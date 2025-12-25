Ít ngày trước khi đột ngột qua đời ở tuổi 48, nhạc sĩ kiêm nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae vẫn tham gia chương trình phát thanh và giao lưu với khán giả.

Ngày 25/12, tờ Maekyung đưa tin nhạc sĩ, nhà phê bình âm nhạc Kim Young Dae qua đời. Gia đình nhạc sĩ xác nhận thông tin này thông qua tài khoản mạng xã hội chính thức của ông. Nhạc sĩ qua đời đột ngột ở tuổi 48. Chỉ 48 giờ trước đó, nhà phê bình âm nhạc vẫn ngồi trong phòng thu phát thanh bàn luận về âm nhạc và giao lưu với độc giả.

Nhạc sĩ Kim Young Dae qua đời ở tuổi 48. Ảnh: Maekyung.

Thời điểm đó, ông còn tham gia ghi hình chương trình đặc biệt nhân dịp Giáng sinh trên đài CBS Radio. Ông cũng đăng tải trên trang cá nhân thông tin về cuốn sách Những người viết nhạc do chính ông thực hiện.

Theo truyền thông Hàn Quốc, đây là cú sốc đối với ngành công nghiệp âm nhạc và phát thanh Hàn Quốc. Nhiều đồng nghiệp gửi lời chia buồn tới gia đình của nhạc sĩ.

Ca sĩ Yoon Jong Shin không giấu nổi sự bàng hoàng. Anh bày tỏ: "Yong Dae, chuyện gì đang xảy ra vậy. Cảm ơn bạn đã luôn quan tâm đến cảm xúc, những suy nghĩ của một người viết nhạc như tôi. Chúng ta hãy nói chuyện thêm về những điều này sau nhé".

Nhà văn Heo Ji Woong kể lại kỷ niệm lần đầu gặp Kim Young Dae: "Ông ấy rất thích Twin Peaks. Sau chương trình, chúng tôi đã nói chuyện một lúc về nhật ký của Laura Palmer. Trong cuộc gọi điện thoại cuối cùng, chúng tôi đã hứa cùng nhau lên sóng sau, nhưng cả buổi sáng nay tôi không thể tập trung vào bất cứ điều gì. Đừng hứa hẹn về tương lai. Tôi cứ hứa với những người mình yêu thương, nhưng cuối cùng lại không giữ lời".

Nhà phê bình quá cố tốt nghiệp Đại học Yonsei với bằng cử nhân quản trị kinh doanh và nhận bằng tiến sĩ nhân chủng học âm nhạc tại Đại học Washington, Mỹ. Ông từng là thành viên ban tuyển chọn của Giải thưởng Âm nhạc Pop Hàn Quốc và giám khảo của Giải thưởng MAMA. Ông đi đầu trong việc phân tích và quảng bá giá trị âm nhạc của Kpop.

Cho đến gần đây, ông vẫn tiếp tục giao lưu với công chúng thông qua chương trình Dự án Kim Young Dae của đài TBN và kênh YouTube riêng.

Lễ tang của người quá cố diễn ra tại phòng số 6 của nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Chung-Ang ở Seoul vào 27/12. Nơi an táng là Công viên Tưởng niệm Seoul.