Hứa Thiệu Hùng nguy kịch

Tài tử TVB Hứa Thiệu Hùng được người thân đi đưa cấp cứu vào ngày 27/10. Gia đình giữ kín thông tin về bệnh tình của ông.

Sinchew đưa tin nam diễn viên Hứa Thiệu Hùng vừa nhập viện trong tình trạng nguy kịch. Người thân và nhiều nghệ sĩ thân thiết với ông như Lê Trí San, Miêu Kiều Vỹ, Dật Tiên, nhà sản xuất Văn Vĩ Hồng và Lâm Chí Hoa đã có mặt tại bệnh viện. Người thân đang giữ kín mọi thông tin bệnh tình của Hứa Thiệu Hùng.

Nhà sản xuất phim Lâm Chí Hoa né tránh câu hỏi từ truyền thông. Lâm Chí Hoa cho biết: "Chúng ta hãy chờ thông báo từ gia đình".

Thời gian gần đây, Hứa Thiệu Hùng về Hong Kong cùng gia đình. Ông và con gái 28 tuổi thường xuyên quay các video ghi lại cuộc sống thường nhật, sau đó đăng tải lên YouTube cùng một số nền tảng mạng.

Hứa Thiệu Hùng lâm bệnh nặng. Ảnh: Sohu.

Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 tại Hong Kong. Năm 1972, ông gia nhập khóa đào tạo diễn viên, từng là nghệ sĩ dưới trướng ATV trước khi trở thành ngôi sao chuyên đóng vai phụ ở TVB. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông góp mặt trong cả trăm dự án phim, nổi bật có Sứ đồ hành giả, Macau Phong vân, Huyết chiến…

Bạn bè trong giới gọi ông là Hùng Benz, chữ Benz viết tắt của Mercedes Benz. Hứa Thiệu Hùng là nghệ sĩ đầu tiên thuộc biên chế ATV lái xe Mercedes đi làm từ những những năm 1970. Gia đình của ông thuộc hàng đệ nhất danh gia vọng tộc ở Trung Quốc.

Ông cố nội là Lễ bộ Thượng thư Thanh triều Hứa Ứng Quỳ. Chú Hứa Thiệu Hùng, ông Hứa Sùng Trí, là một quan chức quân đội cao cấp, từng làm việc dưới trướng Tổng tư lệnh quân đội Quảng Đông. Một người họ hàng khác trong gia đình, Hứa Sùng Thành, từng giữ chức Cục trưởng Cục giáo dục Quảng Châu. Gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh ở Hong Kong cũng là họ hàng của Hứa Thiệu Hùng.

Về đời tư, Hứa Thiệu Hùng có tiếng là người chung thủy. Ông gặp gỡ người vợ hiện tại sau lần sang Singapore đóng phim vào năm 1985. Năm 1992, họ kết hôn. Vợ ông từng đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ, có một con trai riêng. Hai vợ chồng sau này có một con gái chung.