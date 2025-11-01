Vương Gia Vệ lộ ghi âm nhạy cảm

Vương Gia Vệ lộ ghi âm nhắc tên nhiều diễn viên. Ông thậm chí có phát ngôn nhạy cảm, quấy rối Kim Tĩnh.

Theo Stheadline, bộ phim truyền hình Phồn hoa do Vương Gia Vệ sản xuất và đạo diễn đã gây sốt khi phát sóng tại Trung Quốc đại lục vào cuối năm 2023. Diễn xuất của dàn diễn viên chính bao gồm Hồ Ca, Mã Y Lợi, Đường Yên, Tân Chỉ Lôi… nhận được nhiều lời khen ngợi. Biên kịch Tần Văn cũng được đánh giá cao. Tuy nhiên, vài tháng trước, Phồn hoa vướng vào tranh cãi về tên tác giả, kịch bản.

Một biên kịch tên Cố Nhị công khai cáo buộc đội ngũ sản xuất đạo văn, bắt nạt và bóc lột. Ngày 31/1, một đoạn ghi âm được cho là do Cố Nhị phát hành đã lan truyền trên Weibo. Đoạn ghi âm tiết lộ cuộc trò chuyện giữa đạo diễn Vương Gia Vệ và biên kịch Tần Văn. Cuộc trò chuyện đề cập đến tên của một số người nổi tiếng đại lục.

Đoạn ghi âm được cho là có nội dung Vương Gia Vệ bình luận về Đường Yên, nữ chính của phim Phồn hoa. Cụ thể, Vương Gia Vệ nói: "Để tôi nói cho cô biết, Đường Yên là một người rất kiêu ngạo". Tuyên bố này trái ngược hoàn toàn với những gì Vương Gia Vệ nhận xét về Đường Yên trước đó.

Vương Gia Vệ lộ ghi âm gây tranh cãi. Ảnh: HK01.

Vương Gia Vệ từng khen ngợi Đường Yên và cho biết cả hai rất hòa hợp.

Ngoài ra, Vương Gia Vệ còn cho biết trong bộ phim Lưu Kim Tuế Nguyệt, Nghê Ni được ưu ái hơn hẳn Lưu Thi Thi. Lời thoại ban đầu vốn của nhân vật do Lưu Thi Thi đảm nhận được đẩy sang cho Nghê Ni. Thậm chí, nội dung xoay quanh nhân vật của Nghê Ni do biên kịch chính là Tần Văn đảm nhận. Trong khi đó, biên kịch phụ phụ trách nhân vật của Lưu Thi Thi. Trang phục của Nghê Ni cũng được đầu tư hơn hẳn đồng nghiệp.

Gây tranh cãi nhiều nhất là Vương Gia Vệ đã có bình phẩm nhạy cảm, dung tục, mang tính quấy rối tình dục với nữ diễn viên Kim Tĩnh. Thậm chí, qua đoạn ghi âm, khán giả phát hiện Kim Tĩnh đã tham gia diễn xuất trong Phồn Hoa nhưng sau đó bị cắt bỏ.

Vụ việc liên quan đến Vương Gia Vệ đang gây xôn xao dư luận Trung Quốc.

Vương Gia Vệ sinh năm 1958, là một trong những đạo diễn danh tiếng của Trung Quốc. Ông đứng sau nhiều bộ phim nổi tiếng như Tâm trạng khi yêu, Trùng Khánh Sâm Lâm, Xuân quang xạ tiết, A Phi chính truyện…