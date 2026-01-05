Chiều 5/1, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử".

Nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (6/1/1946 - 6/1/2026), chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật (NXB) phối hợp với Văn phòng Quốc hội tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử.

Dự buổi lễ có lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, một số ban, bộ, ngành Trung ương, cùng nhiều chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định khẳng định, cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử là một dấu ấn quan trọng trong quá trình phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật. Ông đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, sự chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ, biên tập viên Nhà xuất bản và biểu dương sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các đơn vị của hai cơ quan trong việc tham mưu, tổ chức xuất bản các ấn phẩm quan trọng của Quốc hội.

Ông nêu rõ, trong thời gian tới, công tác phối hợp giữa Quốc hội và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cần tiếp tục được tăng cường và nâng lên một tầm cao mới để biên tập, xuất bản, tuyên truyền các ấn phẩm lý luận, chính trị, pháp luật có giá trị lý luận và thực tiễn hơn nữa.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định phát biểu tại lễ ra mắt sách. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử là một công trình được biên soạn công phu, đã tái hiện sinh động hành trình 80 năm xây dựng và phát triển của Quốc hội Việt Nam qua các giai đoạn cách mạng. Nội dung cuốn sách gồm hai phần lớn:

Phần thứ nhất: Chủ tịch Hồ Chí Minh với Quốc hội đã thể hiện sâu sắc những đóng góp to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền và Quốc hội Việt Nam nói chung, công tác bầu cử nói riêng.

Phần thứ hai: 80 năm Quốc hội Việt Nam (1946 - 2026), giới thiệu toàn diện 15 nhiệm kỳ Quốc hội với những điểm nhấn, dấu ấn nổi bật, khẳng định vai trò và những đóng góp quan trọng của Quốc hội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Cuốn sách "80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử". Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm - Tổng biên tập NXB Chính trị quốc gia Sự thật - thể hiện sự vui mừng vì sự ra đời của cuốn sách 80 năm Quốc hội Việt Nam - Những dấu ấn lịch sử. Ông cho biết cuốn sách đã tái hiện hành trình 80 năm của Quốc hội Việt Nam - một hành trình hướng tới mục tiêu phụng sự nhân dân, kiến tạo sự phát triển bền vững của đất nước và tương lai tốt đẹp cho các thế hệ mai sau.