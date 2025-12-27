Chợ sách cũ gần 500 tuổi giữa lòng Paris

Những người bán sách cũ dọc bờ sông Seine đã duy trì khu chợ của mình trong 475 năm và đang tiếp tục giữ gìn nét đẹp văn hóa này giữa thủ đô Paris, theo CNN.

Chợ sách cũ Paris. Ảnh: cntraveler.

Sylvia Brui, 76 tuổi, một người bán sách cũ suốt 8 năm qua trên đường Quai de Conti, chia sẻ: “Bán sách là cuộc sống của tôi. Nó không chỉ là một công việc. Chúng tôi đang được bán những thứ chúng tôi yêu thích”.

Lịch sử của những người buôn sách nổi tiếng ở Paris bắt đầu từ năm 1550, khi hàng chục sạp sách ven đường được mở ở Île de la Cité, ngay trung tâm thủ đô nước Pháp. Việc buôn bán dần phát triển khi cây cầu Pont Neuf được xây dựng vào năm 1606, nơi mở ra không gian cho cả người bán và người mua trao đổi.

Vào đầu những năm 1900, Paris đã ra quy định chung về diện mạo của các quầy hàng: Tất cả được làm bằng kim loại, sơn màu xanh lá cây và quầy hàng hướng tầm nhìn ra bờ sông. Ngày nay, có khoảng 230 sạp sách nằm dọc bờ sông Seine, dài khoảng 3 km, cung cấp đa dạng loại sách cũ và đương đại, cùng nhiều tranh khắc, tem và tạp chí.

Sự gắn kết của Paris với sách cũ

Người bán sách không phải trả thuế hay tiền thuê địa điểm nhưng phải tuân thủ những quy định nghiêm ngặt. Các vị trí trống tại con đường bán sách sẽ được chính quyền thành phố Paris phân bổ và quản lý thông qua một ủy ban chuyên trách. Ứng viên muốn mở quầy phải nộp đơn kèm theo sơ yếu lý lịch và thư xin việc giải thích kế hoạch của họ.

Jérôme Callais, Chủ tịch Hiệp hội văn hóa của những người bán sách Paris, chia sẻ: “Bạn phải thể hiện cam kết của mình với sách”. Có 12 người bán sách mới được thông qua vào tháng 10/2025.

Mỗi giấy phép có thời hạn 5 năm. Người bán sách phải mở quầy ít nhất 4 ngày một tuần, trừ khi thời tiết xấu. Họ được phép bán sách cũ, sách chuyển nhượng lại, giấy tờ cũ và tranh khắc. Họ có thể thêm một số mặt hàng khác như tiền xu, huy chương, tem cũ và bưu thiếp, miễn là chúng không vượt quá không gian một quầy hàng.

Callais chia sẻ: “Bạn cần phải có kinh nghiệm, phải có kiến ​​thức. Không có gì đáng ngạc nhiên khi phần lớn người bán sách đều trên 50 tuổi. Tỷ lệ vào khoảng 80%”.

Những người bán sách đa phần uyên bác và có nhiều kiến thức. Ảnh: AP.

Ozan Yigitkeskin, 52 tuổi, là một người mới được phép bán sách, với ý định cung cấp tuyển tập sách đa ngôn ngữ. Ông cho biết: “Công việc đầu tiên của tôi là bán sách bằng xe đạp ở Istanbul vào năm 15 tuổi. Tôi cũng từng là nhân viên đánh máy, nhà báo và tôi vẫn đam mê với sách”.

Hiểu rằng việc mở một hiệu sách độc lập rất khó khăn khi phải vật lộn để trang trải tiền thuê nhà, Yigitkeskin tin rằng ông sẽ thoát khỏi điều đó với quầy sách ven sông Seine.

Chiến lược đó đã thành công với nhiều người bán sách khác. Sáu năm trước, Camille Goudeau, 35 tuổi, đã mở quầy hàng chuyên về khoa học viễn tưởng và giả tưởng tại đây sau nhiều năm làm việc cho các nhà sách khác.

Bà cho biết: “Tôi kinh doanh sách với giá rẻ để khuyến khích những người không đọc sách, đọc rất ít hoặc đã ngừng đọc, có hứng thú đọc sách lại”.

Sylvia Brui nói thêm: “Tôi biết một người phụ nữ 30 tuổi như vậy. Bà ấy từng không vào hiệu sách. Nhưng sau khi bà ấy mua cuốn sách đầu tiên ở đây là Ông già và biển cả, đọc các tuyển tập của Joyce và giờ đây bà ấy đã đến hiệu sách”.

Cuộc thăm dò từ nền tảng IPSOS/CNL cũng cho thấy độc giả Pháp đã mua nhiều sách cũ hơn trong thập kỷ qua. Trong đó, những người từ 25 đến 34 tuổi là đối tượng đọc nhiều nhất mỗi năm.

Niềm vui của những chủ hiệu sách cũ

Họ làm việc ngoài trời quanh năm và thường không có gì ngoài một chiếc ghế gấp và một chiếc bàn nhỏ để vừa làm việc, vừa là quầy tính tiền. Tưởng chừng như vất vả nhưng họ có niềm vui riêng với công việc của mình.

Chủ quầy sách Camille Goudeau giải thích: “Tôi không thích bị mắc kẹt trong nhà và tôi cảm thấy khó khăn khi làm việc cho người khác. Việc có quầy sách ở đây giúp tôi được làm việc độc lập”.

Goudeau nói thêm: “Tôi cũng được kết nối trực tiếp với mọi người. Các quầy sách là nơi trú ẩn cho một số người mà niềm vui duy nhất trong ngày của họ là đi dạo quầy sách”.

Claire Leriche, một người bán sách khác đã ở đây suốt 15 năm qua, chia sẻ thêm về những khoảnh khắc kết nối này: “Khi mọi người mua bưu thiếp và tôi chỉ cho họ thêm về con tem, giải thích rằng nó được gửi vào năm 1904. Họ rất vui vì biết thêm một câu chuyện nhỏ đi kèm”.

Laura Contreras, 26 tuổi, một sinh viên văn học đang nghiên cứu những bức thư của Simone de Beauvoir, cũng thường xuyên đi dạo chợ sách này, chủ yếu để mua các tác phẩm triết học và tiểu luận. Contreras cho hay: “Các tác phẩm đều có giá trị lịch sử. Mỗi món đồ đều có câu chuyện riêng.

Marie-Samuelle Klein, 23 tuổi, cũng đến thường xuyên. “Tôi thích nơi này vì sẽ luôn tìm thấy tác phẩm quý. Tôi cũng thích những cuốn sách cũ và mùi hương riêng của nó. Cũng có một điều gì đó mang tính biểu tượng khi biết rằng có nhiều người đã đọc nó trước tôi".