Nhật Kim Anh nói về clip tình cảm bên chồng cũ

Nhật Kim Anh cho biết fanpage mang tên "Kim Anh" không phải của nữ diễn viên. Cô cũng không đăng tải bất kỳ clip nào về chồng cũ.

Ngày 1/11, trên một fanpage có tên "Kim Anh" với 152.000 người theo dõi, chia sẻ nhiều clip, hình ảnh liên quan đến Nhật Kim Anh. Đáng chú ý, có một clip ghi lại những khoảnh khắc tình cảm của diễn viên bên chồng cũ - doanh nhân Bửu Lộc. "Vẫn biết rằng quá khứ ở đằng sau và phải sống cho những gì phía trước. Nhưng đôi khi đôi chân vẫn bước ngược để dẫn ra về với những nỗi đau", là chú thích trong clip này.

Sau đó, một số kênh, nền tảng mạng chia sẻ lại clip này. Dưới các bài đăng thu hút nhiều bình luận trái chiều. Trong đó, không ít dân mạng cho rằng Nhật Kim Anh kém tinh tế khi đăng tải clip này vì cả hai đã ly hôn từ lâu và doanh nhân Bửu Lộc cũng có bạn gái mới.

Nhật Kim Anh cho biết fanpage mang tên "Kim Anh" là giả mạo. Ảnh: FBNV.

Đến sáng 2/11, trao đổi với Tri Thức - Znews, Nhật Kim Anh lên tiếng phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết fanpage nói trên là giả mạo, không phải của cô. Nhật Kim Anh cũng không đăng tải clip nào về chồng cũ. Cô mong công chúng tỉnh táo để không hiểu sai sự việc.

"Tôi chỉ sử dụng một fanpage mang tên "Nhật Kim Anh" với gần 8 triệu lượt theo dõi. Ngoài ra, trang cá nhân của tôi có 777.000 người theo dõi. Còn trang kia là giả mạo", Nhật Kim Anh nói.

Nhật Kim Anh cho biết thời gian qua, nhiều trang, kênh giả mạo cô được lập ra. Song cô cũng chưa tìm ra cách để giải quyết vấn đề này.

Những năm qua, Nhật Kim Anh và Bửu Lộc giữ mối quan hệ tốt, cùng chăm sóc, nuôi dạy con trai. Bé Tin sống cùng nhà nội tại Cần Thơ. Nữ diễn viên thường xuyên dành thời gian về thăm con trai.

Khi Nhật Kim Anh mang thai, chồng cũ và phía gia đình anh cũng gửi lời chúc mừng tới diễn viên.

Sau khi sinh em bé, nữ diễn viên hiện đã quay lại với công việc. Trên trang cá nhân, Nhật Kim Anh chia sẻ từ khi có con gái, cuộc sống của cô thay đổi nhiều so với trước đây. Cô bận bịu hơn và thường xuyên phải thức đêm chăm con. Song Nhật Kim Anh nói cô trân trọng từng khoảnh khắc bên con. Thời gian rảnh rỗi, cô cũng tụ tập cùng bạn bè hoặc đưa con trai đi chơi.

Trong khi đó, doanh nhân Bửu Lộc cũng hẹn hò với diễn viên Bella Mai. Cả hai trải qua 3 năm gắn bó, đồng hành.