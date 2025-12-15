Doanh thu phát hành xuất bản phẩm đạt 5.230 tỷ đồng

Theo Báo cáo của Cục Xuất bản, In và Phát hành, năm 2025, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm đạt kết quả nổi bật, với doanh thu tăng 8,96%, vượt mục tiêu tăng trưởng.

Chiều 15/12, Cục Xuất bản, In và Phát hành, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ngành xuất bản, in và phát hành duy trì đà tăng trưởng ổn định

Ông Nguyễn Ngọc Bảo - Phó cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành - đã đọc Báo cáo Tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Ảnh: Thụy An.

Theo đó, về công tác tham mưu xây dựng và hoàn thiện thể chế, nhiệm vụ nổi bật nhất trong năm 2025 là xây dựng dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xuất bản. Hiện, Cục Xuất bản, In và Phát hành đang tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Bộ Tư pháp và hoàn thiện hồ sơ gửi Văn phòng Chính phủ trong tháng 12/2025.

Về lĩnh vực xuất bản, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã chủ trì tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác Xuất bản, In, Phát hành xuất bản phẩm năm 2025; tham gia tổ chức Giải thưởng Sách Quốc gia lần thứ VIII; đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật về xuất bản, in và phát hành, nghiệp vụ cho biên tập viên; thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia: Truyền thông và giảm nghèo về thông tin.

Về các chỉ tiêu phát triển lĩnh vực xuất bản, dự kiến hết năm 2025, doanh thu hoạt động xuất bản đạt 4.800 tỷ đồng , tăng 6% so với năm 2024, đạt chỉ tiêu đặt ra. Số xuất bản phẩm đạt 52.100 xuất bản phẩm, tăng 1,3% về số xuất bản phẩm; đạt 585 triệu bản, tăng 1,5% về số bản, vượt chỉ tiêu. Số nhà xuất bản được cấp xác nhận đăng ký hoạt động xuất bản, phát hành phẩm xuất bản điện tử đạt 35/52 nhà xuất bản, chiếm 67,3% tổng số nhà xuất bản.

Về lĩnh vực in, cũng trong năm 2025, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã tiến hành nhiều biện pháp để chống in lậu và xâm phạm bản quyền, cụ thể: thiết lập đường dây nóng 24/7 để tiếp nhận thông tin từ bạn đọc, nhà xuất bản, cơ sở in, phát hành… phản ánh các hành vi in lậu, sách giả, vi phạm bản quyền; Luật Xuất bản đang được sửa đổi, bổ sung trong đó có bổ sung khái niệm in lậu, làm giả, in nối bản trái phép xuất bản phẩm để có cơ sở xử lý các trường hợp vi phạm.

Ngoài ra Cục đã phối hợp Đoàn liên ngành phòng, chống in lậu Trung ương tổ chức 2 Đoàn kiểm tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động in.

Dự kiến năm 2025, doanh thu hoạt động in đạt 104.160 tỷ đồng ; lợi nhuận sau thuế của cơ sở in đạt 3.817 tỷ đồng .

Về lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm, Cục Xuất bản, In và Phát hành đã chủ trì tổ chức Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam lần thứ tư và nhiều hoạt động khác theo các dịp lễ lớn của đất nước nhằm lan tỏa văn hóa đọc.

Dự kiến đến hết năm 2025, doanh thu hoạt động phát hành xuất bản phẩm đạt 5.230 tỷ đồng , tăng 8,96%; tổng số sách đã phát hành đạt 610 triệu bản, tăng 5,9%; tổng số xuất bản phẩm nhập khẩu đạt 25,5 triệu bản, tăng 6,25%; tổng số xuất bản phẩm xuất khẩu đạt 0,35 triệu bản, tăng 9,4%.

Kim ngạch xuất khẩu xuất bản phẩm đạt 1,78 USD tăng 7,2%; kim ngạch nhập khẩu xuất bản phẩm đạt 20,5 triệu USD tăng 9,6%.

Với doanh thu tăng 8,96%, lĩnh vực phát hành xuất bản phẩm đạt kết quả nổi bật nhất, đã đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng 8%, phản ánh sức mua thị trường được cải thiện, cơ cấu hàng hóa đa dạng và mức độ hội nhập quốc tế được mở rộng.

Tốc độ tăng trưởng chung của toàn ngành ước đạt khoảng 6-7%.

Phát triển văn hóa đọc và cộng đồng bạn đọc

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phan Tâm đã chúc mừng Cục Xuất bản, In và Phát hành vì những kết quả đã đạt được. Ông Phan Tâm đã nhấn mạnh 6 nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026 cho toàn ngành Xuất bản, In và Phát hành.

Ảnh: Thụy An.

Trong đó, ông Phan Tâm nhận định cần quản lý ngành xuất bản như một ngành công nghiệp nội dung và tri thức hiện đại, hướng tới mở rộng không gian đổi mới sáng tạo kinh doanh hợp pháp cho tất cả các chủ thể tham gia thị trường, tạo hành lang pháp lý linh hoạt để dung nạp các mô hình xuất bản mới, công nghệ mới, phương thức phân phối mới.

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch khẳng định tầm quan trọng của việc xây dựng hạ tầng số cho ngành xuất bản, thúc đẩy xuất bản số và mô hình xuất bản hiện đại; tái cơ cấu và nâng cao hiệu quả của mạng lưới phát hành.

"Phát hành hiện đại không chỉ là bán sách, mà còn cần là không gian văn hóa giáo dục và sáng tạo, gắn liền với việc phát triển văn hóa đọc, phát triển cộng đồng bạn đọc", Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết.

Phát biểu tổng kết Hội nghị, Cục trưởng Cục Xuất bản, In và Phát hành Nguyễn Nguyên cảm ơn các ý kiến từ các nhà xuất bản, nhà phát hành, nhà in tại Hội nghị.

Ảnh: Thụy An.

Ông Nguyễn Nguyên kêu gọi sự phối hợp và quyết tâm của toàn ngành để biến các chính sách thành hành động hiệu quả, khắc phục những hạn chế hiện có của ngành.