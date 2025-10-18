Yến Nhi gặp bất lợi

Giải thưởng Country's power of the year của Miss Grand được công bố, đại diện Việt Nam vắng mặt.

Tối 17/10, trang chủ Miss Grand International 2025 công bố kết quả giải Country's Power of the Year (Sức mạnh quốc gia). Đại diện Việt Nam là Hoa hậu Yến Nhi không có tên trong danh sách thắng cuộc vòng bảng.

Ở vòng đối đầu nhóm D, Yến Nhi dừng bước trước JK Sophia, đại diện Myanmar. Bức ảnh của đại diện Việt Nam đạt 464.000 lượt thích nhưng thua lượt chia sẻ so với Sophia. Kết quả này đồng nghĩa người đẹp mất cơ hội góp mặt trong top 20 chung kết thông qua hình thức bình chọn.

Hoa hậu Yến Nhi thua bình chọn ở giải Country's Power of the Year. Ảnh: Miss Grand International.

Đây là hạng mục bình chọn không tính phí, số điểm dựa trên lượt tương tác của ảnh. Việc Yến Nhi không tạo được hiệu ứng tốt được xem là kết quả vụ lùm xùm vạ miệng trước đó của nàng hậu.

Các đại diện thắng cuộc ở vòng bảng gồm đại diện Thái Lan, Philippines, Paraguay, Myanmar. Riêng Emma Tigla - đại diện Philippines có lượt bình chọn áp đảo các cô gái khác.

Hiện tại, Yến Nhi chưa lập được thành tích ở các giải phụ. Ngoài ra, hạng mục Miss Popular Vote của đại diện Việt Nam vẫn đang "giẫm chân tại chỗ" với mức 1%.

Nhìn chung, Yến Nhi đang thuộc nhóm những thí sinh có kỹ năng trình diễn khá tốt tại cuộc thi. Cô có màn trình diễn trang phục dân tộc gây sốt mạng xã hội với thiết kế tên "Thăng Long Hội". Phần thi của cô đạt 38,5 triệu lượt xem trên TikTok chính thức của Miss Grand. Tuy nhiên, điểm hạn chế của Yến Nhi nằm ở kỹ năng giao tiếp tiếng Anh, ứng xử, thuyết trình.

Chung kết Miss Grand International 2025 sẽ diễn ra tại Thái Lan vào 18/10. Các thí sinh đã hoàn tất hết các phần thi như thi tài năng, phỏng vấn kín và diễn áo tắm, trang phục dân tộc. Format của cuộc thi năm nay vẫn được giữ nguyên. Từ 77 cô gái, ban giám khảo sẽ chọn ra top 20, top 10 và top 5.