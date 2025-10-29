Quang Tuấn lên tiếng khi bị chê ở Running Man

Nam diễn viên cho biết anh đều theo dõi các bình luận, góp ý của khán giả sau những tập phát sóng của Running Man Vietnam mùa 3.

Sau khi 4 tập của Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng, Quang Tuấn là thành viên nhận nhiều tranh luận nhất tại show thực tế. Trong khi các thành viên mới như Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P nhanh chóng nhập cuộc và phản ứng nhanh với các thử thách của chương trình, Quang Tuấn lại tỏ ra lạc lõng. Anh ít nói, phản xạ chậm và thiếu sự hài hước cần thiết để mang lại tiếng cười cho người xem.

Mới đây, trên Threads, Quang Tuấn đăng tải clip, lên tiếng về những phản ứng trái chiều của khán giả những ngày qua. Theo nam diễn viên, anh lắng nghe các góp ý, khen chê từ phía công chúng.

"Tuấn cảm ơn những tình cảm từ phía mọi người. Một số góp ý nói rằng Tuấn nói ít, khờ quá. Thực ra mỗi chương trình, Tuấn đều cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Running Man là chương trình thực tế, yêu cầu nghệ sĩ phải thật. Tuấn bên ngoài như thế nào là vào chương trình như vậy. Trong Running Man, mỗi người một màu sắc, tính cách riêng biệt. Lúc đầu, Tuấn cũng ngại khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Nhưng Trấn Thành có khuyên Tuấn là cứ là mình ở Running Man", nam diễn viên chia sẻ.

Quang Tuấn lần đầu tham gia Running Man Vietnam. Ảnh: NSX.

Quang Tuấn cho biết nếu có cơ hội tham gia mùa sau của Running Man Vietnam, anh sẽ nói nhiều hơn, học cách suy luận và nâng cấp bản thân.

"Như việc học tiếng Anh cũng vậy. Tuấn sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn sự ủng hộ cũng như góp ý từ phía khán giả để Tuấn ngày càng hoàn thiện", anh nói.

Quang Tuấn là diễn viên thực lực của điện ảnh Việt. Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, gần nhất có Địa đạo, Nhà ma xó. Running Man Vietnam là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên Quang Tuấn tham gia.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Chương trình chính thức trở lại với mùa 3 và được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại với mùa 3.