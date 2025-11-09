Kết cục của Minh Hằng

Trong vai trò khách mời, Minh Hằng được giao nhiệm vụ gián điệp để trà trộn vào dàn cast Running Man Vietnam. Song cuối cùng, cô bị Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát giăng bẫy.

Tối 8/11, tập 6 Running Man Vietnam mùa 3 với chủ đề "Huyền thoại già gân" lên sóng. Các thành viên hóa thân thành những cụ già tóc bạc, lưng gù nhưng vẫn diện trang phục rực rỡ, chất chơi.

Ở tập này, ngoài dàn cast cố định là các thành viên gồm Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát, Ninh Dương Lan Ngọc, Anh Tú Atus, Quang Tuấn, Quang Trung và Quân A.P, chương trình có thêm khách mời duy nhất là Minh Hằng.

Ca sĩ xuất hiện với outfit ấn tượng, sang chảnh, mang theo túi Hermes. Tại đây, cô nhận nhiệm vụ gián điệp, trà trộn vào chương trình để đánh lừa các thành viên còn lại và vượt qua nhiều thử thách để giành danh hiệu Huyền thoại già gân.

Tình huống dở khóc dở cười của Quân A.P

Sau khi nhận nhiệm vụ từ đội ngũ biên tập chương trình, Minh Hằng hí hửng khi biết mình nắm giữ vai trò quan trọng, có thể điều khiển cuộc chơi. Cô tự tin gia nhập vào đội hình Running Man Vietnam với tất cả sự tự tin. Song cô không biết các thành viên trong dàn cast đều đã phần nào đoán định được vai trò bí ẩn của Minh Hằng. Vì thế, ngay từ đầu chương trình, từ Trấn Thành, Lan Ngọc đến Anh Tú Atus, Liên Bỉnh Phát... đều phối hợp mượt mà để đánh lừa Minh Hằng.

Ở nhiệm vụ đầu tiên là "Giải mã ký ức thanh xuân", các thành viên phải trả lời câu hỏi về chính khách mời Minh Hằng. Tưởng rằng đây là phần ưu ái dành cho cô, nhưng thực ra cả dàn cast đã được "nạp đáp án" từ trước. Nhiệm vụ của các thành viên là trả lời đúng câu hỏi nhưng không bị Minh Hằng nghi ngờ.

Loạt sự cố xảy đến với dàn cast của Running Man Vietnam trong các thử thách.

Nội dung các câu hỏi chủ yếu xoay quanh các bộ phim, bài hát của Minh Hằng trước đây. Kết thúc nhiệm vụ, Trấn Thành là người trả lời đúng nhiều nhất, giành danh hiệu "Già gân" đầu tiên. Trong khi đó, Anh Tú Atus, Quân A.P, Liên Bỉnh Phát luôn cố tình trả lời sai dù đã biết trước câu trả lời, khiến cho Minh Hằng chủ quan.

Để thu thập thêm huy hiệu Già gân, dàn cast tiếp tục bước vào thử thách thứ hai với tên gọi ca khúc thanh xuân. Ở phần thi này, thử thách cho các thành viên là phải chạy đua trên phao nổi để giành micro và trả lời tên bài hát. Cặp đấu Minh Hằng - Anh Tú Atus mở đầu cuộc đua với tinh thần hứng khởi. Do hiểu sai thể lệ của nhiệm vụ, Anh Tú Atus thua cuộc trước "gián điệp" Minh Hằng.

Chung diễn biến, cuộc giằng co giữa Liên Bỉnh Phát và Quân A.P gay cấn nhất chương trình. Với lợi thế về thể lực, Liên Bỉnh Phát liên tục lôi chân, giành giật với đối thủ. Trong khi Quân A.P nỗ lực để bám trụ trên phao. Cả hai sau đó rơi xuống hồ bơi. Trong một tình huống, Quân A.P bất ngờ để rớt tóc giả khiến cho các thành viên khác cười lớn. Sau những cố gắng, cuối cùng Quân A.P là người giành được micro trong sự bất lực của Liên Bỉnh Phát. Ở trận song đấu Trấn Thành - Quang Trung, đạo diễn Bộ tứ báo thủ không mất nhiều thời gian để hất cẳng đàn em.

Trấn Thành và Anh Tú Atus tìm mọi cách đánh lừa Minh Hằng.

Màn tranh hùng của "tứ bá" Liên Bỉnh Phát, Quang Trung, Quân A.P và Quang Tuấn ở cuối thử thách khiến không khí trở nên hỗn loạn. Trận chiến bất chấp luật lệ của 4 cụ ông từ giành micro biến thành "giành quần".

Người cuối cùng giành chiến thắng trong cuộc chiến Ca khúc thanh xuân thuộc về Minh Hằng, giúp khách mời mang về Huy hiệu Già gân đầu tiên cho bản thân.

Minh Hằng 'sập bẫy'

Ở tập 6, cuộc chiến xé bảng tên kéo dài khoảng 1 tiếng với nhiều diễn biến khó lường. Ai thu thập đủ 8 huy hiệu Già gân sớm nhất sẽ là người thắng cuộc.

Khi khách mời và dàn cast đang được phổ biến thể lệ của thử thách cuối cùng, Minh Hằng bất ngờ được ê-kíp đưa ra khỏi phòng. Lúc này, các thành viên còn lại được giao thêm nhiệm vụ đánh lừa Minh Hằng song song với cuộc đua xé bảng tên. Quang Trung đã được bầu làm gián điệp đồng minh nên phải giả vờ phối hợp cùng Minh Hằng, dù thực tế là giữ an toàn cho các thành viên đi tìm huy hiệu Già gân.

Minh Hằng đóng vai trò gián điệp nhưng bị đồng đội giăng bẫy.

Trận chiến xé bảng tên lần này trở thành một vở kịch. Toàn bộ dàn cast được giao nhiệm vụ "giả vờ thua để Minh Hằng thắng", nhưng thực ra là cùng nhau "giăng bẫy" để cô tự xé bảng tên chính mình.

Quang Trung phối hợp cùng Trấn Thành, Liên Bỉnh Phát và các thành viên khác trong kế hoạch đánh lừa Minh Hằng. Những pha mèo vờn chuột, giả vờ hỗ trợ rồi bẻ kèo vào phút chót khiến cuộc đua kịch tính hơn. Sau khi xé được 6 bảng tên liên tiếp, Minh Hằng hả hê ăn mừng cho đến khi phát hiện chính mình mới là con mồi cuối cùng. Khoảnh khắc ngơ ngác, không hiểu chuyện gì đang xảy ra của cô khiến người xem thích thú.

Trước phản ứng bất ngờ của Minh Hằng, Trấn Thành chia sẻ: "Đây là Running Man, chứ không phải Ngu Si Man để em một mình xé hết chúng tôi".