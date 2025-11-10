Kim Chang Min qua đời sau nhiều ngày nằm viện. Đạo diễn ngã quỵ vì xuất huyết não vào 20/10.

Sáng 10/11, tờ YTN đưa tin đạo diễn Kim Chang Min, người thực hiện nhiều bộ phim nổi tiếng qua đời ngày 7/11. Tang lễ của đạo diễn được tổ chức tại Phòng số 1 ở Nhà tang lễ Bệnh viện Guri thuộc đại học Hanyang vào 10/1.

Em gái của đạo diễn Kim thông báo trên trên trang cá nhân vào 9/10: "Anh trai tôi đã ngã quỵ vì xuất huyết não vào 20/10. Anh ấy được tuyên bố là chết não vào 7/11 và đã hiến tặng nội tạng của mình cho 4 người để chia sẻ cuộc sống mới quý giá. Anh ấy đã về với Chúa".

Tang lễ của đạo diễn được cử hành vào 10/11. Ảnh: YTN.

Cô tiếp tục: "Bất chấp mong muốn tha thiết của cả gia đình, anh ấy đã không bao giờ tỉnh lại. Anh ấy có vẻ mạnh mẽ bên ngoài, nhưng là một người ấm áp và mỏng manh hơn bất kỳ ai khác".

Sinh ra tại Seoul vào năm 1985, đạo diễn Kim bắt đầu với vai trò quản lý đạo cụ cho bộ phim The Suspect năm 2013 và làm thành viên nhóm hoạt hình trong dự án Ý chí anh hùng, Vua bạch phiến, Chờ cơn mưa, The Firefighters…

Anh giành Giải thưởng Đạo diễn tại Liên hoan Phim Nhân quyền Cảnh sát lần thứ 5 cho bộ phim Someone's Daughter năm 2016. Kim cũng là đạo diễn phim ngắn Exit No. 3, Guui Station năm 2019.

Mục sư Park Yong Gyu đến tiễn đưa Kim sau khi đạo diễn này qua đời và bày tỏ lòng kính trọng với người đã khuất: "Anh ấy là một người ấm áp, luôn muốn giúp đỡ người khác ngay cả khi bản thân đang gặp khó khăn. Anh ấy là một người bạn chân thành, luôn cống hiến 100% sức lực của mình cho mọi người".