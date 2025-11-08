Thiết Mộc Chân của 'Anh hùng xạ điêu' qua đời

Truyền thông đưa tin diễn viên Lăng Hán đã qua đời. Ông được biết tới qua vai diễn Thiết Mộc Chân trong "Anh hùng xạ điêu".

Ngày 8/11, tờ SETN đưa tin diễn viên kỳ cựu Lăng Hán qua đời. Một đồng nghiệp xác nhận thông tin và cho biết Lăng Hán đã qua đời khá lâu nhưng tin tức đến nay mới được tiết lộ. Đồng nghiệp miêu tả Lăng Hán là người rất dễ tính, hiền lành và hào phóng. Nam diễn viên luôn đối xử tốt với các hậu bối và thường xuyên chỉ bảo họ.

Lăng Hán bước chân vào ngành giải trí trong những năm 1950, ban đầu làm biên kịch cho hãng phim Thiệu Thị Huynh Đệ, rồi chuyển sang đảm nhận các vai diễn, chủ yếu là vai phụ trong phim tiếng Quan Thoại và tiếng Quảng Đông. Sau những năm 1970, Lăng Hán gia nhập CTV và TVB, đảm nhận các vai phụ như hàng xóm, bảo vệ…

Diễn viên kỳ cựu Lăng Hán qua đời, khiến đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Ảnh: Line Today.

Trong sự nghiệp, ông tham gia vô số tác phẩm, bao gồm hơn 200 phim điện ảnh và truyền hình. Những vai nổi bật nhất của ông có thể kể tới Thiết Mộc Chân trong Anh hùng xạ điêu của CTV, Tạ Quý trong Vùng đất tình yêu... Lăng Hán rời TVB vào khoảng năm 2003.

Lâm Gia Đống, người từng hợp tác với Lăng Hán trong Ngôi nhà ma ám nhận xét đàn anh rất tốt bụng và xứng đáng được lứa diễn viên trẻ tôn trọng.

Về phần Lăng Hán, ông trân trọng tất cả vai diễn dù lớn hay nhỏ. "Diễn xuất là công việc của tôi. Việc làm tốt mỗi vai diễn mang lại cho tôi sự an tâm", Lăng Hán từng nói.