Phía Sơn Tùng lên tiếng tin xuất hiện ở Running Man

Đại diện truyền thông của Sơn Tùng khẳng định thông tin nam ca sĩ tham gia Running Man đang lan truyền trên mạng xã hội là không chính xác.

Mới đây, thông tin Sơn Tùng tham gia Running Man Vietnam lan truyền trên mạng xã hội. Sau đó, đại diện truyền thông của nam ca sĩ lên tiếng phủ nhận và khẳng định hình ảnh Sơn Tùng trong chương trình Running Man là giả mạo, do AI làm ra.

Dưới một bài viết liên quan đến thông tin Sơn Tùng tham gia Running Man, đại diện truyền thông của nam ca sĩ cho biết: “Mình xin phép được nhắc lại là nghệ sĩ Sơn Tùng M-TP hoàn toàn không tham gia chương trình này như các thông tin và hình ảnh đang lan truyền”.

Ca sĩ Sơn Tùng trên một sân khấu biểu diễn. Ảnh: FBNV.

Phía nam ca sĩ bày tỏ: “Việc sử dụng hình ảnh ghép bằng AI hoặc tung tin sai lệch dưới bất kỳ hình thức nào đều là hành vi giả mạo và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghệ sĩ. Mong bạn kiểm tra lại và gỡ nội dung liên quan để tránh hiểu nhầm, cũng như đảm bảo tính minh bạch của thông tin”.

Thời gian qua, hàng loạt nghệ sĩ gặp rắc rối do bị giả mạo hình ảnh và giọng nói. Mới đây, Mỹ Tâm lên tiếng cảnh báo khán giả về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp. Nữ ca sĩ nhấn mạnh việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

Ít ngày trước đó, Đàm Thu Trang đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

Hình ảnh của Đức Phúc trong chung kết Intervision 2025 bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Sau đó, quản lý của Đức Phúc phải lên tiếng cảnh báo người hâm mộ. MC Cát Tường từng thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi. Vấn nạn giả mạo này tồn tại suốt thời gian dài song khó xử lý triệt để.