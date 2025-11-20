Tiếc cho Big Daddy

Từ gương mặt được kỳ vọng nhờ nhiều năm kinh nghiệm và có những bản nhạc nổi tiếng, nhưng Big Daddy đang rơi vào tình thế đáng báo động ở Anh trai "say hi".

Là một trong những rapper kỳ cựu của Vpop, Big Daddy từng giữ vị trí giám khảo, HLV tại các sân chơi lớn, điển hình Rap Việt, nhưng khi bước sang Anh trai “say hi” mùa 2, nam nghệ sĩ lại rơi vào tình trạng "ẩn mình" giữa dàn đối thủ, chưa lần nào chen chân vào top 10 bảng xếp hạng.

Giữa một chương trình Anh trai “say hi” được ví von như Rap Việt mở rộng, Big Daddy với kinh nghiệm dày dạn tưởng chừng sẽ tỏa sáng. Thế nhưng, trí ngược hoàn toàn với Karik hay B Ray - 2 rapper có cùng xuất phát điểm - Big Daddy lại rơi vào tình thế khá bất ổn.

Big Daddy tụt hạng

Big Daddy không còn xa lạ với khán giả yêu nhạc underground và mainstream. Anh từng gây ấn tượng mạnh mẽ qua vai trò HLV tại Rap Việt, nơi anh dẫn dắt các tài năng trẻ với phong cách rap đời thường, gần gũi, kết hợp yếu tố giải trí.

Ngoài cương vị HLV qua các cuộc thi âm nhạc, Big Daddy còn tạo dựng chỗ đứng riêng ở thị trường âm nhạc nhờ có hit từ khá sớm. Từ cách đây hơn chục năm, Big Daddy đã có Tình yêu màu nắng thành công vang dội, là hiện tượng nhạc Việt.

Sau đó, anh tiếp tục có Mượn rượu tỏ tình khuấy động thị trường âm nhạc và đến nay đạt 206 triệu lượt xem. Những bản hit không chỉ giúp anh sớm có chỗ đứng ở thị trường nhiều cạnh tranh mà còn chứng tỏ khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc của rapper này.

Big Daddy khá mờ nhạt trong cuộc đấu Anh trai "say hi" năm nay. Ảnh: NSX.

Việc tham gia Anh trai "say hi" mùa 2 được kỳ vọng là cơ hội để Big Daddy tỏa sáng ở vai trò thí sinh, đặc biệt khi chương trình quy tụ dàn rapper đồng nghiệp như Karik hay B Ray - những người cũng xuất phát từ cùng "lò" underground.

Khán giả mong đợi được thấy khía cạnh mới của nam rapper trong một chương trình đòi hỏi kỹ năng vũ đạo, ca hát, trình diễn và sức hút cá nhân như Anh trai “say hi”.

Kinh nghiệm của Big Daddy sau nhiều năm hoạt động, đặc biệt kỹ năng rap có thể giúp sức lớn cho rapper này trong chương trình nhưng bằng đó là chưa đủ.

Và thực tế đã chứng minh, qua 3 live stage đầu tiên, hành trình của Big Daddy tại chương trình lại khá lặng lẽ. Nam rapper chưa từng lọt vào top 10 bình chọn từ khán giả, dù các phần trình diễn của anh luôn ổn định và chuyên nghiệp.

Ngược lại, Karik có chung xuất phát điểm lại luôn trong top 10.

Ở live stage 1, Big Daddy xếp hạng 17. Anh tăng 4 hạng sau live stage 2. Những tưởng sau tín hiệu tích cực, Big Daddy sẽ ngày càng thăng hạng. Tuy nhiên, sau live stage 3, anh rơi xuống hạng 21.

Điều kỳ lạ là một anh trai giàu kinh nghiệm, giỏi sáng tác như Big Daddy lại không được ngay cả các đồng nghiệp trong chương trình săn đón.

Chẳng hạn trước khi bắt đầu live stage 2, 26 anh trai (trừ 4 đội trưởng) được chia vào những toa tàu khác nhau dựa trên điểm số của họ ở live stage 1. Các đội trưởng sẽ vào từng toa tàu này để thuyết phục thành viên họ muốn về chung đội.

Big Daddy cùng toa với RIO, Dillan Hoàng Phan, Cody Nam Võ, Mason Nguyễn… Thế nhưng, trong những lượt thuyết phục đầu tiên, các đội trưởng đều nhắm tới Cody Nam Võ, RIO hoặc Dillan Hoàng Phan. Đến khi Big Daddy là anh trai cuối cùng trong toa, Karik và buitruonglinh mới gọi tên rapper này. Tuy nhiên, Big Daddy từ chối và chấp nhận ra đảo hoang.

Sang live stage 3, Big Daddy có cơ hội làm đội trưởng. Trong lượt chọn đội trưởng đầu tiên của 9 anh trai bốc được số thứ tự từ 1 tới 9, chỉ có 1 người chọn về với Big Daddy. Trong khi đó, những gương mặt hoàn toàn mới như Dillan Hoàng Phan, CONGB lại nhận lần lượt 3, 4 phiếu chọn.

Áp lực cạnh tranh

Big Daddy không hề kém cỏi, thậm chí khá hoạt ngôn, hài hước. Tuy nhiên, điều khiến Big Daddy chưa bứt phá về thứ hạng có lẽ là sự an toàn trong trình diễn và sự cạnh tranh của quá nhiều gương mặt. Chưa kể, Anh trai “say hi” năm nay quá đông rapper, thậm chí được ví như Rap Việt mở rộng. Cơ hội tỏa sáng của Big Daddy vì thế càng khó khăn hơn.

Trong live stage 4 mới đây, anh góp mặt trong team buitruonglinhvới ca khúc Đêm giáng sinh mùa hạ - một bản ballad ấm áp, phần thể hiện của Big Daddy trọn vẹn, tròn trịa, thậm chí gây bất ngờ vì là một rapper nhưng anh hát mượt mà, cảm xúc.

Đáng tiếc, buitruonglinh với sở trường ballad kết hợp phần chơi violin ấn tượng, da diết đã chiếm trọn sự chú ý ở tiết mục này. Trước đó, ở các vòng thi, Big Daddy cũng an toàn, thiếu sự bùng nổ để nổi bật giữa rừng sao đa tài.

Big Daddy nỗ lực thay đổi bản thân, tính cách hoạt ngôn, hài hước nhưng chưa thể có thứ hạng cao ở Anh trai "say hi" mùa 2. Ảnh: NSX.

Hiệu ứng truyền thông xung quanh Big Daddy cũng khá mờ nhạt so với đồng nghiệp. Trong khi các đồng nghiệp đang dần bứt phá, chẳng hạn Cody Nam Võ tăng tương tác gấp nhiều lần sau màn vũ đạo ấn tượng hoặc Vũ Cát Tường gây sốt nhờ khả năng sáng tác, Big Daddy chỉ thực sự được nhắc đến qua một khoảnh khắc xúc động: cảnh anh rơi nước mắt khi một số anh trai bị loại. Hình ảnh này lan tỏa trên mạng xã hội, nhưng chủ yếu mang tính bàn tán thoáng qua, chứ chưa đủ để đẩy tên tuổi anh lên tầm cao mới.

Anh trai "say hi" mùa 2 quy tụ 30 gương mặt, từ ca sĩ ballad cảm xúc như Vũ Cát Tường, Sơn.K, Ngô Kiến Huy đến dancer năng động, trình diễn tốt, sáng sân khấu như Cody Nam Võ, CONGB hay rapper "lão làng" như Karik, B Ray.

Big Daddy dù tài năng, lại chưa tìm được cách nổi trội giữa đám đông này. Phong cách rap của anh phù hợp với sân khấu underground, nhưng ở format thực tế đòi hỏi yếu tố giải trí cao, anh dường như thiếu những "chiêu trò" bất ngờ hoặc sự lột xác để thu hút vote.

Dù vậy, với live stage 4 đang đẩy chương trình vào giai đoạn loại trừ khốc liệt - 7 thí sinh sẽ ra đi sau vòng này - Big Daddy vẫn còn cơ hội bứt phá ở các tập sau. Nếu tận dụng kinh nghiệm HLV cũ để dẫn dắt team hoặc tung ra phần rap riêng biệt, nam rapper có thể lội ngược dòng.