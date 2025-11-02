Diễn viên Kiều My được cầu hôn

Diễn viên "Cách em 1 milimet" chia sẻ tin vui vào tối 2/11. Cô được bạn trai lâu năm cầu hôn tại Hàn Quốc.

Trên trang cá nhân, diễn viên Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn ở Hàn Quốc vào ngày 2/11. Cả hai thể hiện nhiều cử chỉ tình cảm, ngọt ngào. Kiều My hạnh phúc khoe nhẫn đính hôn.

"Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý", cô chia sẻ.

Kiều My và người yêu trải qua nhiều năm gắn bó, đồng hành trước khi quyết định về chung một nhà. Cả hai dự kiến tổ chức lễ cưới trong thời gian tới. Cô cho biết sẽ chia sẻ thông tin đến khán giả vào thời điểm thích hợp.

Kiều My được cầu hôn ở Hàn Quốc. Ảnh: FBNV.

Thời gian qua, cặp đôi dành nhiều thời gian để đi du lịch. Cả hai đang tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau tại Hàn Quốc. Trước đó, họ có chuyến du lịch ở Thái Lan.

Dưới bài đăng của Kiều My, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc phúc tới đôi trẻ.

Diễn viên Kiều My, sinh năm 1996, là diễn viên quen thuộc của truyền hình miền Bắc. Trước khi lấn sân sang con đường diễn viên, Kiều My là hot girl có tiếng của Hà thành. Cô được biết đến là người mẫu ảnh. Kiều My tham gia nhiều cuộc thi về âm nhạc, thời trang. Cô từng giành giải ba tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012... Kiều My có vẻ ngoài thu hút với gương mặt hài hòa.

Năm 19 tuổi, cô góp mặt trong bộ phim truyền hình Hôn nhân trong ngõ hẹp. Vai diễn Kiều Linh giúp Kiều My nhận giải Gương mặt truyền hình triển vọng tại Ngôi sao xanh 2015.

Kiều My từng theo học ngành đạo diễn tại Đại học Văn hóa. Sau khi tốt nghiệp, cô tham gia nhiều bộ phim truyền hình, có thể kể đến như Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán. Gần nhất, Kiều My tham gia bộ phim Cách em 1 milimet của đạo diễn Trần Trọng Khôi và Phạm Gia Phương. Trong phim, cô đảm nhận vai Thương. Cách em 1 milimet đang là bộ phim truyền hình được khán giả yêu thích trên sóng giờ vàng.