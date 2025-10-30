Phía sau loạt MV phản cảm của Binz bị xóa sổ

Sau động thái của cơ quan quản lý văn hóa, nhiều ca sĩ như Binz, Soobin ẩn các MV triệu view có nội dung, ca từ phản cảm.

Thị trường nhạc Việt "dậy sóng" những ngày qua sau khi cơ quan chức năng có động thái quyết liệt nhằm chấn chỉnh hoạt động âm nhạc lệch chuẩn, đặc biệt trong giới ca sĩ và rapper trẻ. Jack, GDucky, Andree, Bình Gold, Bray, HIEUTHUHAI, Đạt G… với các MV có ca từ phản cảm hoặc dung tục, cổ xúy lối sống buông thả, tệ nạn xã hội được nhắc đến.

Ngay sau đó, một loạt MV triệu view của các ca sĩ, rapper như Binz, Soobin Hoàng Sơn, Rhymastic… "bốc hơi" trên YouTube. Theo chuyên gia, động thái này của công ty quản lý và các nghệ sĩ cho thấy sự tự nhận thức lại về trách nhiệm xã hội giữa bối cảnh công chúng đang đòi hỏi cao hơn về đạo đức và văn hóa ứng xử trong nghệ thuật.

Nghệ sĩ vội vã xóa MV triệu view

Ngày 28/10, những sản phẩm hit một thời, làm nên tên tuổi của Binz như Krazy, They Said, Thôi anh không chơi đâu, Nguyên team đi vào hết đột ngột biến mất khỏi kênh YouTube của rapper này. Bộ tứ ca khúc đều hút hàng chục triệu lượt xem nhưng ca từ có nội dung gây tranh cãi, thậm chí dung tục, phản cảm. Trong Krazy, Binz viết: "Nếu em thích lạ, anh đổi flow / Nếu em thích high anh đủ cỏ", hay "Anh là con nghiện, em là chất kích thích / Em ơi em ơi đừng làm khổ anh / Anh chỉ muốn chân em ở trên cổ anh"... hay nhiều đoạn trong They Said như "Ϲách ɑnh rap cũng giật giật giống như là cách ɑnh nói / Anh nghe nói đó là do có chất kích thích trong khói" bị chỉ trích cổ xúy lối sống buông thả.

Sau Binz, Soobin Hoàng Sơn cũng ẩn bài Luật anh nằm trong album Bật nó lên. Một ca sĩ khác trong SpaceSpeakers Label (SS Label) là Rhymastic nhanh chóng xóa loạt MV gồm Vẽ khói, SS Swag và Chưa từng cheer ly. Trong đó, Chưa từng cheer ly là bản rap diss, trình làng vào đầu tháng 10 với nội dung được cho là đáp trả Dế Choắt. Nhiều đoạn trong bản diss này có lời lẽ gay gắt, thậm chí thô tục.

Rhymastic, Soobin ẩn các MV có ca từ phản cảm.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, một số sản phẩm âm nhạc khác bị "điểm danh" trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM như CLME của Hoàng Tôn x Andree x Tinle, Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình và Andree x Bình Gold với bài Em iu hiện vẫn tồn tại trên YouTube. Các rapper nói trên cũng chưa có động thái cụ thể.

Ông Nguyễn Đức Trung, Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM, cho biết việc các nghệ sĩ như Binz, Soobin hay Rhymastic nhanh chóng gỡ bỏ các MV có nội dung phản cảm là động thái cần thiết, phù hợp ở thời điểm này. Các nghệ sĩ khác bị nhắc tên cũng nên rà soát lại những sản phẩm với ca từ lệch lạc, đi ngược thuần phong mỹ tục, văn hóa của dân tộc, tiến hành gỡ bỏ khỏi nền tảng để tránh hệ lụy tiêu cực về sau.

"Nghệ sĩ là những người có sức ảnh hưởng rất lớn và chi phối mạnh đến công chúng. Khán giả trẻ rất mê thần tượng và dễ bắt chước. Những ca khúc có nội dung phản cảm, dung tục, thậm chí sai lệch tư tưởng rất nguy hiểm. Động thái quyết liệt gần đây của cơ quan quản lý văn hóa nhằm chấn chỉnh để thị trường âm nhạc Việt phát triển lành mạnh, văn minh. Đây cũng là bài học lớn cho các ca sĩ Việt. Dù nổi tiếng ra sao, họ cũng không nên quên đi vai trò của mình là truyền cảm hứng, giáo dục. Khi đứng trên một sân khấu, đôi khi họ được tung hô mà không kiểm soát bản thân", Phó Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM trao đổi.

Chung quan điểm, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết ở góc độ quản lý văn hóa, đây là bước chuyển từ phản ứng bị động sang ý thức tự giác, phản ánh tác động tích cực của chính sách chấn chỉnh hoạt động biểu diễn mà Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang triển khai. Khi thị trường âm nhạc phát triển nhanh, ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn trở nên mong manh. Vì vậy, việc nghệ sĩ biết "tự soi mình", biết dừng lại để điều chỉnh sản phẩm là một biểu hiện của sự trưởng thành nghề nghiệp.

"Tôi cho rằng hành động này nếu xuất phát từ sự cầu thị và mong muốn xây dựng hình ảnh lâu dài, chứ không chỉ để đối phó, sẽ giúp định hình lại chuẩn mực trong sản xuất và phát hành âm nhạc số. Nó cũng cho thấy tác động của “cơ chế xã hội hóa giám sát văn hóa”, khi dư luận, báo chí và các thiết chế quản lý cùng tham gia tạo áp lực lành mạnh, buộc nghệ sĩ phải hướng về các giá trị phù hợp với thuần phong mỹ tục, tôn trọng công chúng và bảo vệ không gian văn hóa số trong sáng", ông Sơn chia sẻ.

Việc nhiều rapper như Pháo, Andree, Đạt G... vẫn im lặng trước những tranh luận xoay quanh ca từ phản cảm cho thấy một sự lúng túng trong ứng xử văn hóa của nghệ sĩ trẻ. Ở một mức độ nào đó, im lặng có thể được hiểu là thái độ quan sát, chờ đợi phản ứng của dư luận và cơ quan quản lý. Song việc im lặng quá lâu hay không có động thái cụ thể, phản ánh sự thiếu trách nhiệm trước công chúng.

Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn, các công ty quản lý nghệ sĩ cũng phải có bộ lọc về nội dung, ngôn ngữ, hình ảnh trước khi tung sản phẩm ra thị trường, đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng và các hiệp hội nghề nghiệp để xây dựng bộ quy tắc ứng xử, chuẩn mực nội dung trong môi trường số. Việc quản trị thương hiệu nghệ sĩ trong thời đại mới không thể chỉ dừng ở chiến lược marketing, mà phải gắn với chiến lược văn hóa - đạo đức, bởi uy tín và niềm tin công chúng chính là "tài sản thương hiệu" bền vững nhất của người làm nghệ thuật.

Chấn chỉnh không phải là kìm hãm sáng tạo

Nhạc sĩ Nguyễn Quang Vinh - Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM đã ký công văn gửi tới ban chấp hành, các chi hội và toàn thể hội viên nhằm định hướng, chấn chỉnh các hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.

Trong đó, Chủ tịch Hội Âm nhạc TP.HCM yêu cầu các nghệ sĩ khi sáng tác phải truyền tải thông điệp tích cực cho xã hội, khán giả, đồng thời phải đặt lợi ích quốc gia, lợi ích cộng đồng và thượng tôn pháp luật lên hàng đầu. Ngoài ra, người sáng tác còn phải có đạo đức nghề nghiệp, mang đến những thông điệp tốt đẹp của chân, thiện, mỹ đến với cộng đồng.

NSND Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật Biểu diễn cũng khẳng định: "Nghệ thuật là cuộc sống, sân khấu là cuộc đời nhưng cuộc sống đó phải được chọn lọc mới trở thành nghệ thuật. Một tác phẩm nghệ thuật phải đáp ứng chức năng thẩm mỹ, giáo dục, truyền tải giá trị nhân văn tích cực. Những biểu hiện phản cảm trong ca từ, trang phục, ngôn ngữ… đi ngược thuần phong mỹ tục đều phải bị xử lý nghiêm khắc".

HIEUTHUHAI cũng bị nhắc đến trong công văn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM gần đây.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn cho biết khi cơ quan quản lý siết chặt những sản phẩm phản cảm, không phải là bóp nghẹt sự sáng tạo, mà là đặt lại ranh giới giữa sáng tạo và lệch chuẩn. Một nền âm nhạc hiện đại cần sự đa dạng, nhưng đa dạng không có nghĩa là dung túng cho những ngôn từ dung tục, cổ xúy lối sống lệch lạc hay bạo lực.

Về lâu dài, việc định hướng và chấn chỉnh hoạt động âm nhạc không phải là để hạn chế tự do sáng tạo, mà là để bảo vệ quyền sáng tạo trong một môi trường văn hóa lành mạnh, có trật tự và có trách nhiệm. Sáng tạo nghệ thuật là quyền hiến định, nhưng cùng với quyền ấy là nghĩa vụ tôn trọng pháp luật, đạo đức và thuần phong mỹ tục - những giá trị làm nên căn cốt văn hóa Việt Nam. Khi Nhà nước đặt ra các quy định, mục tiêu không phải là “cấm” hay “siết”, mà là tạo khung thể chế giúp nghệ thuật phát triển bền vững, hài hòa giữa tự do cá nhân và lợi ích cộng đồng.

Để làm được điều đó, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trước hết là hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động âm nhạc trong kỷ nguyên số, trong đó quy định rõ trách nhiệm của nghệ sĩ, nhà sản xuất, nền tảng phân phối và cơ quan quản lý. Tiếp đó, phải tăng cường giáo dục thẩm mỹ, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa công chúng. Các trường đào tạo nghệ thuật cần chú trọng hơn đến giáo dục nhân cách và triết lý sáng tạo, giúp nghệ sĩ hiểu rằng, sáng tạo chân chính luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội.

"Tôi tin rằng, chấn chỉnh hôm nay không phải là sự kìm hãm, mà là bước khởi đầu cho một thời kỳ nghệ thuật phát triển trưởng thành hơn, nơi mỗi bài hát không chỉ là sản phẩm giải trí mà còn là tiếng nói của trí tuệ, nhân văn và bản lĩnh Việt Nam", PGS.TS kết luận.