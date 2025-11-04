Tấn Beo phát hiện suy thận sau khi điều trị đột quỵ. Nghệ sĩ hiện được điều trị bằng thuốc và điều chỉnh chế độ ăn nên không phải chạy thận.

Ngày 4/11, người nhà của Tấn Beo cho biết sau khi điều trị đột quỵ hơn một năm trước, nghệ sĩ bị di chứng, không thể di chuyển và phát hiện bị suy thận giai đoạn 5. Anh được người thân đưa đi thăm khám, lọc máu tại một bệnh viện, đồng thời phẫu thuật cầu tay để chuẩn bị cho việc chạy thận nhân tạo định kỳ lâu dài.

Sau đó, nghệ sĩ tiếp tục đến một bệnh viện khác ở TP.HCM để khám và đăng ký lọc máu định kỳ. Tại đây, bác sĩ ghi nhận chức năng thận người bệnh cận kề giai đoạn 5, đồng thời mắc nhiều bệnh nền như di chứng tai biến mạch máu não cũ, huyết áp cao, đái tháo đường type 2, tăng lipid máu hỗn hợp, tăng axit uric máu, tim thiếu máu cục bộ. Các bệnh lý này đẩy nhanh tốc độ suy giảm chức năng thận và tăng nguy cơ biến chứng nghiêm trọng.

Nghệ sĩ Tấn Beo bị suy thận sau khi điều trị đột quỵ.

Nghệ sĩ Tấn Beo được lên phác đồ điều trị cá thể hóa, bảo tồn chức năng thận nhằm tăng sức khỏe tổng thể, trì hoãn lọc máu. Anh được sử dụng các loại thuốc an toàn với thận nhưng vẫn kiểm soát tốt các bệnh nền, tránh nguy cơ tai biến lần hai.

Bác sĩ điều trị cũng điều chỉnh lại chế độ dinh dưỡng hợp lý cho bệnh nhân để tránh suy dinh dưỡng, đề kháng yếu, dễ mắc các bệnh đồng nhiễm làm bệnh thận nặng hơn. Nghệ sĩ Tấn Beo đảm bảo chế độ ăn giảm đạm, hạn chế muối, nước mắm, nước tương, thức ăn dầu mỡ, đồ chiên xào, nội tạng động vật, thịt đỏ.

Trong quá trình chống chọi bạo bệnh, nghệ sĩ Tấn Beo có vợ và người thân đồng hành, chăm sóc. Vào tháng 10, nghệ sĩ tái khám, sức khỏe cải thiện. Nghệ sĩ ăn uống bình thường và nói chuyện lưu loát hơn trước. Nghệ sĩ chia sẻ sau 2 năm chiến đấu cùng bệnh tật, anh đang ấp ủ dự định quay lại sân khấu song đi lại còn nhiều khó khăn do di chứng tai biến. Bác sĩ tư vấn tập vật lý trị liệu để cải thiện vận động, khí huyết lưu thông, phòng ngừa loét.

Tấn Beo tên thật là Tấn Danh, sinh năm 1965. Anh sinh ra trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với cha là nghệ sĩ cải lương Tấn Tài, mẹ là nghệ sĩ Như Ngọc. Tấn Beo đi diễn từ năm 16 tuổi. Anh tiếp tục được biết đến rộng rãi từ cuối thập niên 1990 khi cùng em trai Tấn Bo và nghệ sĩ Mỹ Chi lập nhóm hài. Sau đó, họ hoạt động solo. Nghệ sĩ Tấn Beo bị tai biến mạch máu não tại nhà riêng vào giữa năm 2023.