Michael Trương bị chỉ trích khi hất vai người yêu cũ

Michael Trương cho biết ngay sau khi xảy ra sự việc, anh đã nhắn tin xin lỗi TyhD. Người mẫu cho biết đây là sự vô ý của bản thân anh.

Michael Trương và bạn gái vừa góp mặt trong đêm tiệc Halloween do Hoàng Ku tổ chức. Ngay sau bữa tiệc, mỹ nam Đảo thiên đường dắt người yêu ra về. Cả hai nắm tay tình tứ. Đáng chú ý, Michael Trương đụng TyhD ở ngay lối đi. Mỹ nam hất vai người yêu cũ, sau đó tiếp tục rời khỏi đêm tiệc. TyhD rất bất ngờ, đã lớn tiếng với Michael Trương. Clip ghi lại khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Đến chiều 1/11, Michael Trương lên tiếng về sự việc. "Lúc đó, xe đến điểm đón, mình và Rachel nhanh chóng đi ra ngoài cửa. Cả hai đều không hề biết là lúc đi ra và trúng phải bạn ấy. Đây cũng là tiệc Halloween, tất cả đều hóa trang thì khó có thể nhận ra được ai. Thật ra cũng dễ hiểu khi mọi người cảm thấy như vậy khi xem video. Michael xem lại video này cũng bất ngờ vì trông như là mình cố tình làm vậy. Không rõ vì sao video lại quay đúng vào ngay lúc đó, gây nên hiểu lầm", anh chia sẻ.

Michael bị phản ứng khi hất vai vào người yêu cũ. Ảnh: FBNV.

Nam người mẫu cho biết anh không có bất kỳ lý do gì để hành xử như vậy với TyhD. Michael đã nhắn tin, gửi lời xin lỗi tới người cũ.

"Michael chỉ mong muốn tất cả đều vui vẻ, không ai khó xử với ai. Mong rằng mọi người sẽ hiểu cho những gì Michael đang chia sẻ. Còn nếu không, Michael cũng không biết nói gì hơn. Vì sự thật của câu chuyện không phải là như vậy", anh tiếp tục.

Bài giải thích của Michael tiếp tục nhận phản ứng từ công chúng. Nhiều người chỉ trích anh bất lịch sự, hành xử kém nơi công cộng.

TyhD hiện chưa lên tiếng về vụ việc.

Michael và Thùy Dương (TyhD) từng trải qua nhiều năm gắn bó. Sau đó, họ chia tay. Trong bài phỏng vấn trên Tri Thức - Znews vào năm 2024, Michael cho biết cả hai hiện là bạn bè, giữ mối quan hệ tốt.

“Cô gái này sẽ luôn là phần đặc biệt trong cuộc sống của tôi. TyhD không chỉ là người tôi từng yêu mà còn là thần tượng trong nghề. Tôi luôn nể phục và trân trọng sự tận tụy với công việc cũng như kỹ năng người mẫu, tư duy làm nội dung của TyhD. Từ lúc tham gia chương trình, tôi chưa có cơ hội nói chuyện với TyhD nhưng tin rằng cô ấy cũng ủng hộ. Một số công việc gần đây của tôi cũng là do TyhD giới thiệu”, Michael Trương nói.