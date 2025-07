Những bộ phim chuyển thể hoàn hảo từ tiểu thuyết gốc

The Color Purple (1985) - Giữ được sự ấm áp và sức mạnh của tiểu thuyết: Steven Spielberg là một trong số ít đạo diễn phim có tầm nhìn nghệ thuật cần thiết để chuyển thể The Color Purple lên phim, mặc dù tờ The New York Times chỉ trích bộ phim vì đã biến lối viết đơn giản của Alice Walker thành "một xứ sở thần tiên đầy hoa". Tuy nhiên, tờ báo tiếp tục nói thêm rằng: "Bộ phim The Color Purple của ông Spielberg vẫn có được đà phát triển, sự ấm áp và sức hút bền bỉ”. Hơn nữa, Walker rõ ràng là người chịu trách nhiệm tuyển diễn viên cho vai diễn nhân vật chính Celie của mình, và vai diễn cuối cùng thuộc về Whoopi Goldberg. Ảnh: Amblin.