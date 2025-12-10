Biểu tượng điện ảnh Hàn Quốc Kim Ji Mi qua đời

Kim Ji Mi được mệnh danh biểu tượng điện ảnh hay "Elizabeth Taylor của Hàn Quốc". Thông tin bà qua đời khiến đồng nghiệp bàng hoàng.

Newsis đưa tin nữ diễn viên kỳ cựu Kim Ji Mi (tên thật là Kim Myung Ja) đã qua đời. Bà qua đời do sức khỏe suy yếu sau đợt điều trị bệnh zona gần đây. Nữ diễn viên hưởng thọ 85 tuổi.

Liên đoàn Nghệ sĩ Điện ảnh Hàn Quốc đang chuẩn bị tấm bia tưởng niệm để vinh danh bà. Nhiều khán giả và đồng nghiệp bàng hoàng trước thông tin buồn về nữ diễn viên.

Sinh ra tại Daedeok, tỉnh Nam Chungcheong vào 1940, Kim Ji Mi ban đầu là cô gái bình thường chuẩn bị du học tại Mỹ. Ở tuổi 17, bà tình cờ được đạo diễn Kim Ki Young phát hiện và cuộc đời bà thay đổi hoàn toàn.

Kim Ji Mi qua đời ở tuổi 85. Ảnh: MT.

Kim Ji Mi ra mắt trong bộ phim Tàu hoàng hôn năm 1957 và vụt sáng thành ngôi sao chỉ sau một đêm với bộ phim Star in My Heart (1958). Sau đó, bà đã tham gia hơn 700 dự án. Bà từng đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim Quốc tế Panama và Grand Bell Awards. Bà còn thắng vô số giải thưởng khác tại Blue Dragon Film Awards, Korean Association of Film Critics Awards, Baeksang Arts Awards…

Bà là người sáng lập công ty sản xuất Jimmy Film và thành viên của Hội đồng Điện ảnh Hàn Quốc. Năm 2010, bà được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Điện ảnh.

Kim thường được truyền thông Hàn Quốc gọi là "Elizabeth Taylor của Hàn Quốc" vì sự tương đồng về ngoại hình, mức độ nổi tiếng và đời tư của bà với nữ diễn viên người Mỹ. Bà cũng được xem như biểu tượng của thời đại hoặc "gương mặt đại diện của điện ảnh Hàn Quốc".

Về đời tư, bà từng trải qua những cuộc hôn nhân với đạo diễn Hong Sung Ki, diễn viên Choi Moo Ryong và ca sĩ Na Hoon A.