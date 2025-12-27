Phụ nữ tuổi 40 nên làm gì để bảo vệ buồng trứng?

Buồng trứng là nơi sản xuất nội tiết tố nữ. Buồng trứng khỏe mạnh, nội tiết trong cơ thể dồi dào, phụ nữ sẽ giữ được sự trẻ trung. Để bảo vệ buồng trứng, bạn cần sống lành mạnh.

Tập thể dục thường xuyên, duy trì cân nặng ổn định là điều cần thiết để buồng trứng khỏe mạnh. Ảnh minh họa: L.C.

Liệu pháp thay thế hormone chỉ là một phần của quá trình chuyển đổi mãn kinh và kiểm soát sau mãn kinh. Dù ở thời điểm nào, lối sống lành mạnh cũng rất quan trọng. Vận động đều đặn có thể làm giảm tỷ lệ tử vong, đặc biệt là khả năng tử vong do bệnh tim mạch. Những người tham gia thể dục thể thao thường xuyên có khả năng trao đổi chất, sức mạnh cơ bắp, nhận thức và chất lượng cuộc sống tốt hơn; tỷ lệ mắc các bệnh tim mạch, đột quỵ, gãy xương và ung thư vú cũng thấp hơn.

Những điều cần lưu ý để có lối sống lành mạnh:

1. Vận động cũng cần tránh chấn thương, tránh tổn thương hệ cơ - khớp - xương. Phương pháp luyện tập tốt nhất là mỗi tuần tập luyện ít nhất 3 lần, mỗi lần ít nhất 30 phút, cường độ đạt mức trung bình. Ngoài ra, mỗi tuần tăng thêm hai lần luyện tập tăng đề kháng sẽ càng có nhiều lợi ích hơn.

2. Đừng làm “cô bé mập mạp”, hãy kiểm soát cân nặng. Béo phì (chỉ số khối cơ thể BMI > 25 kg/m2) sẽ tác động rất nhiều đến sức khỏe. Phụ nữ sau mãn kinh giảm 5-10% cân nặng có thể cải thiện các triệu chứng do kháng insulin liên quan đến béo phì gây nên.

3. Ăn uống lành mạnh: Bữa ăn lành mạnh cơ bản được khuyến nghị bao gồm ít nhất 250 g rau quả mỗi ngày, ngũ cốc nguyên cám, ăn thực phẩm từ cá hai lần mỗi tuần, sử dụng ít đồ ăn nhiều chất béo. Nên kiểm soát lượng muối sử dụng dưới 6 g/ ngày, nữ giới không nên tiêu thụ cồn quá 20 g/ngày.

4. Tích cực cai nghiện thuốc lá, thay đổi lối sống, tăng cường các hoạt động xã hội và hoạt động trí óc.

Không có linh đan diệu dược nào có thể bảo vệ buồng trứng của bạn mãi mãi, tuân theo lối sống lành mạnh mới là điều quan trọng nhất. Cần làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, cố gắng tránh thức khuya, nâng cao ý thức tự bảo vệ, chú ý ăn uống lành mạnh; khi đến kỳ kinh không nên ăn đồ lạnh, đồ ăn tính hàn; giữ ấm cơ thể, vận động phù hợp, tránh ngồi lâu; kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Phụ nữ muốn trì hoãn thời kỳ mãn kinh có thể thực hiện phòng ngừa trong giai đoạn chuyển giao mãn kinh, sử dụng liệu pháp thay thế hormone để nhẹ nhàng vượt qua giai đoạn này. Không được tự ý áp dụng mà phải nghe theo hướng dẫn của bác sĩ sau khi kiểm tra toàn diện và không nằm trong nhóm chống chỉ định, tránh phát sinh bệnh mạn tính, nâng cao được chất lượng cuộc sống.

Vẫn còn nhiều nghi vấn xoay quanh liệu pháp “mát xa buồng trứng” nên đừng vội tin tưởng. Mát xa có thể thúc đẩy tuần hoàn máu, nhưng công dụng kéo dài thanh xuân hay bảo vệ buồng trứng gần như không đáng kể.

Đối với phụ nữ trên 40 tuổi, một khi xuất hiện rối loạn kinh nguyệt, đặc biệt là các trường hợp bất thường như thời gian vô kinh quá dài, máu kinh ra nhiều hoặc ra máu nhỏ giọt không dứt, cần nhanh chóng đi khám phụ khoa.

Trong thời kỳ tiền mãn kinh, có thể xảy ra rối loạn vận mạch và các triệu chứng thần kinh do suy giảm nồng độ estrogen, biểu hiện như bốc hỏa, đổ mồ hôi, cảm xúc không ổn định, bất an, trầm cảm hoặc khó ở, mất ngủ... Đây được gọi là hội chứng mãn kinh. Nếu không thể tự mình điều chỉnh khi xuất hiện các triệu chứng trên, cũng nên thăm khám bác sĩ.