang bị ngập tới mái, nước chảy siết. Nam diễn viên mất liên lạc với người thân.

Trong khi đó, nhiều nghệ sĩ Việt khác quyên góp tiền để san sẻ gánh nặng cho bà con ở vùng bão lũ. Ngày 19/11, NSND Tự Long. MC Anh Tuấn, cầu thủ Hồng Sơn đã có mặt tại trụ sở Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam trao số tiền ủng hộ hơn 5,3 tỷ đồng thu được từ đêm nhạc Tôi! Người Việt Nam. Diệp Lâm Anh chuyển khoản số tiền 50 triệu đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam.