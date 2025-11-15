Cuốn tiểu sử độc quyền bóc tách CEO OpenAI Sam Altman

“Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu” là cuốn tiểu sử phỏng vấn độc quyền đầu tiên về Sam Altman - người đang dẫn dắt một trong những công ty công nghệ có ảnh hưởng nhất thế giới.

CEO OpenAI Sam Altman. Nguồn: Skynews.

Thế giới công nghệ chứng kiến sự trỗi dậy của ChatGPT và OpenAI - hai cái tên đã định nghĩa lại kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo. Đứng sau hiện tượng đó là Sam Altman, người được mệnh danh là “cha đẻ của ChatGPT” và là CEO đang nắm trong tay quyền lực lớn nhất ngành AI toàn cầu.

Bức chân dung toàn diện, chân thực và hiếm hoi nhất về Sam Altman

Cuốn sách Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu do nhà báo công nghệ Chu Hằng Tinh (Zhou Hengxing) chấp bút từ các cuộc phỏng vấn trực tiếp, tư liệu nội bộ từ OpenAI và hơn một thập kỷ quan sát nhân vật, mang đến cho độc giả bức chân dung toàn diện, chân thực và hiếm hoi nhất về Sam Altman - thủ lĩnh ChatGPT, CEO OpenAI.

Chu Hằng Tinh là người sáng lập Pandaily. Ông có hơn 12 năm đưa tin, phỏng vấn và tiếp xúc trực tiếp với giới lãnh đạo công nghệ quốc tế, trong đó có Sam Altman, Elon Musk, và nhiều nhà sáng lập hàng đầu Thung lũng Silicon. Kinh nghiệm và góc nhìn “người trong cuộc” giúp ông tái hiện chân dung Sam Altman sống động.

Chính Sam Altman đã xác tín cho tính xác thực, chiều sâu của cuốn sách: “Khối lượng thông tin trong cuốn sách khiến tôi ấn tượng sâu sắc. Tôi quá bận rộn lúc này, nhưng khi nghỉ hưu, tôi rất sẵn lòng tham gia viết nửa sau của cuốn tiểu sử này”.

Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu không chỉ là câu chuyện về những thuật toán hay siêu máy tính, về hành trình nhân loại bước vào kỷ nguyên AI - nơi công nghệ, tham vọng và triết lý nhân văn đan xen như những dòng điện trong một mạch sống khổng lồ, mà còn hé lộ bức tranh nhiều lớp về con người Altman: một thiên tài khát khao định nghĩa tương lai, một nhà lãnh đạo có niềm tin gần như tôn giáo vào sự “tăng tốc đổi mới”, và cũng là người bị chính Hội đồng OpenAI loại bỏ rồi đưa trở lại trong vài ngày.

Tác giả Chu Hằng Tinh đã khắc họa Sam Altman một lãnh đạo vừa lý trí, vừa mâu thuẫn - người mang tham vọng “thiết kế lại tương lai”, nhưng vẫn trăn trở về giới hạn đạo đức của AI.

Bản tiếng Việt sách Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu do Alpha Books thực hiện. Ảnh: A.P.B.

Hành trình của một thiên tài công nghệ

Những trang đầu cuốn sách sẽ đưa người đọc ngược về hơn 70 năm lịch sử, khi AI vẫn chỉ là một nhánh nhỏ của khoa học máy tính, và nhân loại còn mơ hồ về khả năng tái tạo tư duy con người của AI.

Khi Sam Altman xuất hiện, thế giới đã bước sang một khúc quanh mới. Câu chuyện không chỉ về công nghệ, mà là cả cuộc đối đầu tư tưởng giữa các “gã khổng lồ” - Elon Musk, Larry Page, Sergey Brin, Bill Gates - những người tranh luận gay gắt về việc liệu AI sẽ cứu hay hủy diệt nhân loại.

Chính trong bối cảnh ấy, Altman và Musk bắt tay sáng lập OpenAI năm 2015, khởi đầu bằng một email ngắn gọn nhưng lịch sử: “Sứ mệnh của chúng ta là tạo ra AGI - trí tuệ nhân tạo tổng quát đầu tiên - và trao quyền cho càng nhiều người càng tốt.”

Và chỉ bốn năm sau, tháng 6 năm 2018, OpenAI phát hành GPT-1, đặt nền móng cho kỷ nguyên Generative AI. Từ đó, mỗi phiên bản GPT - từ 2, 3, rồi 4 - lại mở rộng biên giới hiểu biết của con người. Trong bài kiểm tra sinh học nâng cao, GPT-4 chỉ sai một trên tổng số 60 câu hỏi - và khiến Bill Gates phải thốt lên: “Đây là màn trình diễn kinh ngạc nhất mà tôi từng thấy trong đời”.

Thế giới đã thay đổi từ khoảnh khắc ấy. Trong vòng năm ngày đầu tiên, ChatGPT đạt 1 triệu người dùng và chỉ trong hai tháng đã đạt tới con số 100 triệu người dùng - nhanh hơn bất kỳ sản phẩm nào trong lịch sử Internet.

Tuy nhiên, Sam Altman - Người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu không chỉ kể về thành công. Cuốn sách cũng khai thác sâu các giai đoạn khác nhau trong cuộc đời của Sam Altman từ “cậu bé mê máy tính” ở St. Louis, bỏ Đại học Stanford đến CEO OpenAI - người đang cầm lái cuộc cách mạng AI và những khủng hoảng nội tâm, chính trị đằng sau cỗ máy AI khổng lồ.

"Cuộc đảo chính OpenAI” tháng 11 năm 2023 là một trong những chương kịch tính nhất: Altman bị sa thải trong một cú điện thoại ngắn ngủi, toàn bộ Thung lũng Silicon chấn động. Hơn 700 nhân viên ký tên đòi hội đồng quản trị từ chức, hàng trăm CEO trong nhóm WhatsApp bí mật của giới công nghệ Mỹ lên tiếng ủng hộ Sam.

Giống như năm 1985, khi Steve Jobs bị đuổi khỏi Apple, lần này người ta chứng kiến một “Jobs mới” đứng lên từ chính đống tro tàn mà mình tạo ra. Và chỉ vài ngày sau, Sam Altman trở lại ghế CEO, cùng lời tuyên bố giản dị nhưng đầy quyết tâm: “Chúng ta chỉ đang khởi đầu cho sứ mệnh lớn hơn - đưa AI phục vụ nhân loại”.

Cuối cùng, cuốn sách cho chúng ta thấy rõ hơn bản lĩnh và triết lý của Altman. Năm 2018, Altman công bố “Hiến chương OpenAI” - văn bản thể hiện tầm nhìn đạo đức hiếm thấy trong thế giới công nghệ: “Đảm bảo AGI - trí tuệ vượt trội hơn con người - mang lại lợi ích cho toàn nhân loại”.

Viết cảm nhận sau khi đọc cuốn sách này, TS Ngô Công Trường - DBA John Ngo, Nhà sáng lập J&P Global, XpertPro.AI, AI SMARTUP cho biết: “Đọc Sam Altman - người kiến tạo cuộc chơi AI toàn cầu, bạn sẽ không chỉ thấy hành trình của một thiên tài công nghệ, mà thấy lại chính mình - người đang học cách thích nghi, sáng tạo và sống có ý nghĩa trong thời đại AI. Với tôi, cuốn sách này không chỉ là một cuốn tiểu sử, mà là bản hướng dẫn tư duy cho thế hệ mới: dám tiên phong, dám sai, dám học và dám dẫn đầu”.

Còn ông Nguyễn Tiến Huy, Tổng giám đốc Pencil Group, tác giả cuốn Không ai cản được AI viết: “Sức hấp dẫn của cuốn tiểu sử này nằm ở chỗ: nó không chỉ kể chuyện về một con người, mà buộc ta soi lại chính mình. Chúng ta ngưỡng mộ AI vì nó thông minh, nhưng lại dễ quên rằng trí tuệ không có đạo đức là con dao hai lưỡi. Sự tiến bộ không bao giờ miễn phí; và đằng sau mỗi bước nhảy vọt công nghệ là một câu hỏi đạo đức chưa được trả lời”.