Hình ảnh cuối của Tạ Hữu Tâm trước khi tử vong trong bồn tắm

Sự ra đi đột ngột của Tạ Hữu Tâm khiến đồng nghiệp bàng hoàng. Mới đây, đoạn video phỏng vấn cuối cùng của cô được công bố.

Theo FTV News, thông tin hot girl Đài Loan Tạ Hữu Tâm qua đời đột ngột khi đang quay phim tại Malaysia gây chấn động. Trên các nền tảng mạng, nhiều đồng nghiệp và khán giả để lại lời chia buồn, tiễn biệt Tạ Hữu Tâm.

Mới đây, ông Trí Vũ - người được mệnh danh là "ông trùm" giới KOL/người nổi tiếng, đã công bố đoạn video phỏng vấn cuối cùng của Tạ Hữu Tâm.

Trong buổi phỏng vấn, hot girl xuất hiện với vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn. Cô diện trang phục gợi cảm, khoét sâu vùng ngực. Cô thoải mái chia sẻ về hành trình sự nghiệp của mình nhiều năm qua.

Hình ảnh của Tạ Hữu Tâm trong cuộc phỏng vấn cuối cùng. Ảnh: @talk168.

Người đẹp cho biết bản thân từng tốt nghiệp ngành điều dưỡng và có hai năm kinh nghiệm lâm sàng tại bệnh viện. Tuy nhiên, vì nhận thấy công việc điều dưỡng quá vất vả và không phù hợp, cô quyết định đến Đài Bắc để phát triển sự nghiệp người mẫu.

Để nhanh chóng gây sự chú ý, Tạ Hữu Tâm thừa nhận đã lựa chọn hướng đi táo bạo và không ngại chụp ảnh khỏa thân. "Tôi thấy tự tin về hình thể của mình", hot girl chia sẻ trong buổi phỏng vấn.

Theo China Press, sáng 3/11, cảnh sát Malaysia tiếp tục cập nhật về vụ việc của Tạ Hữu Tâm. Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Datuk Fadil xác nhận trong một tuyên bố sáng nay rằng cảnh sát đã bắt giữ Namewee, 42 tuổi, tại một khách sạn ở Kuala Lumpur lúc 16h30 ngày 22/10.

Theo đó, Namewee đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra. Sau đó cảnh sát phát hiện Namewee có ma túy trên người.

Tuy nhiên, khi đăng bài trên trang cá nhân, Namewee vẫn khẳng định không sử dụng hay mang theo bất kỳ loại ma túy nào. “Sự thật sẽ được phơi bày khi cảnh sát công bố báo cáo, có lẽ phải mất hai hoặc ba tháng nữa", người này cho biết.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) trước đây làm điều dưỡng và đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, hình ảnh dễ gần. Hot girl được mệnh danh “nữ thần điều dưỡng”. Trang cá nhân của cô thu hút hơn 540.000 người theo dõi. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và tập thể dục, đồng thời tạo ra các video ngắn với phong cách hài hước.