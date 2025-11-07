Nhà Cát Tường ở Huế ngập sình lầy sau trận lũ

Diễn viên Cát Tường vừa có mặt ở Huế sau trận lũ lụt. Lúc mở cửa nhà, cô choáng váng khi đồ đạc, xe máy bị hư hỏng nặng.

Ngày 6/11, diễn viên Cát Tường có mặt ở Huế sau khi nước lũ đã rút. Lúc vừa mở cửa, Cát Tường và cha bất ngờ khi toàn bộ đồ đạc, xe máy bị phủ bởi sình lầy. Trong đó hai xe máy bị hư hỏng nặng.

Theo Cát Tường, nhà của cô bị ngập hơn 1 m trong trận lũ lụt trước đó. Nước ngập dâng lên cả cầu thang. Nữ diễn viên nói cha cô khóc khi chứng kiến nhà bị ngập trong sình lầy.

Cô dự tính mất khoảng hơn một ngày để dọn dẹp, vệ sinh lại nhà. Sau đó, hai cha con sẽ đưa xe máy đi sửa.

Nhà Cát Tường ở Huế sau trận lũ lụt. Ảnh: FBNV.

"Không biết bắt đầu dọn dẹp từ đâu nữa. Cả nhà ngập trong sình. Hai chiếc xe thì tan nát. Về quê mà buồn quá. Gia đình Tường phải ra khách sạn ngủ và chỉ biết cầu mong cho tất cả bà con được bình an", cô chia sẻ.

Cuối tháng 10, mưa kỷ lục, mực nước dâng cao đã gây ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều địa phương thuộc miền Trung, trong đó có Huế. Nhiều địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt.

Thời gian qua, nhiều sao Việt đã có các hành động thiết thực để chung tay giúp đỡ đồng bào miền Trung. Hoa hậu Hương Giang ủng hộ 100 triệu đồng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương.

“Ngay lúc này trận lũ lịch sử tại miền Trung đang gây ra rất nhiều thiệt hại cho mọi người. Hương Giang xin phép đóng góp một phần nhỏ bé để hỗ trợ cho người dân tại miền Trung vượt qua những ngày khó khăn. Mong trận lũ sớm qua đi để bà con miền Trung được trở lại sinh hoạt và lao động bình thường”, Hương Giang bày tỏ.

Cũng qua Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Ban Cứu trợ Trung ương, RHYDER ủng hộ 100 triệu đồng. Đồng thời, anh thông báo lùi ngày phát hành album mới. Trước đó, nam ca sĩ cũng gửi ủng hộ khi người dân miền Bắc chịu thiệt hại do bão lũ.

BTV Quang Minh cũng gửi tới người dân miền Trung 20 triệu đồng. Anh chia sẻ: “Trước mắt không thể làm gì thì mình và các bạn mỗi người một ít, tùy theo sức của bản thân. Mong Huế sớm vượt lũ thắng mưa”.