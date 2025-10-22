Bố chồng Đỗ Thị Hà: 'Chúng tôi biết ơn gia đình nhà gái'

Ông Nguyễn Viết Hải, Chủ tịch Tập đoàn Sơn Hải, xúc động trong lễ cưới của hai con. Ông chúc hai con hạnh phúc, mãi yêu thương nhau.

Lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương diễn ra tại quê nhà cô dâu ở Thanh Hóa sáng 22/10. Ngày trọng đại của đôi uyên ương được tổ chức ấm cúng, với sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè thân thiết.

Chia sẻ tại lễ cưới của hai con, ông Nguyễn Viết Hải, bố chú rể Nguyễn Viết Vương bày tỏ: "Hôm nay, được sự nhất trí của gia đình hai bên, chúng tôi mang theo khay cau trầu để dâng lên gia tiên, ông bà bên nhà gái. Chúng tôi xin phép được đón Đỗ Hà về làm dâu gia đình nhà tôi. Chúng tôi không có gì hơn ngoài sự biết ơn gia đình nhà gái đã tổ chức lễ long trọng. Chúc hai con hạnh phúc, yêu mãi bền lâu".

Ông Nguyễn Viết Hải và gia đình nhà trai đến đón Đỗ Thị Hà về làm dâu. Ảnh: Đinh Hà.

Tiếp đó, ông Đỗ Văn Tào, bố của Đỗ Thị Hà xúc động trong ngày trọng đại của hai con. Bố hoa hậu cho biết: "Hai con đã yêu nhau, đến hôm nay được hai bên gia đình đồng ý cho các con xây dựng hạnh phúc. Trong ngày trọng đại, đại diện gia đình nhà gái nhất trí với chia sẻ từ nhà trai. Tôi cảm ơn các cô, chú bác, chúc hai họ, gia đình mạnh khỏe, hạnh phúc".

Mẹ và chị gái Đỗ Thị Hà cũng không giấu được những giọt nước mắt trong ngày vui của gia đình. Tại lễ cưới, cô dâu và chú rể cử hành nghi thức rước dâu từ 6h30. Trong giây phút về nhà chồng, hoa hậu bật khóc chia tay mẹ và người thân.

Nàng hậu chọn áo dài trắng chất liệu ren kín đáo, thanh lịch. Trong khi đó, chú rể Nguyễn Viết Vương bảnh bao với vest.

Đỗ Thị Hà và mẹ xúc động trong ngày vui của gia đình. Ảnh: Đinh Hà.

Đỗ Thị Hà và doanh nhân Nguyễn Viết Vương có khoảng 2 năm bên nhau. Cả hai yêu nhau kín đáo, không công khai chuyện tình cảm. Tới đám hỏi hôm 16/10, nàng hậu lần đầu đăng ảnh nửa kia trên trang cá nhân kèm dòng chia sẻ: "Nay anh được khoe mặt, rõ nét rồi, không còn ảnh chụp sau lưng nữa”.

Trước đó, cặp đôi có 6 ngày tới các địa danh nổi tiếng ở Pháp, Italy và Thụy Sĩ để chụp ảnh cưới. Hai người tổ chức lễ ăn hỏi hôm 16/10 sau khoảng 2 năm bên nhau.

Trong một lần phỏng vấn, Đỗ Thị Hà cho biết trước đây, cô có nhiều yêu cầu với bạn trai. Nhưng hiện tại, hoa hậu chỉ cần người đàn ông có tài năng, ý chí và hai người đồng điệu về tâm hồn, có sự cảm thông, thấu hiểu.

Đỗ Thị Hà, sinh năm 2001, từng đăng quang Hoa hậu Việt Nam và lọt Top 13 Miss World 2021, hiện hoạt động nghệ thuật và kinh doanh. Nguyễn Viết Vương, sinh năm 1994, là Tổng giám đốc Tập đoàn Sơn Hải.

