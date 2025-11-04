Vợ Kanye West lại mặc táo bạo

Bianca Censori tiếp tục gây chú ý khi không mặc nội y ra đường. Thời gian qua, vợ Kanye West nhiều lần gây bàn tán vì trang phục táo bạo.

Theo Daily Mail, Bianca Censori vừa có có khoảng thời gian đáng nhớ bên gia đình ở Melbourne vào những ngày đầu tuần. Mới đây, vợ Kanye West bị bắt gặp khi đang dạo phố với trang phục táo bạo. Cô diện bodysuit màu xanh lam nhưng không diện nội y. Người đẹp hoàn thiện tổng thể trang phục với quần giữ ấm, tất và giày cao gót màu bạc đồng điệu.

Bianca Censori đi ra ngoài cùng mẹ là Alexandra và em gái Angelina. Họ ghé một cửa hàng bán đồ ăn địa phương. Sau đó, Bianca Censori lên xe đi về cùng người thân.

Bianca Censori lại gây sốc khi diện bodysuit. Ảnh: Daily Mail.

Bộ trang phục xuyên thấu của Bianca Censori tiếp tục trở thành chủ đề bán tán. Sau thời gian tiết chế hơn về trang phục, vợ Kanye West được cho là "chứng nào tật nấy" khi lại khoác lên mình những bộ đồ hở hang, khoe da thịt.

Trước đó, Bianca Censori từng không ít lần bị so sánh với Kim Kardashian - vợ cũ của Kanye West. Trong một dịp, người đẹp Australia theo đuổi mốt "không nội y", diện bodysuit màu nude có chất liệu co giãn ôm sát cơ thể với những đường cắt xẻ táo bạo khi tới một tiệm spa làm đẹp.

Kể từ khi kết hôn, Kanye West và Bianca Censori luôn là nhân vật gây tranh cãi, vấp phản ứng dữ dội từ công chúng vì trang phục phản cảm và hành động không phù hợp tại nơi làm việc.

Hồi tháng 4, Kanye West từng gây xôn xao khi tuyên bố rằng vợ cũ muốn mời Bianca Censori làm người mẫu cho thương hiệu thời trang của cô. Một nguồn tin tiết lộ với Page Six rằng Kim Kardashian từng cố gắng liên lạc với Bianca Censori trong thời gian Bianca và Kanye tạm chia tay.

Tháng 9, Bianca Censori gây xôn xao khi công bố kế hoạch ra mắt dự án mang tên "Bianca". Dù chưa chia sẻ chi tiết nội dung dự án, nhiều nguồn tin tiết lộ đây là một thương hiệu thời trang riêng của bà xã Kanye.