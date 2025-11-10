Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Mỹ Tâm thông báo khẩn

  • Thứ hai, 10/11/2025 05:39 (GMT+7)
  • 13 phút trước

Mỹ Tâm cho biết thời gian qua, nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp.

Tối 9/11, Mỹ Tâm có bài đăng, thông báo về tình trạng nhiều video và quảng cáo sử dụng hình ảnh, giọng nói AI giả mạo cô để quảng bá sản phẩm bất hợp pháp.

Ca sĩ khẳng định cô không tham gia hoặc đại diện cho bất kỳ nội dung, sản phẩm nào ngoại trừ các thương hiệu, sản phẩm được đăng tải bởi kênh chính thức của công ty. Việc sử dụng hình ảnh và giọng nói của nghệ sĩ cho mục đích thương mại trái phép là vi phạm quyền hình ảnh, pháp luật hiện hành.

my tam anh 1

Mỹ Tâm cảnh báo về vấn nạn giả mạo hình ảnh cô để trục lợi.

Công ty quản lý và Mỹ Tâm đang phối hợp với các nền tảng để gỡ bỏ nội dung vi phạm, đồng thời làm việc với cơ quan pháp luật để can thiệp.

"Mong quý khán giả cảnh giác với các nội dung không chính thức từ công ty và báo cáo khi phát hiện những nội dung, hành vi tương tự. Khán giả cảnh giác không để bị lừa mua hàng giả độc hại, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc", nữ ca sĩ chia sẻ.

Cùng với đó, nữ ca sĩ đính kèm ảnh chụp màn hình các video, fanpage và kênh giả mạo cô để bán hàng bất hợp pháp.

Thời gian qua, vấn nạn giả mạo hình ảnh, thông tin nghệ sĩ để trục lợi gây bức xúc. Vào cuối tháng 10, Đàm Thu Trang từng đăng ảnh chụp màn hình các trang giả mạo cô. Những trang này mạo danh Đàm Thu Trang để đi tuyển dụng "việc nhẹ lương cao", gây ra những hiểu nhầm không đáng có.

“Gần đây rất nhiều bạn nhắn tin cho Trang và hỏi đây có phải trang cá nhân chính chủ của Trang không. Trang này đang tuyển dụng kiếm tiền bằng cách xem video. Tôi mong các bạn hãy cảnh giác và thật sự tỉnh táo trước những thông tin giả mạo như thế này. Tôi chỉ sử dụng duy nhất trang cá nhân này”, Đàm Thu Trang thông báo.

Trước đó không lâu, quản lý của Đức Phúc lên tiếng việc hình ảnh của ca sĩ này trong chung kết Intervision 2025 diễn ra ở Nga bị một số fanpage sử dụng để quảng cáo giao dịch tiền điện tử trái phép. Cùng thời điểm, MC Cát Tường thông báo cho khán giả biết việc cô bị nhiều đối tượng giả mạo hình ảnh, danh tính nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Hồi tháng 4, Việt Hương bức xúc trước tình trạng nhiều trang mạng, tài khoản giả mạo tên tuổi cô để quảng cáo mỹ phẩm kém chất lượng.

Muốn vượt qua khó khăn, chúng ta phải có cái nhìn chính xác và thẳng thắn về những thử thách mà mình phải đối mặt. Cuốn sách Cố gắng đúng cách để thành công của tác giả Vương Nam tập hợp nhiều kinh nghiệm hữu ích để đương đầu với hàng loạt chông gai mà bạn đọc trẻ có thể gặp trên con đường lập nghiệp và khẳng định bản thân.

Kết cục của Minh Hằng

Trong vai trò khách mời, Minh Hằng được giao nhiệm vụ gián điệp để trà trộn vào dàn cast Running Man Vietnam. Song cuối cùng, cô bị Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát giăng bẫy.

20 giờ trước

An Nhi

mỹ tâm Mỹ Tâm mỹ tâm mỹ tâm cảnh báo

  • Phan Thị Mỹ Tâm

    Phan Thị Mỹ Tâm

    Mỹ Tâm tên đầy đủ là Phan Thị Mỹ Tâm là một nữ nhạc sĩ, ca sĩ bắt đầu sự nghiệp âm nhạc bằng album đầu tay "Mãi yêu" (2001) giúp cô đạt được nhiều thành công lớn. Các album tiếp theo như "Đâu chỉ riêng em", "Yesterday & Now" giúp Mỹ Tâm lập kỷ lục về doanh số bán ra tại thị trường trong nước. Trong quá trình ca hát của mình, Mỹ Tâm đã gặt hái được nhiều thành công với 3 giải Cống hiến cho "Ca sĩ của năm", giải Âm nhạc châu Âu của MTV, giải "Huyền thoại Âm nhạc châu Á" và là "Nghệ sĩ có album bán chạy nhất lãnh thổ" do Liên đoàn Công nghiệp ghi âm quốc tế (IFPI) công nhận trong năm 2014. Cô từng xuất hiện trong danh sách "Top 50 Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam" (2017) của tạp chí Forbes.

    Bạn có biết: Trong danh sách 12 nghệ sĩ "Hiện tượng Pop toàn cầu mà bạn chưa biết" của ABC News, Mỹ Tâm được đánh giá "là một trong những giọng hát được công nhận của khu vực Đông Nam Á".

    • Ngày sinh: 16/01/1981
    • Chiều cao: 1.60 m
    • Ca khúc tiêu biểu: Nhé anh, Tóc nâu môi trầm, Tình lỡ cách xa, Họa mi tóc nâu, Ước gì, Cho một tình yêu, Chuyện như chưa bắt đầu, Đừng hỏi em,...

    ZaloFacebookYoutube

Đọc tiếp

Jack bi cam dien khong chi o Ha Noi hinh anh

Jack bị cấm diễn không chỉ ở Hà Nội

17 giờ trước 12:26 9/11/2025

0

Lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết lệnh cấm biểu diễn với Jack có phạm vi trên cả nước, không chỉ ở Hà Nội.

Lee Kwang Soo noi ve tin chia tay Lee Sun Bin hinh anh

Lee Kwang Soo nói về tin chia tay Lee Sun Bin

16 giờ trước 13:31 9/11/2025

0

Nam diễn viên và bạn gái Lee Sun Bin trải qua gần 9 năm gắn bó. Trong một chương trình mới đây, Lee Kwang Soo khẳng định cả hai rất hạnh phúc.

Bi Rain gay tranh luan hinh anh

Bi Rain gây tranh luận

20 giờ trước 09:35 9/11/2025

0

Chia sẻ của Bi Rain về việc không chấp nhận bạn đời đi du lịch với nhóm bạn khác giới đang gây bàn tán trên mạng xã hội.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý