Quỳnh Kool gây chú ý

Cảnh nhân vật Lam (Quỳnh Kool) khóc lóc, muốn làm lành với chồng đang được chú ý và thu hút lượt tương tác, bình luận lớn.

Trong tập mới đây của Gió ngang khoảng trời xanh, Lam (Quỳnh Kool) khóc lóc, bày tỏ mong muốn hàn gắn với Toàn (Tô Dũng) thay vì ly hôn như trước đó. Lam xin lỗi chồng và thừa nhận bản thân sai lầm khi đòi ly hôn. Lam không đồng ý chuyện ly hôn với Toàn và tâm sự bản thân đã quá bồng bột.

“Không có anh, em sẽ chết mất”, Lam nức nở nói. Sau đó, hai người làm lành với nhau.

Cảnh phim khiến khán giả thích thú vì sự đáng yêu, dễ thương và ngọt ngào. Từ đầu phim tới giờ, Lam do Quỳnh Kool đảm nhận luôn thể hiện tính cách hồn nhiên, vô tư, nũng nịu, được cưng chiều.

Lam khóc lóc níu kéo chồng.

Tuy nhiên, ngoài bày tỏ sự thích thú với tình tiết, nội dung phim, một số khán giả cũng nhận xét về diễn xuất của Quỳnh Kool. Họ cho rằng nữ diễn viên thể hiện còn đơ, nói chuyện như hụt hơi.

Trước đó, nhân vật Lam của Quỳnh Kool nhiều lần vướng tranh luận. Lý do là Lam tính cách quá trẻ con, nhõng nhẽo trong khi chồng cô gia trưởng, tiết kiệm. Hai nhân vật này liên tục nảy sinh mâu thuẫn và đỉnh điểm là ở khi Toàn ký đơn ly hôn khiến Lam sốc.

Tuyến nội dung của Lam và Toàn gây ức chế cho khán giả, dẫn đến nhiều phản ứng trái chiều. Trước những ý kiến tranh cãi, Quỳnh Kool có động thái lên tiếng thông qua trang cá nhân.

Cô viết: “Ước gì Lam cũng được tận mắt coi Toàn lăn lê, bò lết đau đớn thì chắc phim hết ở tập 1 luôn. Ước gì Lam khởi động lại não, quên sạch mấy ngày tháng cứ tiền nong với con cái thì phim chốt sổ tập cuối luôn. Khán giả khỏi phải tăng xông, chửi 2 vợ chồng nữa”.

Gió ngang khoảng trời xanh là phiên bản làm lại từ bộ phim 30 chưa phải là hết của Trung Quốc. Phim có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool và Việt Hoa. Trong phim, Quỳnh Kool đảm nhận vai Hoàng Lam. Xuất thân gia đình giàu có, được chiều chuộng, Hoàng Lam có tính cách trẻ con dù đã bước sang tuổi 30.