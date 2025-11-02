Siu Black sau bạo bệnh

Siu Black vừa chia sẻ hình ảnh của cô sau khi xuất viện. Cô hiện nghỉ ngơi tại nhà và sẽ đi hát trở lại trong thời gian tới.

Chiều 2/11, Siu Black chia sẻ hình ảnh tại nhà riêng sau khi xuất viện. Nữ ca sĩ cho biết hiện sức khỏe đã dần hồi phục. Cô nghỉ ngơi tại nhà và sẽ đi hát trở lại trong thời gian tới.

"Siu biết ơn bạn bè và khán giả đã quan tâm nhiều lắm. Hiện tại Siu đã về nhà và chờ ngày phục vụ khán giả trong, ngoài nước thời gian sắp tới. Siu cũng sẵn sàng nhận tất cả chương trình dang dở sắp tới đây", nữ ca sĩ chia sẻ.

Dưới bình luận, nhiều đồng nghiệp và khán giả gửi lời chúc mừng tới nữ ca sĩ sau khi vượt qua bạo bệnh.

Người nhà Siu Black cho biết ca sĩ dự kiến đi hát trở lại vào tháng 12. Trước khi phải nhập viện điều trị bệnh, nữ ca sĩ vẫn đi hát ở nhiều tỉnh, thành phố.

Siu Black và người thân tại nhà riêng. Ảnh: FBNV.

Đến giữa tháng 10, cô cấp cứu tại bệnh viện Quảng Ngãi (Kon Tum cũ). Tuy nhiên, trong 3 ngày điều trị, sức khỏe của Siu Black yếu hơn, không nói chuyện được và không nhận ra mọi người xung quanh. Khi thấy Siu Black nguy kịch, gia đình xin chuyển về bệnh viện Hùng Vương Gia Lai.

Bác sĩ chuyên khoa II Bùi Trường Giang, Phó giám đốc Phụ trách chuyên môn Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai, cho biết ca sĩ Siu Black nhập viện trong tình trạng suy hô hấp cấp do viêm phổi và suy tim cấp.

Tình trạng của nữ ca sĩ đặc biệt nghiêm trọng khi diễn ra trên nền bệnh lý phức tạp kéo dài. Bệnh nhân bị thận mạn giai đoạn cuối (giai đoạn 5) do đái tháo đường nhiều năm, bệnh tim thiếu máu cục bộ, kèm theo cơn tăng áp khẩn cấp với huyết áp đo được lên đến 220 mmHg.

Tại phòng cấp cứu, các bác sĩ chẩn đoán ca sĩ Siu Black bị suy hô hấp cấp do phù phổi cấp (vì tim), kèm theo viêm phổi. Hình ảnh X-quang cho thấy tổn thương nhu mô phổi do viêm và tình trạng ứ huyết ở phổi vì "bóng tim rất to" do suy tim.

Sau quá trình điều trị tích cực, Siu Black vượt qua bạo bệnh. Cô xuất viện một ngày trước. Ca sĩ gửi lời cảm ơn tới đội ngũ y bác sĩ đã chăm sóc để giúp cô hồi phục nhanh hơn dự kiến.