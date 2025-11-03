Tạ Hữu Tâm tử vong trong bồn tắm khách sạn

Hot girl Đài Loan Tạ Hữu Tâm được phát hiện qua đời trong bồn tắm khách sạn. Nam ca sĩ Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra.

China Press đưa tin hot girl Đài Loan Tạ Hữu Tâm qua đời đột ngột khi đang quay phim tại Malaysia. Cảnh sát Malaysia phát hiện Tạ Hữu Tâm bất tỉnh trong bồn tắm, được phủ khăn lông trắng. Tạ Hữu Tâm không có vết thương ngoài da. Nạn nhân đã được đưa tới bệnh viện để khám nghiệm tử thi.

Theo China Press, ca sĩ người Malaysia Namewee đã có mặt tại hiện trường vào thời điểm vụ việc xảy ra. Sau đó cảnh sát phát hiện Namewee có ma túy trên người.

Tuy nhiên, khi đăng bài trên trang cá nhân, Namewee vẫn khẳng định không sử dụng hay mang theo bất kỳ loại ma túy nào. “Sự thật sẽ được phơi bày khi cảnh sát công bố báo cáo, có lẽ phải mất hai hoặc ba tháng nữa", người này cho biết.

Chris, bạn thân và cũng là quản lý của Tạ Hữu Tâm tiết lộ một báo cáo của bệnh viện Malaysia chỉ ra nguyên nhân cái chết của hot girl này là do đau tim. Tuy nhiên, gia đình chỉ ra Tạ Hữu Tâm có sức khỏe tốt và thấy lời giải thích về nguyên nhân cái chết là không thể chấp nhận được.

Namewee có mặt tại hiện trường vào thời điểm Tạ Hữu Tâm qua đời. Ảnh: Zaobao.

Sáng 3/11, cảnh sát Malaysia tiếp tục cập nhật về vụ việc của Tạ Hữu Tâm. Cảnh sát trưởng Kuala Lumpur Datuk Fadil xác nhận trong một tuyên bố sáng nay rằng cảnh sát đã bắt giữ Namewee, 42 tuổi, tại một khách sạn ở Kuala Lumpur lúc 16h30 ngày 22/10.

Datuk Fadil cho biết cảnh sát đã tìm thấy 9 viên thuốc màu xanh trong phòng khách sạn, nghi là thuốc lắc. Nghi phạm đã được đưa về trụ sở cảnh sát để hỗ trợ điều tra.

Cảnh sát tiến hành xét nghiệm nước tiểu đối với nghi phạm, kết quả cho thấy anh ta dương tính với amphetamine, ketamine, cần sa và methamphetamine. Sau đó, anh ta bị tạm giam hai ngày và bị buộc tội tại tòa ngày 24/10.

Tuy nhiên, khi đối mặt với cáo buộc tàng trữ và lạm dụng ma túy, Namewee phủ nhận. Sau đó, nam ca sĩ này được tại ngoại. Điều này đã gây ra làn sóng chỉ trích trên mạng xã hội đối với Namewee, nhưng một số người cũng đặt câu hỏi liệu Tạ Hữu Tâm có sử dụng chất cấm hay không.

Truyền thông Đài Loan đưa tin Tạ Hữu Tâm (31 tuổi) trước đây làm y tá và đã thu hút hàng trăm nghìn người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội nhờ ngoại hình nổi bật, hình ảnh dễ gần. Hot girl được mệnh danh “nữ thần điều dưỡng”. Cô thường xuyên chia sẻ các mẹo chăm sóc da và tập thể dục, đồng thời tạo ra các video ngắn với phong cách hài hước.