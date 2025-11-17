Vũ Cát Tường làm Trấn Thành khóc

Tiết mục "Thức" của Vũ Cát Tường trong tập 10 Anh trai "say hi" mang giai điệu đẹp, cảm xúc khiến nhiều khán giả và MC Trấn Thành xúc động bật khóc.

Tối 16/11, chương trình thực tế Anh trai "say hi" mùa 2 tiếp tục lên sóng với những phần trình diễn đầu tiên của live stage 4, đánh dấu giai đoạn nước rút đầy căng thẳng khi 7 thí sinh sẽ phải rời cuộc chơi sau vòng thi này.

Sau 3 live stage sôi động, 25 anh trai còn lại - bao gồm Ngô Kiến Huy, buitruonglinh, Cody Nam Võ, Rio, Karik, B Ray và nhiều gương mặt nổi bật khác - chính thức bước vào chặng đua khốc liệt nhất.

25 anh trai được chia thành 5 đội. Mỗi đội trình diễn 2 tiết mục. Với tập 10 lên sóng tối 16/11, các phần trình diễn mang đến sự kết hợp đa dạng giữa rap, hát ballad pha trộn nhiều màu sắc khác, đặc biệt sự đầu tư mạnh về bối cảnh, đạo cũ.

Vũ Cát Tường lại dẫn đầu

Tiếp tục giữ chuỗi mở màn, team CONGB một lần nữa trình diễn đầu tiên. Tiết mục Vô số lần tình cờ của team CONGB với màu sắc citypop pha trộn Bossa nova. Sân khấu được dàn dựng như một khu phố thu nhỏ với đèn giao thông, vạch kẻ đường, hàng cây và những mặt tiền cửa hàng, tạo cảm giác như ngã 4 đô thị sống động.

Team CONGB mở màn live stage 4 với tiết mục trẻ trung, vui tươi. Ảnh: NSX.

Tổng thể tiết mục vui tươi, dễ nghe với đoạn điệp khúc bắt tai, nhưng vẫn thiếu yếu tố đột phá để thực sự bùng nổ.

Với lựa chọn an toàn này, Ngô Kiến Huy một lần nữa bỏ lỡ cơ hội lột xác. Từ đầu chương trình đến nay, nam ca sĩ luôn giữ phong độ ổn định, trình diễn tròn trịa nhưng chưa tạo được khoảnh khắc bất ngờ nào để nổi bật giữa dàn đối thủ.

Tiếp nối là Đêm giáng sinh mùa hạ từ team buitruonglinh, Big Daddy, Phúc Du, Đỗ Nam Sơn và Vương Bình. Phần trình diễn mang không khí Noel ấm áp qua âm nhạc và giọng hát giàu cảm xúc. buitruonglinh tỏa sáng khi trở về sở trường ballad, với giọng hát mượt mà kết hợp tiếng violin du dương do chính anh thể hiện, đẩy cảm xúc khán giả lên cao trào.

Tuy nhiên, giọng Phúc Du lại không hòa quyện với các thành viên còn lại, khiến phần của anh trở nên lạc lõng giữa tổng thể hài hòa.

Lượt đấu đầu tiên của live stage 4 chứng kiến sự "đụng độ" của 3 bản ballad, tạo nên cuộc cạnh tranh gay gắt. Bên cạnh team buitruonglinh, team Negav - gồm Negav, Sơn.K, Jaysonlei, Hải Nam và Lohan - trình làng Can I Get Your Love? với trang phục trắng tinh khôi.

Ca khúc mang vẻ quyến rũ xen lẫn chiều sâu trầm lắng, nhờ giọng hát mềm mại, ấm áp của các thành viên, hoàn hảo với giai điệu chậm rãi và ca từ ý nhị.

Vũ Cát Tường tạm dẫn đầu live stage 4 nhờ tiết mục Thức. Ảnh: NSX.

Tiếp đó, team Vũ Cát Tường - với Vũ Cát Tường, Thái Ngân, Mason Nguyễn, HUSTLANG Robber và Jey B - chinh phục khán giả bằng Thức, ca khúc đậm chất blues, soul.

Vũ Cát Tường tiếp tục khẳng định tài sáng tác và dẫn dắt nhóm, "ép" hai rapper Robber và Mason Nguyễn chuyển sang hát cảm xúc thay vì rap quen thuộc. Không cần vũ đạo hay vũ công hỗ trợ, tiết mục tập trung hoàn toàn vào giọng hát và dòng chảy cảm xúc, tạo nên sức hút riêng biệt.

Ngoài mang đến những giai điệu, ca từ đẹp, team Vũ Cát Tường còn còn thế mạnh trong khả năng kết hợp với nhau. Những đoạn hòa giọng của các thành viên đều ăn ý, hòa quyện, chạm tới cảm xúc người nghe.

Sau khi hoàn tất tiết mục, không chỉ các thành viên trong team mà nhiều anh trai khác và MC Trấn Thành cũng xúc động bật khóc.

Team B Ray lật ngược tình thế

Khép lại lượt đấu 1, team B Ray, Karik, GILL, Cody Nam Võ, Ryn Lee thể hiện ca khúc Cũng may là ế hài hước, trào phúng từ tiêu đề tới câu từ. Vốn là team gặp bất lợi trong phần chọn bài bởi chơi game thua, không có nhiều đồng xu để chọn lựa nhưng team B Ray đã lật ngược tình thế, biến một ca khúc không được chú ý quá nhiều thành tiết mục khá hấp dẫn, dím dỏm, thú vị. Đây có lẽ là tiết mục sáng tạo và mới mẻ nhất trong lượt đấu đầu tiên của live stage 4.

Trong tiết mục, GILL thể hiện màn ảo thuật, Ryn Lee rap giọng Huế, Cody Nam Võ thử sức ở vị trí main vocal. Cũng may là ế xuất hiện trong tông đỏ lịch lãm giữa bối cảnh một con phố sôi động khi “phố đã lên đèn, thì bọn anh cũng lên đồ”, kết hợp sắc thái âm nhạc retro, trào phúng. Tiết mục đẩy tinh thần của khán giả lên cao, hứng khởi, sôi nổi hơn sau loạt ca khúc buồn về chủ đề thất tình.

Tiết mục của team B Ray mang màu sắc hoàn toàn khác biệt so với những phần trình diễn từ đầu chương trình tới giờ. Ảnh: NSX.

Sau lượt đấu đầu tiên, team Vũ Cát Tường một lần nữa vươn lên dẫn đầu về điểm số do khán giả bình chọn, trong khi team B Ray đứng thứ 2. Tuy nhiên, kết quả team nào chiến thắng live stage 4 còn phụ thuộc vào lượt đấu thứ 2.

Lượt đấu thứ 2 được mở màn với tiết mục do team buitruonglinh thể hiện. Ca khúc Kẻ hai lời của team này kể câu chuyện về hai lời nói của chàng trai dành cho cô gái: lời đầu tiên trong quá khứ là lời hứa yêu thương. Còn lời thứ hai, khi gặp nhiều khó khăn, trở thành lời chúc đầy ý nghĩa. Màn trình diễn có vòng hòa thanh vui vẻ, giai điệu catchy, dễ nghe, kết hợp dance break.

Tạm khép lại tập 10 là tiết mục Ở đây ai cũng thương con - ca khúc về tình mẫu từ đầy cảm xúc - từ team CONGB.

Kết quả cuối cùng của các team và 7 người nào sẽ bị loại sẽ được công bố ở tập tiếp theo, khi 3 tiết mục còn lại của lượt đấu 2 live stage 4 chính thức lên sóng.

Sau live stage 4, với việc loại bỏ 7 thí sinh, cuộc thi sẽ thu hẹp quy mô, đẩy cao tính cạnh tranh hướng tới chung kết.