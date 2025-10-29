Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Quang Tuấn lên tiếng khi bị chê ở Running Man

  • Thứ tư, 29/10/2025 14:17 (GMT+7)
  • 3 giờ trước

Nam diễn viên cho biết anh đều theo dõi các bình luận, góp ý của khán giả sau những tập phát sóng của Running Man Vietnam mùa 3.

Sau khi 4 tập của Running Man Vietnam mùa 3 lên sóng, Quang Tuấn là thành viên nhận nhiều tranh luận nhất tại show thực tế. Trong khi các thành viên mới như Anh Tú Atus, Quang Trung, Quân A.P nhanh chóng nhập cuộc và phản ứng nhanh với các thử thách của chương trình, Quang Tuấn lại tỏ ra lạc lõng. Anh ít nói, phản xạ chậm và thiếu sự hài hước cần thiết để mang lại tiếng cười cho người xem.

Mới đây, trên Threads, Quang Tuấn đăng tải clip, lên tiếng về những phản ứng trái chiều của khán giả những ngày qua. Theo nam diễn viên, anh lắng nghe các góp ý, khen chê từ phía công chúng.

"Tuấn cảm ơn những tình cảm từ phía mọi người. Một số góp ý nói rằng Tuấn nói ít, khờ quá. Thực ra mỗi chương trình, Tuấn đều cố gắng làm tốt nhất vai trò của mình. Running Man là chương trình thực tế, yêu cầu nghệ sĩ phải thật. Tuấn bên ngoài như thế nào là vào chương trình như vậy. Trong Running Man, mỗi người một màu sắc, tính cách riêng biệt. Lúc đầu, Tuấn cũng ngại khi tham gia chương trình truyền hình thực tế. Nhưng Trấn Thành có khuyên Tuấn là cứ là mình ở Running Man", nam diễn viên chia sẻ.

running man anh 1

Quang Tuấn lần đầu tham gia Running Man Vietnam. Ảnh: NSX.

Quang Tuấn cho biết nếu có cơ hội tham gia mùa sau của Running Man Vietnam, anh sẽ nói nhiều hơn, học cách suy luận và nâng cấp bản thân.

"Như việc học tiếng Anh cũng vậy. Tuấn sẽ cố gắng nhiều hơn. Cảm ơn sự ủng hộ cũng như góp ý từ phía khán giả để Tuấn ngày càng hoàn thiện", anh nói.

Quang Tuấn là diễn viên thực lực của điện ảnh Việt. Anh góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, gần nhất có Địa đạo, Nhà ma xó. Running Man Vietnam là chương trình truyền hình thực tế đầu tiên Quang Tuấn tham gia.

Running Man Vietnam là phiên bản Việt hóa của chương trình tạp kỹ thực tế nổi tiếng tại Hàn Quốc. Chương trình chính thức trở lại với mùa 3 và được sản xuất Forest Studio, đơn vị đứng sau các chương trình Xuân hạ thu đông, rồi lại Xuân, Eyes Contact Live, Mùi vị những chuyến đi… Nhà sản xuất này bắt tay cùng với đài truyền hình Hàn Quốc SBS để mang Running Man Vietnam trở lại với mùa 3.

Cuốn sách hay về sức khỏe con người

Khi hơi thở hóa thinh không là tác phẩm ấn tượng nhất của Paul Kalanithi. Ông là bác sĩ tài năng nhưng đáng tiếc lại mắc bệnh ung thư phổi ở tuổi 36. Khó có câu từ nào diễn tả được những cảm xúc của tác giả khi nghe được tin xấu ấy. Tuy nhiên, trong tác phẩm của mình, bác sĩ người Mỹ lại cho độc giả thấy những góc rất khác của con người khi phải đối mặt cái chết. Bạn đọc thấy được sự can đảm, niềm tin trong quá trình chống lại căn bệnh ung thư của Paul. Quan trọng hơn, đó còn là những trăn trở về cái chết dưới góc nhìn của một bác sĩ.

Tình hình hiện tại của Siu Black

Người nhà cho biết sức khỏe của Siu Black hiện đã ổn định trở lại. Trước đó, nữ ca sĩ nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

4 giờ trước

An Nhi

running man Trấn Thành quang tuấn running man lan ngọc

  • Trấn Thành

    Trấn Thành

    Trấn Thành, tên đầy đủ Huỳnh Trấn Thành, là một diễn viên hài, người dẫn chương trình và diễn viên điện ảnh. Theo học khoa diễn viên Sân khấu Điện ảnh nhưng Trấn Thành được biết đến nhiều hơn với vai trò MC. Trấn Thành từng đoạt giải 3 cuộc thi Người dẫn chương trình truyền hình năm 2006. Anh còn lấn sân tham gia vào các bộ phim như Công chúa teen và ngũ hỗ tướng, Qúy tử bất đắc dĩ, Trùm cỏ, Bệnh viện ma,...

    • Ngày sinh: 5/2/1987
    • Nơi sinh: TP.HCM
    • Vợ: Hari Won

Đọc tiếp

Chuyen gi dang xay ra o show co Ngo Kien Huy hinh anh

Chuyện gì đang xảy ra ở show có Ngô Kiến Huy

11 giờ trước 06:00 29/10/2025

0

Ngay từ live stage 1, Anh trai 'say hi' đã gây sốt và có bản hit thống trị nhạc Việt. Tuy nhiên, ở các tập tiếp theo, sức hút của chương trình giảm sút vì chất lượng âm nhạc đi xuống và những tranh cãi.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý