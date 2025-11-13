Hương Liên chơi đàn, được chồng bế bổng trong lễ cưới

Lễ cưới của Hương Liên được cử hành tối 13/11 với không gian mang đậm nét Á Đông. Cô dâu biểu diễn đàn tranh kết hợp giai điệu hiện đại tặng quan khách.

Tối 13/11, người mẫu Nguyễn Hương Liên đã chính thức lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung trong không gian tiệc cưới mang đậm nét Á Đông, với tông màu xanh - trắng và các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ hoa sen, tre nứa.

Lễ cưới diễn ra tại một địa điểm ở thủ đô, được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nửa năm qua. Nổi bật trong buổi tiệc là dòng suối nhân tạo dài hơn 50 m làm từ vải organza, tượng trưng cho câu thành ngữ "uống nước nhớ nguồn", như lời tri ân của cô dâu, chú rể dành cho hai bên gia đình.

Hương Liên chơi đàn trong lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Hương Liên còn tự tay biểu diễn đàn tranh kết hợp giai điệu hiện đại, dành tặng quan khách. Sau đó, Hương Liên được chồng dắt tay ra sân khấu và cả hai cùng khiêu vũ. Khoảnh khắc lãng mạn nhất là khi chú rể Lê Minh Trung bế bổng cô dâu giữa tiếng vỗ tay reo hò từ hàng trăm người tham dự.

Cô dâu chọn trang phục cưới thiết kế kín đáo từ chất liệu ren, toát lên vẻ thanh lịch. Cặp đôi nên duyên từ một chuyến bay đến TP.HCM, nơi Hương Liên lần đầu gặp mẹ chồng tương lai. Sau đó, họ hẹn hò kín đáo, tổ chức ăn hỏi hồi tháng 6 và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7.

Lê Minh Trung hiện là cán bộ nhà nước, với gia đình có truyền thống công tác trong quân đội và hải quan. Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nổi tiếng qua vai trò người mẫu tự do và TikToker, đặc biệt gây ấn tượng tại chương trình The Face.