Cuộc sống của NSND Việt Anh và vợ kém 36 tuổi

Chuyện tình cảm của NSND Việt Anh và bà xã Chân Chân được gia đình 2 bên ủng hộ. Họ xác nhận đăng ký kết hôn vào giữa tháng 10.

Mới đây, NSND Việt Anh đưa bà xã 9X Chân Chân đi ăn cùng đại gia đình. Bữa ăn có các chị em, họ hàng của nghệ sĩ. Việt Anh chia sẻ thêm trong 6 anh chị em của ông, người lớn nhất hiện 79 tuổi, còn người trẻ nhất 59 tuổi. Gia đình nghệ sĩ Việt Anh có 10 người con nhưng 4 người đã qua đời. Gia đình ông hiện còn 6 anh, chị em gồm 3 trai và 3 gái.

Nghệ sĩ rạng rỡ khi được cùng bà xã tụ họp đầy đủ anh chị em. Gia đình ông có bữa ăn thân mật, ấm cúng. Theo NSND Việt Anh, chuyện tình cảm của ông với bà xã Chân Chân rất được họ hàng 2 bên ủng hộ.

NSND Việt Anh đưa vợ đi ăn cùng họ hàng. Ảnh: FBNV.

NSND Việt Anh vướng tin hẹn hò Chân Chân từ 2024. Thời gian đầu, nam diễn viên phủ nhận thông tin và cho biết hai người chỉ đăng ảnh đùa giỡn. Tới cuối 2024, hai người thoải mái chia sẻ, công khai chuyện tình cảm. NSND Việt Anh đăng dòng trạng thái được cho là ngầm thừa nhận mối quan hệ với Chân Chân: “Yêu thương không bao giờ là muộn. Chân thành bao giờ cũng là cái bắt đầu”.

Tháng 7, một người bạn chia sẻ clip được ghi lại trong ngày sinh nhật của NSND Việt Anh. Người bạn này viết chú thích: “NSND Việt Anh được tình trẻ cầu hôn ở tuổi gần 70. Hạnh phúc mà đâu ai cũng có được. Em ngưỡng mộ thầy quá”. Sau đó, Chân Chân cũng chia sẻ clip lên trang cá nhân. Trong clip, Chân Chân tặng nhẫn và cầu hôn bạn trai.

Tháng 10, thông tin NSND Việt Anh và bạn gái kém 36 tuổi chia tay lan truyền trên mạng xã hội. Nhiều trang tin tức còn cho biết lý do cả hai đứt gánh là vấn đề tài chính. Thông tin lập tức gây xôn xao dư luận dù chưa rõ thực hư. Sau đó, Chân Chân bức xúc phủ nhận. Cô khẳng định 2 người vẫn hạnh phúc bên nhau.

Một ngày sau đó, NSND Việt Anh xác nhận đã đăng ký kết hôn với Chân Chân nhưng chưa tổ chức lễ cưới.