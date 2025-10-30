100 ngày tái xuất đến khi tạm dừng hoạt động của Jack

Hành trình từ khi Jack tổ chức họp báo, đánh dấu sự trở lại đến khi thông báo tạm dừng hoạt động chỉ vỏn vẹn trong khoảng 100 ngày. Song bủa vây quãng thời gian đó là ồn ào và lùm xùm.

Trong tối 29/10, Jack liên tiếp đưa ra hai thông báo quan trọng. Đầu tiên, nam ca sĩ nhận trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây. Jack cho biết sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo.

Ở thông báo thứ hai cách một tiếng sau đó, giọng ca Hoa hải đường cho biết sẽ tạm dừng hoạt động.

Từ thời điểm Jack tổ chức họp báo vào giữa tháng 7 để đánh dấu sự trở lại cho đến khi dừng hoạt động, chỉ kéo dài khoảng 100 ngày. Nhưng trong 3 tháng, nam ca sĩ bị bủa vây bởi ồn ào, chỉ trích.

Ồn ào bủa vây Jack

Tên của Jack luôn trở thành tâm điểm truyền thông nhưng theo hướng tiêu cực từ khi tái xuất vào giữa tháng 7. Thời điểm đó, nam ca sĩ lần đầu tổ chức họp báo sau nhiều năm chìm ngập trong scandal đời tư. Đây cũng là lần đầu tiên mẹ anh - bà Cẩm Loan - lộ diện bên con trai để giải đáp các câu hỏi từ truyền thông.

Ban đầu, họp báo mở ra nhằm giới thiệu các dự án âm nhạc, đánh dấu cột mốc mới từ nam ca sĩ. Song sau hơn hai tiếng đồng hồ, hai mẹ con Jack chỉ tập trung nói về ồn ào đời tư liên quan đến ca sĩ những năm qua.

Jack và mẹ anh trong buổi họp báo đánh dấu sự tái xuất. Ảnh: Hoàng Vũ.

Mẹ Jack dành nguyên một tiếng đồng hồ để "độc thoại" về Thiên An và mối quan hệ với con trai bà trước đây. Về vụ việc hai bài vị mà Thiên An đăng trên mạng xã hội vào tháng 1, mẹ Jack chia sẻ: "Mọi việc thật khủng khiếp. Tuấn (tên thật của Jack) không dám ra đường, không ăn, không ngủ. Nhìn con mình như vậy, tôi chịu không nổi". Bà Loan nói Jack bị trầm cảm, đi lại trong nhà không kiểm soát và phải uống thuốc ngủ trong giai đoạn này.

Đến cuối họp báo, Jack mới lên tiếng. Anh sau đó gửi lời xin lỗi đến mẹ anh, fan và nhắc đến bé Sol, Thiên An. Cuối cùng Jack nói sẽ tỉnh táo hơn những lựa chọn sau này và để mẹ anh bình yên. Về bé Sol, anh xưng là "ba" và nói: "Sau này, con chắc chắn sẽ hạnh phúc. Nếu con đi học, bạn bè có chọc, con cứ nói rằng con có ba nổi tiếng và chăm lo cho mình từ giây phút mới sinh ra. Vậy là đủ rồi. Không ai chối bỏ con cả. Sự thật vẫn là sự thật".

Vì nội dung buổi họp báo có một phần chưa đúng với nội dung đã được cơ quan quản lý nhà nước về báo chí chấp thuận, Jack sau đó bị Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM phạt hành chính. Mức phạt là 4 triệu đồng.

Jack bị phạt 4 triệu đồng. Ảnh: FBNV.

Sau vụ ồn ào, Jack vẫn được mời đi diễn ở một số sự kiện, chương trình ở các tỉnh, thành phố. Trong những lần xuất hiện trước công chúng, nam ca sĩ nhiều lần gây bàn tán. Gần nhất, tại một chương trình ở Hà Nội vào ngày 16/10, tiết mục của nam ca sĩ với những ca từ phản cảm, thô tục khiến công chúng bức xúc.

"Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám / Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm / Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý / Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu", "Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**", là một đoạn với lời lẽ gay gắt, được cho là đáp trả anti-fan.

Đến khi tạm dừng hoạt động

Tiết mục nói trên một lần nữa đẩy Jack vào khủng hoảng. Giữa những phản ứng dữ dội từ khán giả, phía nam ca sĩ lên tiếng giải thích. Đại diện công ty quản lý của Jack khẳng định ca từ gốc trong bản sáng tác của Jack không có cụm từ “lào gì cũng t**” như một số thông tin đang lan truyền. Đơn vị này cho biết ca khúc chưa có bản audio chính thức và được hát ngẫu hứng tại sự kiện, các bản ghi từ khán giả có thể dẫn đến sai lệch về cách diễn giải.

Trong khi đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, đại diện Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết danh sách bài hát mà ban tổ chức sự kiện Moonlit Childhood (diễn ra ngày 16/10) gửi lên Sở để kiểm duyệt, xin cấp phép không có ca khúc đang gây tranh cãi của Jack.

Nam ca sĩ bị chỉ trích vì tiết mục trình diễn có ca từ phản cảm. Anh thông báo tạm dừng hoạt động. Ảnh: FBNV.

Đến ngày 24/10, Jack cùng một số ca sĩ khác bị "điểm danh" trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM về việc trình diễn ca khúc có ca từ lệch chuẩn văn hóa, dung tục, ngạo mạn.

Tại buổi làm việc giữa Cục Nghệ thuật biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - VHTTDL) diễn ra ngày 27/10, Cục trưởng Cục Phát thanh khẳng định sẽ xử lý nghiêm. Sau nhiều lần nghe, thẩm định, kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức sự kiện mà Jack biểu diễn có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sau đó mời Jack lên làm việc. Đến tối 29/10, nam ca sĩ lên tiếng xin lỗi và cho biết trong thời gian tới, anh sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Jack cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, nam ca sĩ hứa tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện.

Chỉ sau một tiếng, Jack tiếp tục có bài đăng thứ hai. Anh thông báo dừng hoạt động biểu diễn, bao gồm cả live show Trạm Dừng Chân dự kiến diễn ra vào ngày 1/11 tại Hạ Long.

"Jack hiểu rằng đây là thời điểm cần tạm lùi lại để lắng nghe nhiều hơn, hoàn thiện bản thân và chuẩn bị thật tốt cho chặng đường tiếp theo,” nam ca sĩ bày tỏ.