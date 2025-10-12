Ông Hồng không ly hôn

Diễn viên Ông Hồng từng thừa nhận đã ly thân chồng suốt 3 năm. Mới đây, cô tiết lộ đã sang Mỹ đoàn tụ với ông xã.

Theo China Times, Ông Hồng từng gây xôn xao hồi tháng 5 năm nay khi thừa nhận sống ly thân ông xã Lưu Quán Đình suốt 3 năm. Thời gian qua, mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán cho rằng cả hai đã ly hôn.

Song mới đây, nữ diễn viên lại gây bất ngờ khi tiết lộ đã về sống chung với chồng. Trên trang cá nhân, người đẹp đăng tải loạt ảnh mới khi đi du lịch tại Mỹ. Ông Hồng tiết lộ cô đã bay đến Los Angeles để đoàn tụ cùng ông xã Lưu Quán Đình trong kỳ nghỉ.

“Đã mấy năm rồi tôi chưa trở về nhà ở Los Angeles. Thật hiếm khi ông Lưu có hứng đưa tôi đi dạo, ăn uống và thư giãn. Tôi thật sự trân trọng khoảng thời gian hiếm hoi này để tận hưởng kỳ nghỉ", cô viết.

Trong ảnh, Lưu Quán Đình âu yếm đứng cùng vợ, mỉm cười trước ống kính. Hai người còn cùng nhau cầm đồ ăn tạo dáng chụp ảnh, cho thấy tình cảm vợ chồng vẫn cơm lành canh ngọt. Nhiều người hâm mộ để lại bình luận chúc phúc cặp đôi. Khi một cư dân mạng hỏi đùa “Ông Lưu này là ai vậy?”, Ông Hồng đáp lại hài hước: “Xin lỗi nhé, vẫn là chồng hiện tại đấy”. Câu trả lời của diễn viên trực tiếp phủ nhận tin đồn cả hai đã ly hôn.

Vợ chồng Ông Hồng vẫn cơm lành canh ngọt. Ảnh: Weibo.

Ông Hồng sinh năm 1968, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong, Trung Quốc. Cô từng đăng quang Hoa hậu châu Á năm 1989 rồi lấn sân diễn xuất. Thập niên 1990, cô là một trong những ngôi sao màn ảnh, được nhiều khán giả yêu thích với hình tượng quyến rũ, nóng bỏng. Những năm gần đây, Ông Hồng không có nhiều hoạt động trong showbiz.

Chồng của cô, Lưu Quán Đình, là chủ tịch của Tập đoàn Công nghệ Y tế Baiti. Cả hai kết hôn năm 2007, có một cô con gái chung tên Lưu Thì (Crystal Liu). Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn, Ông Hồng từng chia sẻ rằng cô và ông xã đã ký “thỏa thuận phạt ngoại tình”, với mức tiền phạt là 1 triệu USD .

Về việc hai người ly thân 3 năm, diễn viên giải thích là do con gái phải ra nước ngoài du học, nên ông xã đảm nhận việc đi cùng và chăm sóc con, còn cô muốn tiếp tục ở lại Hong Kong hoạt động nghệ thuật.