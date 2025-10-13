Yến Nhi táo bạo

Hoa hậu Yến Nhi có lựa chọn trang phục táo bạo trong buổi diễn tập, trước đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2025.

Sáng 13/10, trên trang cá nhân, Yến Nhi gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới. Người đẹp cùng dàn thí sinh Miss Grand International 2025 bận rộn chuẩn bị diễn tập cho đêm thi trang phục dân tộc.

Cô xuất hiện với phong cách lộ nội y quyến rũ, táo bạo. Cô diện bralette kết hợp chân váy ngắn cùng màu, khoác thêm áo blazer. Yến Nhi chọn phụ kiện giày cao gót ánh kim và kính râm mang đậm tinh thần Y2K, giúp tổng thể outfit thêm trẻ trung.

Trang phục của Yến Nhi tại buổi diễn tập. Ảnh: FBNV.

Yến Nhi thể hiện sự tự tin khi tập tạo dáng và catwalk. Người đẹp cho biết cô mang đến tinh thần "máu chiến" cho buổi diễn tập sáng nay. Yến Nhi cũng tiết lộ trong đêm thi trang phục dân tộc, cô sẽ trình diễn bộ "Thăng Long Hội" với thiết kế cầu kỳ, màu sắc sặc sỡ thể hiện tinh thần lễ hội.

Trước đó, tối 11/10, Yến Nhi xuất hiện trở lại trên livestream sau ồn ào. Cô cùng người đẹp Lilia Gzraryan (Miss Grand Armenia) tương tác vui vẻ cùng khán giả. Trong lúc giao lưu với người xem, Yến Nhi tiết lộ đã xin phép ban tổ chức xóa video kêu gọi bình chọn của mình trong hạng mục Miss Popular Vote.

Trang phục dân tộc mà Yến Nhi sẽ trình diễn. Ảnh: FBNV.

Tại đấu trường sắc đẹp quốc tế, trải qua nhiều vòng thi phụ, Yến Nhi vẫn chưa có thành tích nổi bật. Cô trượt vòng thi tài năng, không lọt top 20 thí sinh diễn bikini ấn tượng của chuyên gia quốc tế. Ngoài ra, khả năng ứng xử trong vòng phỏng vấn kín của Yến Nhi bị chủ tịch cuộc thi - ông Nawat nhận xét còn lan man ở vài câu.

Trước đó, Yến Nhi gây tranh cãi về việc giao tiếp tiếng Anh kém khi trò chuyện với chủ tịch Miss Grand và đương kim Hoa hậu Christine Juliane Hinkle Opiaza. Nhiều khán giả cho rằng đây là bất lợi lớn của cô tại cuộc thi quốc tế.