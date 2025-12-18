Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Đổi mới sáng tạo là động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế

  • Thứ năm, 18/12/2025 19:11 (GMT+7)
  • 43 phút trước

Sáng 18/12, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp Tạp chí Cộng sản tổ chức hội thảo khoa học quốc gia “Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số - Xu hướng và giải pháp”.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhấn mạnh, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là xu thế tất yếu, phù hợp với quy luật phát triển của nhân loại, là yêu cầu không thể thiếu để bảo đảm sự phát triển nhanh và bền vững của mỗi quốc gia.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm khẳng định Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia đã “đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong chiến lược phát triển khoa học và công nghệ”.

“Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngày càng được khẳng định là một trong những động lực then chốt của tăng trưởng kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế” - PGS.TS Vũ Trọng Lâm cho biết.

doi moi sang tao anh 1

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu đề dẫn Hội thảo. Ảnh: NXB Chính trị quốc gia Sự thật.

Trên cơ sở đó, các đại biểu dự Hội thảo đã tích cực trao đổi, thảo luận, nhằm làm rõ bối cảnh mới, những xu hướng của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số; đề xuất các quan điểm và giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong thời gian tới.

PGS.TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó tổng biên tập Tạp chí Cộng sản kết luận một số định hướng lớn và giải pháp trọng tâm đã được Hội thảo thống nhất triển khai trong thời gian tới như: tiếp tục quán triệt sâu sắc và triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết số 57-NQ/TW, đây là kim chỉ nam và nền tảng chỉ đạo xuyên suốt cho quá trình phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong kỷ nguyên số; khắc phục triệt để những “điểm nghẽn” về thể chế, nhân lực, hạ tầng, dữ liệu và công nghệ chiến lược; đẩy mạnh phong trào Bình dân học vụ số, hình thành công dân số, văn hóa số, xã hội số hiện đại.

Cùng với đó, cần bảo đảm an toàn, an ninh mạng và chủ quyền quốc gia trên nền tảng số và không gian mạng; an ninh, an toàn dữ liệu hợp pháp của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp; tăng cường hợp tác với các quốc gia có nền khoa học, công nghệ tiên tiến, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo gắn với hội nhập quốc tế để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thụy An

đổi mới sáng tạo tăng trưởng kinh tế công nghệ khoa học đổi mới sáng tạo NXB Chính trị

