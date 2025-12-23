Dấu hiệu cảnh báo bạn cần để ý tới chu kỳ kinh nguyệt

Chu kỳ kinh nguyệt ngắn hơn, lượng máu kinh ít đi là những dấu hiệu cần lưu ý để thăm khám bác sĩ. Khi chức năng buồng trứng suy giảm, lượng kinh nguyệt sẽ bị ảnh hưởng.

Hãy chú ý tới lượng kinh nguyệt trong mỗi chu kỳ. Ảnh minh họa: E.V.

Nguyên nhân dẫn đến thiểu kinh (lượng kinh nguyệt ít đi rõ rệt) là do buồng trứng không bài tiết đủ estrogen, không rụng trứng hoặc chấn thương phẫu thuật, viêm nhiễm, dính… khiến nội mạc tử cung không phản ứng với lượng hormone bình thường.

Có tổng cộng hai buồng trứng nằm ở hai bên tử cung. Buồng trứng trong độ tuổi sinh sản có kích thước khoảng 4x3x1cm. Nhìn kích thước thì buồng trứng nhỏ hơn tử cung rất nhiều nhưng đây là nơi tập trung tinh hoa, và còn là “cấp trên” của tử cung.

Buồng trứng thay đổi theo chu kỳ và chỉ huy nội mạc tử cung tạo ra những thay đổi tương ứng. Trong giai đoạn nang trứng (giai đoạn tiền rụng trứng/giai đoạn tăng sinh), estrogen do buồng trứng bài tiết giống như hàng rào làm nội mạc tử cung bước vào giai đoạn tăng sinh; sau khi phóng noãn, buồng trứng bài tiết progestorone và estrogen, lúc này nội mạc tử cung chuyển sang giai đoạn bài tiết.

Ở giai đoạn cuối, hoàng thể teo đi, lượng estrogen và progesterone được tiết ra giảm xuống, progesterone rút lui, nội mạc tử cung mất đi trợ giúp nên bắt đầu hoại tử và bong tróc, bước vào kỳ kinh nguyệt với biểu hiện là ra máu kinh.

Có thể thấy nếu lượng estrogen được tiết ra ít hơn bình thường, nội mạc tử cung trong giai đoạn tăng sinh sẽ không đủ dày, từ đó lượng kinh nguyệt sẽ giảm đi. Không rụng trứng thì sẽ không có sự sản sinh progesterone và cũng không có giai đoạn progesterone thoái lui, mức độ nội mạc tử cung bong ra sẽ giảm xuống, kéo theo lượng kinh nguyệt ít đi.

Nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dính tử cung do nạo phá thai nhiều lần và nong tử cung đạt đến 25 - 30%, đây là nguyên nhân chủ yếu gây ra thiểu kinh và vô sinh thứ phát.

Viêm nhiễm bộ phận sinh dục nữ do vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis gây ra được gọi là bệnh lao sinh dục. Trong đó, lao ở nội mạc tử cung thường do vi khuẩn lao ống dẫn trứng lây lan, ở giai đoạn muộn thường có biểu hiện ít kinh nguyệt hoặc vô kinh do nội mạc tử cung bị phá hủy.

Ngoài giảm lượng kinh nguyệt, biểu hiện của bệnh lao sinh dục còn có hiếm muộn, đau bụng dưới và sốt, đổ mồ hôi ban đêm, mệt mỏi, chán ăn, tụt cân…

Ngoài ra, uống thuốc tránh thai tổng hợp cũng có thể dẫn tới thiểu kinh, nhưng thông thường chỉ cần ngừng thuốc là kinh nguyệt sẽ về mức bình thường.

Với trường hợp thiểu kinh do yếu tố cảm xúc, nên tránh những cảm xúc không tốt như áp lực, sầu muộn. Giữ tâm trạng lạc quan vui vẻ và tâm lý thoái mái có tác dụng hỗ trợ điều hòa lượng kinh nguyệt về mức bình thường.