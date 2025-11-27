Mã Thái Sơn nhập viện cấp cứu vào đầu tháng 11. Ca sĩ bị suy thận và có thời gian dài điều trị tại bệnh viện.

Người thân cho biết nam ca sĩ Mã Thái Sơn qua đời tối 26/11 tại Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (TP.HCM) sau thời gian dài điều trị bệnh suy thận và hở van tim 3 lá. Thông tin này khiến nhiều đồng nghiệp và bạn bè tiếc thương.

Thời gian qua, ca sĩ có sức khỏe yếu, bị phù nề chân, phải thường xuyên đi lọc máu, thậm chí cấp cứu rồi hôn mê suốt nhiều ngày.

Cuộc sống ca sĩ khó khăn, ở nhà trọ cùng dì ruột. Trong suốt thời gian ca sĩ điều trị bệnh, các đồng nghiệp và khán giả đã ủng hộ tiền để giúp anh trang trải cuộc sống, đồng thời chi trả chi phí y tế.

Ca sĩ Mã Thái Sơn qua đời ở tuổi 51. Ảnh: FBNV.

Theo thông tin từ gia đình, tang lễ của Mai Thái Sơn diễn ra trong 3 ngày 27/11-30/11 ở xã Bình Hưng, TP.HCM.

Trước đó, vào giữa tháng 11, ca sĩ Dạ Thảo My chia sẻ đàn anh cấp cứu và hôn mê suốt 18 ngày. Ngày 13/11, Mã Thái Sơn mổ chân lần 2 để ghép da.

“Anh Mã Thái Sơn là ca nặng và tình trạng nguy kịch có thể xảy ra bất cứ lúc nào (theo lời bác sĩ) trong thời gian lọc máu cũng như chữa trị các vết mổ cho anh. Ngày 12/11, anh còn biến chứng thêm bệnh án máu bị nhiễm nấm. Đội ngũ bác sĩ đang giành giật lại sự sống lẫn sức khỏe hàng ngày giúp anh", Dạ Thảo My chia sẻ.

Ca sĩ Mai Thái Sơn tên thật Phan Quang Hải, sinh năm 1974, là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu hội chợ. Anh được khán giả yêu mến qua giọng hát ngọt ngào, cảm xúc với những bản nhạc trữ tình.