Lệ Quyên gây chú ý

Nữ ca sĩ có bài đăng trên trang nhân, chia sẻ về việc mắc lỗi khi hát. Động thái của nữ ca sĩ đang gây bàn tán.

Trên trang cá nhân, Lệ Quyên bất ngờ có bài đăng, chia sẻ về hành trình 26 năm đi hát. Cô cho biết trong khoảng thời gian gần 3 thập kỷ đứng trên sân khấu, không phải lúc nào cũng tròn đầy. Không ít lần, Lệ Quyên cũng mắc lỗi khi hát. Song điều quan trọng là khi mắc lỗi, cô biết lượng sức mình, làm mọi thứ vừa vặn, đúng sức.

"Không chỉ riêng nghề hát, nghề nào cũng vậy, đừng lỗi nhiều quá là được. Hoan hỉ cho dễ thở. Giống như tôi, tiếng Anh chỉ đủ giao tiếp khi đi nước ngoài để tự vệ nên chả bao giờ dám hát bài tiếng Anh nào. Dù chỉ để bắt chước thì bao hay, bao giống. Nhưng cái gì cũng vậy, phải là cốt lõi bên trong", nữ ca sĩ chia sẻ.

Bài đăng mới nhất của Lệ Quyên đang gây bàn tán trên mạng xã hội. Ảnh: FBNV.

Dưới bình luận, một bộ phận khán giả bày tỏ sự đồng tình với quan điểm của Lệ Quyên. Đáng chú ý, một tài khoản mạng chia sẻ: "Muốn chinh phục cái khó chị ơi. Làm điều khó không ai dám làm thì lỗi là chuyện bình thường", Lệ Quyên phản hồi: "Quan điểm riêng, cứ làm điều mình thích thôi".

Bài đăng của Lệ Quyên sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội và thu hút lượng tương tác. Không ít dân mạng nhắc đến việc Hồ Ngọc Hà gặp sự cố mắc lỗi khi hát trong một sự kiện mới đây. Cụ thể, Hồ Ngọc Hà hát Khi xưa ta bé (Bang bang). Ca sĩ có màn high note ở cuối nhưng bị chênh phô liên tục. Hồ Ngọc Hà tỏ ra mệt mỏi sau khi hoàn thành tiết mục.

Sở dĩ dân mạng nhắc tới Hồ Ngọc Hà bởi nhiều năm qua, mối quan hệ của hai nghệ sĩ rạn nứt. Cả hai không còn đứng chung sân khấu hay thân thiết với nhau như trước. Trước những đồn đoán cho rằng Lệ Quyên chia sẻ ẩn ý liên quan sự cố của người bạn cũ, nữ ca sĩ không lên tiếng phản hồi.