Phía Sơn Tùng lên tiếng tin xuất hiện ở Running Man

  • Thứ ba, 11/11/2025 16:52 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đại diện truyền thông của Sơn Tùng khẳng định thông tin nam ca sĩ tham gia Running Man đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Mới đây, thông tin Sơn Tùng tham gia Running Man Vietnam lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, đại diện truyền thông của nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận và khẳng định hình ảnh Sơn Tùng trong chương trình Running Man là giả mạo, do AI làm ra.

Dưới một bài viết liên quan đến thông tin Sơn Tùng tham gia Running Man, đại diện truyền thông của nam ca sĩ cho biết: “Mình xin phép được nhắc lại là nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP hoàn toàn không tham gia chương trình này như các thông tin và hình ảnh đang lan truyền”.

Ca sĩ Sơn Tùng trên một sân khấu biểu diễn. Ảnh: FBNV.

Phía nam ca sĩ bày tỏ: “Việc sử dụng hình ảnh ghép bằng AI hoặc tung tin sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi giả mạo và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Mong bạn kiểm tra lại và gỡ nội dung liên quan để tránh hiểu nhầm, cũng như đảm bảo tính minh bạch của thông tin”.

Thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ gặp rắc rối do bị giả mạo hình ảnh và giọng nói. Mới đây, Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Ít ngày trước đó, Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

Hình ảnh của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Sau đó, quản lý của Đức Phúc phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ. MC Cát Tường từng thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. Vấn nạn giả mạo này tồn tại suốt thời gian dài song khó xử lý triệt để.

  • Sơn Tùng MTP

    Sơn Tùng MTP

    Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, là một ca sĩ, nhạc sĩ trưởng thành từ nhạc underground (M-TP nghĩa là Music - Tài năng - Phong cách). Anh đã có 2 lần giúp ca khúc Việt Nam đứng trong top 10 ca khúc nhiều lượt xem trong một ngày trên YouTube. Đặc biệt ca khúc "Nơi này có anh" phát hành năm 2017 đã đứng vị trí thứ nhất với hơn 9 triệu lượt xem trong ngày 14/2.

    • Ngày sinh: 5/7/1994
    • Nơi sinh: Thái Bình
    • Ca khúc nổi bật: Cơn mưa ngang qua, Nắng ấm xa dần, Em của ngày hôm qua, Có "Chắc ai đó sẽ về,Chúng ta không thuộc về nhau, Lạc trôi, Nơi này có anh
    • Phim tham gia: Chàng trai năm ấy (Đình Phong), Âm bản (Thiên sứ)

  • Đàm Thu Trang

    Đàm Thu Trang

    Người mẫu Đàm Thu Trang từng lọt Top 20 cuộc thi Hoa Hậu Việt Nam năm 2012. Đồng thời, người đẹp Lạng Sơn còn lọt Top 6 chương trình Vietnam Next Top Model 2010 và giải Hoa khôi Xứ Lạng 2010.

    • Ngày sinh: 30/11/1989
    • Nơi sinh: Lạng Sơn
    • Chiều cao: 1,76 m

