Chỉ 2 ngày sau khi “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae qua đời, ngành giải trí Hàn Quốc tiếp tục đón tin buồn về diễn viên kỳ cựu Lee Moon Soo.

Ngày 29/11, tờ Osen đưa tin nam diễn viên kỳ cựu Lee Moon Soo qua đời ở tuổi 76. Thông tin này được Hiệp hội Diễn viên Sân khấu Hàn Quốc thông báo.

Lim Dae Il, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Sân khấu Hàn Quốc, gửi lời chia buồn: "Diễn viên gạo cội là người coi trọng sự chân thành của một diễn viên hơn sự hào nhoáng. Ông là một diễn viên vượt qua mọi thế hệ và luôn nỗ lực thể hiện tài năng diễn xuất sâu sắc".

Diễn viên kỳ cựu Lee Moon Soo qua đời. Ảnh: JoongAng.

Sinh ra tại Yangpyeong, tỉnh Gyeonggi năm 1949, nam diễn viên ban đầu làm công chức để nuôi sống gia đình. Nhưng sau đó, niềm đam mê diễn xuất đã thôi thúc ông theo học tại Học viện Nghệ thuật Seoul và bắt đầu sự nghiệp diễn xuất một cách nghiêm túc.

Ông bắt đầu diễn xuất trên sân khấu vào năm 1989 cùng Đoàn kịch Quốc gia. Sau đó, ông tham gia các dự án như The Crucible, Problematic Man Yeonsan, Death of a Salesman, 1984, The Seagull, King Lear…

Ông để lại dấu ấn sâu sắc không chỉ trên sân khấu mà còn trong các bộ phim điện ảnh The Holy Genealogy, Millennium Studies, Let's Live Right, Killers' Chat hay phim truyền hình Signal, Big Thing.

Tang lễ của nam diễn viên diễn ra tại nhà tang lễ Bệnh viện Đại học Hanyang lúc 8h20 ngày 1/12. Sau đó, diễn viên được an táng tại Công viên Tưởng niệm Eden.

Cách đây ít ngày, đồng nghiệp thân thiết của Lee Moon Soo là “ông nội quốc dân” Lee Soon Jae cũng qua đời. Hai người đã hợp tác trong các vở Death of a Salesman, I Love You và The Ordeal. Việc 2 diễn viên gạo cội liên tiếp qua đời khiến nhiều đồng nghiệp và khán giả tiếc nuối.