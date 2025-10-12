Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Ông Hồng không ly hôn

  • Chủ nhật, 12/10/2025 17:29 (GMT+7)
  • 24 giờ trước

Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Theo China Times, Ông Hồng từng gây xôn xao hồi tháng 5 năm nay khi thừa nhận sống ly thân ông xã Lưu Quán Đình suốt 3 năm. Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cả hai đã ly hôn.

Song mới đây, nữ diễn viên lại gây bất ngờ khi tiết lộ đã về sống chung với chồng. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải loạt ảnh mới khi đi du lịch tại Mỹ. Ông Hồng tiết lộ cô đã bay đến Los Angeles để đoàn tụ cùng ông xã Lưu Quán Đình trong kỳ nghỉ.

“Đã mấy năm rồi tôi chưa trở về nhà ở Los Angeles. Thật hiếm khi ông Lưu có hứng đưa tôi đi dạo, ăn uống và thư giãn. Tôi thật sự trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi này để tận hưởng kỳ nghỉ", cô viết.

Trong ảnh, Lưu Quán Đình âu yếm đứng cùng vợ, mỉm cười trước ống kính. Hai người còn cùng nhau cầm đồ ăn tạo dáng chụp ảnh, cho thấy tình cảm vợ chồng vẫn cơm lành canh ngọt. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận chúc phúc cặp đôi. Khi một cư dân mạng hỏi đùa “Ông Lưu này là ai vậy?”, Ông Hồng đáp lại hài hước: “Xin lỗi nhé, vẫn là chồng hiện tại đấy”. Câu trả lời của diễn viên trực tiếp phủ nhận tin đồn cả hai đã ly hôn.

Ong Hong anh 1

Vợ chồng Ông Hồng vẫn cơm lành canh ngọt. Ảnh: Weibo.

Ông Hồng sinh năm 1968, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, Trung Quốc. Cô từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1989 rồi lấn sân diễn xuất. Thập niên 1990, cô là một trong những ngôi sao màn ảnh, được nhiều khán giả yêu thích với hình tượng quyến rũ, nóng bỏng. Những năm gần đây, Ông Hồng không có nhiều hoạt động trong showbiz.

Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti. Cả hai kết hôn năm 2007, có một cô con gái chung tên Lưu Thì (Crystal Liu). Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ông Hồng từng chia sẻ rằng cô và ông xã đã ký “thỏa thuận phạt ngoại tình”, với mức tiền phạt là 1 triệu USD.

Về việc hai người ly thân 3 năm, diễn viên giải thích là do con gái phải ra nước ngoài du học, nên ông xã đảm nhận việc đi cùng và chăm sóc con, còn cô muốn tiếp tục ở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật.

Câu chuyện về những chiếc nhãn dán bệnh lý và bản ngã bị đánh mất được khắc họa trong cuốn Người lạ với chính ta của nhà báo Rachel Aviv. Một tác phẩm đã tạo ra nhiều tranh luận vì sự sắc bén, khách quan và đầy tính nhân văn. Tác giả không đơn thuần ghi chép những hồ sơ bệnh án khô khan, mà mở ra cho độc giả một hành trình khám phá sự mong manh của tâm trí khi đứng trước những định nghĩa được gắn nhãn bởi y khoa.

Nghịch lý ‘Quỷ ăn tạng’

Dù nội dung không được đánh giá quá cao, phần 3 “Quỷ ăn tạng” vẫn khuấy động rạp Việt khi thu mở màn hơn 45 tỷ đồng. Hai phần phim trước cũng tạo nên hiện tượng tương tự.

24:1458 hôm qua

Diễn viên Nhật bị điều tra vì tình nghi sử dụng ma túy

Ryoko Yonekura bị Cục Kiểm soát Ma túy âm thầm điều tra trong nhiều tháng vì nghi ngờ sử dụng chất cấm. Thời gian gần đây, nhiều lịch trình sự kiện của cô liên tục bị hủy.

28:1703 hôm qua

Lý Long Cơ nổi điên

Lý Long Cơ tỏ ra tức giận, chỉ trích những YouTuber lan truyền tin đồn sai lệch về chuyện đời tư của ông với bạn gái kém 37 tuổi Vương Thanh Hà.

31:1873 hôm qua

Tử Khiêu

Ông Hồng Lưu quán đình ly hôn ly thân du lịch Mỹ

    Đọc tiếp

    Kylie Jenner bi chi trich du doi hinh anh

    Kylie Jenner bị chỉ trích dữ dội

    1 giờ trước 16:12 13/10/2025

    0

    Kylie Jenner đang đối mặt với làn sóng chỉ trích dữ dội, vì việc sử dụng hình ảnh cảnh sát trong video quảng bá mới nhất cho thương hiệu Kylie Cosmetics.

    Yen Nhi tao bao hinh anh

    Yến Nhi táo bạo

    2 giờ trước 15:22 13/10/2025

    0

    Hoa hậu Yến Nhi có lựa chọn trang phục táo bạo trong buổi diễn tập, trước đêm thi trang phục dân tộc tại Miss Grand International 2025.

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý