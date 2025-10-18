Ba mẹ Yến Nhi và CEO Sen Vàng đã có mặt tại Thái Lan để cổ vũ cô thi chung kết Miss Grand International 2025 vào tối nay (18/10).

Ngày 18/10, ông Nguyễn Văn Hiền và bà Hồ Thị Hiệp - ba mẹ Hoa hậu Yến Nhi - có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) để bay sang Thái Lan cổ vũ con gái thi chung kết Miss Grand International 2025.

Bà Hồ Thị Hiệp cho biết đây là lần đầu tiên vợ chồng bà đi máy bay. Mẹ Yến Nhi chia sẻ: "Khoảng thời gian Yến Nhi thi quốc tế, vợ chồng tôi chỉ xem con qua điện thoại, mạng xã hội. Nay vợ chồng tôi được sang Thái Lan cổ vũ con, được trực tiếp nhìn thấy con biểu diễn, đó là niềm vui lớn nhất". Ba hoa hậu chúc con gái bình tĩnh, tự tin, thể hiện hết những gì đã chuẩn bị thời gian qua.

Bà Phạm Kim Dung, CEO Sen Vàng và tổng đạo diễn Hoàng Nhật Nam cũng đồng hành cùng ba mẹ Yến Nhi trong chuyến bay sang Thái Lan.

Mẹ hoa hậu và CEO Sen Vàng sang Thái Lan cổ vũ Yến Nhi.

Một ngày trước, trên trang cá nhân, bà Phạm Kim Dung chia sẻ đoạn tin nhắn với Yến Nhi. Trong đó, hoa hậu gửi lời cảm ơn CEO Sen Vàng sau những ồn ào vạ miệng. "Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, em chỉ muốn gửi một lời biết ơn chân thành nhất tới anh chị. Em đợi anh chị qua mới nói mà thôi, qua em nói thêm. Em chào chị Dung em đi tập", Yến Nhi nhắn gửi bà Phạm Kim Dung.

Chung kết Miss Grand International 2025 diễn ra tại Thái Lan vào tối 18/10. Các thí sinh đã hoàn tất hết các phần thi như thi tài năng, phỏng vấn kín và diễn áo tắm, trang phục dân tộc. Format của cuộc thi năm nay vẫn được giữ nguyên. Từ 77 cô gái, ban giám khảo sẽ chọn ra top 20, top 10 và top 5.

Yến Nhi đang gặp khá nhiều bất lợi trước chung kết. Cô chưa lập được thành tích ở các giải phụ, mất cơ hội được vào thẳng top. Do đó, sự cạnh tranh càng khó hơn.

Trước giờ diễn ra chung kết, Yến Nhi chia sẻ: "Nhi cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và ủng hộ lớn lao từ khán giả. Nhi không biết nói gì hơn ngoài việc gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất từ tận đáy lòng đến những khán giả luôn quan tâm, cổ vũ Yến Nhi trong hành trình này. Sự ủng hộ đó khiến Nhi cảm thấy bản thân cần phải cố gắng hơn mỗi ngày để không phụ lòng yêu thương của mọi người".