Ca sĩ Vũ Hà trong vụ án đánh bạc tại khách sạn Pullman là ai?

Ca sĩ Vũ Hà là một trong số 141 bị cáo phạm tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc, xảy ra tại khách sạn Pullman.

Ngày 28/10, TAND TP Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội).

Trong đó, bị cáo Vũ Ngọc Hà (SN 1971, trú tại phố Hoàng Hoa Thám, phường 7, TP.HCM) là ca sĩ.

Theo cáo buộc, ca sĩ Vũ Ngọc Hà vào ngày 15/4/2022 mở thẻ với tên "MR BARET", ID 101464. Ngày 18/5/2024, đã đánh bạc một lần bằng hình thức chơi Slot, Roulette với số tiền đánh bạc hơn 2.618 USD (tương đương hơn 63 triệu đồng), thua 199,34 USD .

Hình ảnh ca sĩ Vũ Hà tại phiên tòa ngày 28/10. Ảnh: Xuân Hưởng.

Ca sĩ Vũ Hà được khán giả biết đến qua nhiều ca khúc như Mắt nai cha cha cha, Tiểu thơ kiêu kỳ, Trái tim băng giá, Búp bê Chao Mi Ao, Mambo nồng say...

Anh nổi tiếng ở thập niên 1990 và đắt show ở các tỉnh miền Tây. Trong một chương trình truyền hình, ca sĩ Vũ Hà tiết lộ ở giai đoạn nổi tiếng, anh từng chạy nhiều show trong một đêm, ở các tỉnh, thành phố khác nhau.

"Ngày xưa đi hát tỉnh mà chạy 3 show là kinh khủng lắm. Tôi hát đến show thứ 3 là đã 1h sáng rồi. Tôi chạy toàn ở những nơi như xa như Năm Căn, Cà Mau. Mỗi tháng 28 ngày như vậy, tôi không nghỉ. Tiền nhiều lắm, tôi đem đi mua vàng hết. Tôi đi show mỗi tuần là được một chuỗi vàng, phải có 1 cái vali để vàng rồi cuối tháng mang về cho vợ”, ca sĩ cho biết.

Nhiều năm trở lại đây, Vũ Hà bước qua giai đoạn đỉnh cao. Tên tuổi của nghệ sĩ cũng gắn liền với nhiều phát ngôn gây sốc. Vũ Hà khá thân thiết với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Cả hai thường quay những video hài hước.

Về đời tư, Vũ Hà kết hôn với ca sĩ Huyền Vân. Vợ Vũ Hà hơn anh 8 tuổi. Cả hai quen nhau trong một đêm nhạc. Vợ chồng Vũ Hà trải qua hơn 30 năm gắn bó, đồng hành. Song cả hai ít khi xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện hay chia sẻ trên truyền thông.

Trước khi vướng vào vụ đánh bạc, phải hầu tòa, Vũ Hà vẫn hoạt động chăm chỉ trên mạng xã hội. Bài đăng gần nhất của nam ca sĩ là chia sẻ MV của đồng nghiệp, 3 ngày trước.