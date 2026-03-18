Việt Nam muốn tăng quy mô hiện diện tại Hội sách Frankfurt

Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cho biết Việt Nam muốn sự hiện diện của ngành xuất bản quốc gia tại Hội sách Frankfurt chuyên nghiệp, tập trung, quy mô hơn.

Theo đó, các gian hàng của Việt Nam các năm trước tại Hội sách Frankfurt ở nhiều vị trí dàn trải. Ông Nguyễn Nguyên nhấn mạnh Việt Nam cần sắp xếp tập trung toàn bộ gian hàng vào một khu, nhằm tăng tính đại diện, tăng quy mô và tạo dựng hình ảnh quốc gia mạnh mẽ hơn.

Lãnh đạo Cục Xuất bản, In và Phát hành cùng đại diện Hội Xuất bản Việt Nam đã có nhiều trao đổi quan trọng với bà Claudia Kaiser, Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt (Đức), tại Hà Nội, chiều 18/3.

Buổi làm việc tập trung vào các giải pháp nhằm tăng cường sự hiện diện của ngành xuất bản Việt Nam tại sân chơi xuất bản lớn nhất thế giới, đồng thời bàn thảo về các hoạt động đào tạo, kết nối bản quyền và khả năng tổ chức hội sách quốc tế tại Việt Nam.

Tham gia Hội sách với tiêu chí hiệu quả

Một nội dung quan trọng mà Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên muốn trao đổi với bà Claudia Kaiser là vấn đề đăng ký gian hàng và đặt cọc. Bà Kaiser cho biết diện tích tại hội sách rất hạn chế và thường được gian hàng các nước đăng ký trước tới một năm.

Trong khi đó, Việt Nam với đặc thù về cơ chế tài chính của các đơn vị nhà nước, thường chỉ có thể phê duyệt ngân sách và giải ngân vào sát thời điểm đi (tháng 9, tháng 10). Điều này vô tình gây khó khăn cho việc đặt cọc giữ chỗ sớm theo thông lệ quốc tế.

Để hỗ trợ Việt Nam, bà Kaiser đã đề xuất các giải pháp linh hoạt gồm linh động trong đăng ký và thanh toán, hỗ trợ các chuyên gia, đơn vị liên quan để phía Việt Nam có sự chuẩn bị, tham gia tốt nhất.

Thảo luận nội bộ với các đơn vị xuất bản, ông Nguyễn Nguyên khẳng định các đơn vị làm sách cần được tham gia Frankfurt với tiêu chí hiệu quả, tiết kiệm chi phí.

Nhằm hỗ trợ các đơn vị, Cục Xuất bản, In và Phát hành đứng ra tín chấp đặt cọc gian hàng chung, rồi tiếp tục kêu gọi thêm các đơn vị tham gia sau. Đồng thời, ông Nguyễn Nguyên tư vấn rằng các đơn vị nên đi theo nhóm để tối ưu hóa chi phí đi lại và lưu trú.

Gian hàng chung của Việt Nam tại Hội sách Frankfurt

Cũng trong buổi làm việc, ông Nguyễn Nguyên chia sẻ với các nhà xuất bản, nhà phát hành mong muốn sự hiện diện tại Frankfurt không chỉ dừng lại ở việc tham gia, mà phải đạt hiệu quả cao hơn về mặt hình ảnh và hoạt động.

Theo ông Nguyễn Nguyên, những năm trước các gian hàng của Việt Nam ở các vị trí dàn trải. Năm nay, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành muốn tổ chức một gian hàng chung, một khu tập trung có quy mô lớn khoảng hơn 100 m2, quy tụ tất cả đơn vị.

Về nội dung trưng bày tại Hội sách Frankfurt, ông Nguyễn Nguyên khuyến khích các đơn vị trưng bày nhiều xuất bản phẩm điện tử để giảm chi phí vận chuyển và thể hiện sự tiến bộ của công nghệ xuất bản Việt Nam. Các nhà xuất bản được khuyến khích mang sang những tác phẩm đặc sắc nhất, có bản sắc riêng nhưng cũng phù hợp với xu hướng thế giới.

Bên cạnh việc tham gia hội sách, đại diện Cục Xuất bản, In và Phát hành và đại diện Hội sách Frankfurt cũng bàn thảo về chương trình đào tạo chuyên môn. Việt Nam bày tỏ nhu cầu đào tạo về chuyển đổi số và kỹ năng biên tập. Phía Frankfurt sẵn sàng kết nối các chuyên gia quốc tế sang Việt Nam giảng dạy, dù hiện nay họ không còn nguồn kinh phí tài trợ toàn phần như trước.

Đặc biệt, phía Việt Nam kỳ vọng sẽ tổ chức một Hội sách quốc tế tại Việt Nam vào năm 2027 . Bà Claudia Kaiser ủng hộ ý tưởng này và tin rằng nếu tổ chức tốt, các nước lớn như Đức hay Pháp sẽ sẵn sàng tham gia.

Phó chủ tịch Hội sách Frankfurt nhận định Việt Nam là một thị trường lớn nhưng chưa khai thác hết tiềm năng. Hội sách Frankfurt có Sân khấu Châu Á, một không gian đặc biệt được thiết kế riêng cho thị trường xuất bản khu vực này . Đây là nơi các nhà xuất bản thế giới tìm kiếm cơ hội tại Châu Á, và Việt Nam cần tận dụng tối đa nền tảng này để quảng bá hình ảnh.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng - CEO Thái Hà Books - khẳng định ý nghĩa, lợi ích của việc tham gia Hội sách Frankfurt. Ngoài câu chuyện thương mại, theo ông, nhân sự các nhà xuất bản, phát hành có thể học hỏi được nhiều từ nền xuất bản thế giới, biết được xu hướng xuất bản của thế giới để chuẩn bị sẵn kế hoạch các năm tiếp theo, giúp các ấn phẩm không lạc hậu, phù hợp xu thế hiện đại.

Frankfurt là nơi các nhà lãnh đạo, doanh nghiệp gặp gỡ trực tiếp để trao đổi bản quyền và nội dung . Hội sách ngày nay đã mở rộng thành lễ hội cho công nghiệp sáng tạo, bao gồm cả lĩnh vực phim ảnh và các loại hình nội dung khác . Với khoảng 4.000 sự kiện diễn ra trong khuôn khổ hội sách, đây là cơ hội vàng để truyền thông toàn cầu chú ý đến các quốc gia tham dự .