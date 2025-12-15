10 tác phẩm khoa học - công nghệ nổi bật 2025

Dòng sách khoa học - công nghệ năm 2025 có nhiều tác phẩm nổi bật với chủ đề nóng như trí tuệ nhân tạo, điện toán lượng tử, công nghệ sinh học và địa chính trị thời đại số.

Nhiều tác phẩm về chủ đề công nghệ và trí tuệ nhân tạo đã được các nhà xuất bản, công ty sách giới thiệu đến độc giả. Trong đó, AI, đạo đức công nghệ, điện toán lượng tử và chính trị công nghệ là những chủ đề thu hút sự quan tâm lớn. Nhiều cuốn sách không chỉ đạt doanh số ấn tượng mà còn mở rộng thảo luận về cách AI đang tái định hình thế giới hiện đại.

Bàn cờ mới: Tương lai quan hệ quốc tế trong kỷ nguyên AI (TS Vũ Lê Thái Hoàng)

Tác phẩm tập thể phân tích vai trò định hình trật tự thế giới của trí tuệ nhân tạo. Ảnh: Omega+.

Bàn cờ mới là tác phẩm tập thể hiếm hoi tại Việt Nam đi sâu phân tích vai trò định hình trật tự thế giới của trí tuệ nhân tạo (AI), trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc ngày càng gay gắt.

Tác giả 10 bài viết là các phó giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ, nghiên cứu sinh và chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế lẫn trí tuệ nhân tạo. Trong đó, chủ biên là TS Vũ Lê Thái Hoàng - chuyên gia trong lĩnh vực quan hệ quốc tế, an ninh toàn cầu và tác động của công nghệ đối với chính trị quốc tế.

Sách mang đến cái nhìn đa chiều về tác động của AI đến môi trường đối ngoại, cấu trúc quyền lực toàn cầu và các vấn đề then chốt như chủ quyền dữ liệu, an ninh thông tin, xung đột vũ trang, phát triển kinh tế và quản trị toàn cầu. Mỗi chương là một lát cắt cho thấy cách các quốc gia đang sử dụng AI như một công cụ chiến lược để tái định vị ảnh hưởng của mình trong hệ thống quốc tế.

Tác phẩm cũng dành một phần riêng để phân tích vị thế của Việt Nam trong kỷ nguyên AI, chỉ ra những cơ hội và thách thức mà quốc gia đang đối mặt, đồng thời gợi mở các chính sách cụ thể nhằm tận dụng hiệu quả tiềm năng công nghệ, giảm thiểu rủi ro và khẳng định vai trò trên bàn cờ toàn cầu.

Mã nguồn: Khởi đầu của tôi (Bill Gates - Mai Chí Trung dịch)

Hồi ký đầu tiên của tỷ phú công nghệ Bill Gates. Ảnh: NXB Trẻ.

Sách là hồi ký đầu tiên của tỷ phú công nghệ Bill Gates. Ông đã đưa người đọc trở lại thời điểm bản thân còn là một cậu bé hiếu động ở Seattle (bang Washington, Mỹ), niềm đam mê lập trình được khơi dậy nhờ các giáo viên tận tâm và những quyết định táo bạo như bỏ học Harvard để theo đuổi sự nghiệp phần mềm. Gates cũng kể về tình bạn sâu sắc với Paul Allen và những thử thách bước đầu khi sáng lập Microsoft.

Bản tiếng Việt của cuốn sách được ra mắt cùng lúc với ấn bản tiếng Anh Source Code: My Beginnings trên toàn cầu ngày 5/2. Đơn vị xuất bản nhận được nhiều lời khen khi một tự truyện của nhân vật tầm cỡ quốc tế được giới thiệu đồng thời tại Việt Nam, trong thời gian gấp rút chỉ hai tháng chuẩn bị.

Genesis: Khởi nguyên - Trí tuệ nhân tạo, niềm hy vọng và tinh thần nhân loại (Henry Kissinger, Eric Schmidt và Craig Mundie - Quý Tiến dịch)

Tác phẩm cuối cùng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger. Ảnh: Omega+.

Là tác phẩm cuối cùng của cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger, Genesis: Khởi nguyên đặt ra câu hỏi trọng tâm: Liệu trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua giới hạn của con người và định nghĩa lại bản chất tồn tại? Đồng tác giả Eric Schmidt và Craig Mundie, hai cựu lãnh đạo công nghệ tại Google và Microsoft, cùng Kissinger khám phá ảnh hưởng của AI trên tám lĩnh vực trọng yếu, từ chính trị, an ninh đến khoa học và đạo đức.

Sách cảnh báo nguy cơ AI thao túng nhận thức, làm xói mòn tư duy độc lập và tái cấu trúc quyền lực toàn cầu. Các tác giả không chỉ phác họa viễn cảnh một thế giới nơi AI trở thành thực thể siêu việt, mà còn bàn sâu về những thách thức khi quản trị công nghệ này. Các vấn đề như minh bạch thuật toán, xây dựng khung pháp lý, dữ liệu đào tạo và tiêu chuẩn kiểm soát đều được bàn đến. Một số chương còn đặt giả thuyết về xung đột, thậm chí thảm họa nếu AI bị lạm dụng như một loại "hộp đen" quyền lực.

Tác phẩm nhận được đánh giá tích cực từ Bill Gates và Sam Altman nhờ cách tiếp cận vừa sắc sảo vừa sâu sắc trước một vấn đề mang tính sống còn.

Điểm kỳ dị đã cận kề (Ray Kurzweil - Sơn Phạm, Vũ Hoàng Linh dịch)

Tác phẩm dự báo tương lai công nghệ của Ray Kurzweil. Ảnh: Omega+.

Trong tác phẩm mới nhất, Ray Kurzweil tiếp tục hành trình dự báo tương lai công nghệ với niềm tin mạnh mẽ rằng thời khắc con người và máy móc hòa làm một đang đến gần. Dựa trên quy luật “lợi tức tăng tốc”, ông lý giải tiến bộ công nghệ đang phát triển không chỉ nhanh mà còn tự gia tốc. Từ mô hình ngôn ngữ lớn, xe tự hành, AI chẩn đoán ung thư cho đến việc kết nối não người với máy tính, Kurzweil cho rằng trí tuệ nhân tạo đạt mức ngang bằng con người chỉ còn là vấn đề thời gian.

Tác giả vẽ ra một viễn cảnh công nghệ nano và AI mở ra khả năng sống thọ vượt ngưỡng, sửa chữa cơ thể bằng nanobot, thậm chí chống lão hóa vĩnh viễn. Nhưng ông cũng đặt câu hỏi về bản ngã, cái chết và ý nghĩa tồn tại khi não bộ được mở rộng bằng máy móc. Với Kurzweil, “Điểm kỳ dị” không chỉ là bước nhảy công nghệ mà là cột mốc khiến loài người phải tái định nghĩa chính mình.

Uy thế lượng tử (Michio Kaku - Phạm Văn Thiều dịch)

Sách được dịch giả Phạm Văn Thiều chuyển sang tiếng Việt. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong Uy thế lượng tử, nhà vật lý lý thuyết nổi tiếng Michio Kaku mở ra cánh cửa đến với cuộc cách mạng tiếp theo của nhân loại - điện toán lượng tử. Với lối viết dễ hiểu và lôi cuốn, ông dẫn dắt độc giả đi từ lịch sử máy tính đến một viễn cảnh nơi chip silicon nhường chỗ cho những cỗ máy có thể giải quyết những bài toán mà công nghệ hiện tại bất lực.

Sách không chỉ giải thích nguyên lý hoạt động của máy tính lượng tử mà còn cho thấy tiềm năng ứng dụng vượt xa giới học thuật. Công nghệ này có thể tối ưu hóa phương tiện giao thông, thiết kế thuốc điều trị bệnh nan y, cải tổ nền kinh tế toàn cầu... Những câu hỏi lớn như biến đổi khí hậu hay an ninh mạng cũng được đặt lại dưới lăng kính của khả năng tính toán mới, hứa hẹn bước ngoặt cho cả nhân loại.

Sách được dịch giả Phạm Văn Thiều chuyển ngữ sang tiếng Việt. Ông là dịch giả duy nhất ba lần đoạt Giải thưởng Sách Quốc gia và nổi tiếng với cuốn sách Lược sử thời gian, tới nay đã tái bản 34 lần.

Phong cách NVIDIA (Tae Kim - Trần Phương Thúy, Hồ Đắc Phương dịch)

Phong cách NVIDIA của nhà báo Tae Kim. Ảnh: Nhã Nam.

Phong cách NVIDIA không đi theo lối kể về sản phẩm hay công nghệ như thường thấy trong các cuốn sách kinh doanh công nghệ. Thay vào đó, nhà báo Tae Kim chọn lật mở yếu tố ít được nói đến nhưng lại là cốt lõi trong thành công của Nvidia. Đó là văn hóa làm việc "tận hiến" được CEO Jensen Huang và các đồng sáng lập xây dựng từ những ngày đầu.

Tác phẩm tập hợp nhiều câu chuyện nội bộ như việc nhân viên mang túi ngủ đến văn phòng, bãi đỗ xe chật kín cuối tuần, những buổi họp kỹ thuật lúc hơn 10 giờ đêm… Từ đó, sách lý giải cách Nvidia hình thành một tập thể vừa cực kỳ chăm chỉ, vừa gắn bó như một đại gia đình. Văn hóa “không ai làm việc chăm chỉ hơn tôi” mà Jensen Huang truyền cảm hứng gần như trở thành nhịp sống mặc định trong công ty.

Bá Chủ AI: Trí tuệ nhân tạo, ChatGPT và cuộc chạy đua thay đổi thế giới (Palmy Olson - Phương Thủy dịch)

Năm 2024, bản tiếng Anh của Bá chủ AI đoạt giải “Cuốn sách kinh doanh của năm” của Financial Times và Schroders. Ảnh: Nhã Nam.

Với góc nhìn báo chí sắc sảo, nhà báo Parmy Olson tái hiện trận chiến giữa hai thế lực lớn, OpenAI được Microsoft hậu thuẫn và DeepMind của Google, trên hành trình tạo ra AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát).

Cuốn sách bóc tách các chiến lược công nghệ đồng thời đi sâu vào động cơ quyền lực, tham vọng chính trị, các xung đột đạo đức và hệ lụy xã hội. Olson không né tránh các câu hỏi gai góc như: Liệu AI có thể vượt khỏi tầm kiểm soát? Ai thực sự đang nắm quyền định đoạt tương lai công nghệ? Và đâu là giới hạn giữa lợi ích cộng đồng và quyền lực doanh nghiệp?

Điểm nổi bật của Bá chủ AI là cách tác giả dung hòa giữa kiến thức chuyên sâu và lối kể chuyện giàu nhịp điệu. Năm trước, tác phẩm gốc còn đoạt giải “Cuốn sách kinh doanh của năm” của Financial Times và Schroders.

Vũ điệu sự sống (Nick Lane - Dương Hồng Quân dịch)

Vũ điệu sự sống của nhà nghiên cứu Nick Lane. Ảnh: NXB Trẻ.

Trong sách, Nick Lane kể một câu chuyện khác lạ về sự sống. Thay vì bắt đầu từ gen và DNA như nhiều sách sinh học khác, ông chọn năng lượng, một hướng đi ít ai ngờ tới. Theo Lane, để hiểu sự sống thực sự là gì, ta cần nhìn vào cách cơ thể dùng năng lượng để vận hành từ những phản ứng hóa học nhỏ bé bên trong tế bào đến quá trình hình thành và phát triển của con người.

Trọng tâm của cuốn sách là chu trình Krebs, một chuỗi phản ứng giúp tế bào tạo ra năng lượng. Nick Lane ví nó như một “vũ điệu” kỳ diệu diễn ra liên tục trong cơ thể, nuôi dưỡng sự sống nhưng cũng gắn liền với cái chết. Ông khéo léo viết về mối quan hệ giữa những phản ứng bên trong tế bào với lịch sử Trái Đất và nguồn gốc sự sống, giúp người đọc thấy được sự gắn kết kỳ diệu giữa chúng ta và tự nhiên.

Thiết kế hệ thống học máy (Huyền Chip - Đỗ Hữu Thiệu, Nguyễn Sỹ Khánh dịch)

Bản tiếng Việt sách Thiết kế hệ thống học máy của tác giả Huyền Chip.

Trong Thiết kế hệ thống học máy, tác giả Huyền Chip hướng dẫn người đọc cách xây dựng một hệ thống học máy từ lý thuyết đến triển khai thực tế với trọng tâm là quy trình phát triển lặp và tối ưu ứng dụng trong môi trường sản xuất.

Không chỉ dừng lại ở mô hình, cuốn sách phân tích sâu vào các khía cạnh vận hành như thu thập dữ liệu, theo dõi mô hình, xử lý sai lệch và đánh giá hiệu quả lâu dài. Đó là những yếu tố quyết định sự thành công thực tiễn của một sản phẩm AI.

Dựa trên kinh nghiệm tại Netflix, NVIDIA và các công ty khởi nghiệp AI tại Mỹ, Chip Huyen đưa ra những chiến lược thiết kế hệ thống vừa hiệu quả, vừa bền vững, tránh các ngộ nhận phổ biến trong triển khai AI ở quy mô lớn. Cuốn sách được xem là cẩm nang thực tiễn cho kỹ sư, nhà quản lý và bất kỳ ai đang tìm cách đưa mô hình học máy vào thế giới thật.

Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu (Zhou Hengxing - Linh Chi dịch)

Tiểu sử đầu tiên và độc quyền về CEO của OpenAI. Ảnh: Alphabooks.

Đây là cuốn tiểu sử đầu tiên và độc quyền về CEO của OpenAI, nhân vật trung tâm đứng sau sự ra đời của ChatGPT và sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo thế hệ mới. Được nhà báo công nghệ Zhou Hengxing chấp bút, tác phẩm xây dựng từ các cuộc phỏng vấn trực tiếp với Altman, tư liệu nội bộ của OpenAI cùng hơn một thập kỷ theo dõi nhân vật của tác giả. Có thể nói, Zhou đã mang đến bức chân dung hiếm hoi và toàn diện về “cha đẻ” của ChatGPT.

Cuốn sách tái hiện hành trình của Sam Altman từ thời niên thiếu ở St. Louis (bang Missouri, Mỹ), bỏ dở Stanford để khởi nghiệp, cho đến khi trở thành người dẫn dắt OpenAI. Tác phẩm còn đưa người đọc vào những biến động nội bộ đáng chú ý như cuộc “đảo chính OpenAI” năm 2023, khi Altman bị sa thải và trở lại vị trí CEO chỉ sau vài ngày.