Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Hương Liên chơi đàn, được chồng bế bổng trong lễ cưới

  • Thứ năm, 13/11/2025 21:54 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Lễ cưới của Hương Liên được cử hành tối 13/11 với không gian mang đậm nét Á Đông. Cô dâu biểu diễn đàn tranh kết hợp giai điệu hiện đại tặng quan khách.

Tối 13/11, người mẫu Nguyễn Hương Liên đã chính thức lên xe hoa cùng ông xã Lê Minh Trung trong không gian tiệc cưới mang đậm nét Á Đông, với tông màu xanh - trắng và các chi tiết trang trí lấy cảm hứng từ hoa sen, tre nứa.

Lễ cưới diễn ra tại một địa điểm ở thủ đô, được chuẩn bị kỹ lưỡng suốt nửa năm qua. Nổi bật trong buổi tiệc là dòng suối nhân tạo dài hơn 50 m làm từ vải organza, tượng trưng cho câu thành ngữ "uống nước nhớ nguồn", như lời tri ân của cô dâu, chú rể dành cho hai bên gia đình.

Huong Lien cuoi anh 1Huong Lien cuoi anh 2

Hương Liên chơi đàn trong lễ cưới. Ảnh: FBNV.

Hương Liên còn tự tay biểu diễn đàn tranh kết hợp giai điệu hiện đại, dành tặng quan khách. Sau đó, Hương Liên được chồng dắt tay ra sân khấu và cả hai cùng khiêu vũ. Khoảnh khắc lãng mạn nhất là khi chú rể Lê Minh Trung bế bổng cô dâu giữa tiếng vỗ tay reo hò từ hàng trăm người tham dự.

Cô dâu chọn trang phục cưới thiết kế kín đáo từ chất liệu ren, toát lên vẻ thanh lịch. Cặp đôi nên duyên từ một chuyến bay đến TP.HCM, nơi Hương Liên lần đầu gặp mẹ chồng tương lai. Sau đó, họ hẹn hò kín đáo, tổ chức ăn hỏi hồi tháng 6 và đăng ký kết hôn vào đầu tháng 7.

Lê Minh Trung hiện là cán bộ nhà nước, với gia đình có truyền thống công tác trong quân đội và hải quan. Nguyễn Hương Liên sinh năm 2002, đang sinh sống tại Hà Nội. Cô nổi tiếng qua vai trò người mẫu tự do và TikToker, đặc biệt gây ấn tượng tại chương trình The Face.

Dấu hiệu của tình yêu

Tập truyện ngắn Dấu hiệu của tình yêu giới thiệu 24 truyện ngắn tiêu biểu của nhà văn Ma Văn Kháng, được ông sáng tác trong hơn hai thập niên gần đây, với bối cảnh trải rộng qua nhiều vùng miền của đất nước, cùng các nhân vật đa dạng về tuổi đời, xuất thân, nghề nghiệp, tướng mạo, tâm hồn…

Đặt họ vào những xáo trộn, đổi thay của thời cuộc sau khi hòa bình lập lại, tác giả gửi gắm trong từng trang truyện cái nhìn đa chiều cùng những chiêm nghiệm sâu sắc về thế sự và đời người.

Minh Hạo

Hương Liên cưới Hương Liên chồng Hương Liên lễ cưới Hương Liên

Đọc tiếp

To Vinh Khang lo anh ngoai tinh tren bo bien? hinh anh

Tô Vĩnh Khang lộ ảnh ngoại tình trên bờ biển?

8 giờ trước 15:44 13/11/2025

0

Loạt ảnh thân mật của Tô Vĩnh Khang và một cô gái bất ngờ lan truyền, làm dấy lên nghi vấn ngoại tình. Tuy nhiên, vợ của nam diễn viên nhanh chóng lên tiếng bênh vực chồng.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý