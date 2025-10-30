Ngọc Huyền xinh đẹp bên chú rể Đình Tú

Lễ vu quy, đón dâu của diễn viên Ngọc Huyền và Đình Tú diễn ra ấm cúng tại tư gia nhà gái ở Hà Nội vào sáng 30/10 với sự chứng kiến của người thân, bạn bè của cô dâu, chú rể. Buổi lễ được trang trí màu đỏ chủ đạo, với concept lấy cảm hứng từ những biểu tượng truyền thống. Điểm nhấn nổi bật là hình ảnh cầu Thê Húc được ê-kíp khéo léo lồng ghép tại nhà cô dâu.

Cô dâu Ngọc Huyền dịu dàng trong tà áo dài trắng. Cùng lúc đó, tại Bắc Ninh - quê hương chú rể Đình Tú - tư gia nhà trai được bài trí theo phong cách vùng Kinh Bắc. Hình ảnh nón quai thao thân thương được sử dụng làm biểu tượng, nhấn mạnh sự duyên dáng và niềm tự hào của mảnh đất quan họ, góp phần làm nên một lễ cưới ý nghĩa.

Cô dâu, chú rể dâng trà cho đại diện của hai bên gia đình, lắng nghe lời dặn dò của cha mẹ và hoàn tất các nghi thức khác của lễ vu quy. Sau đó, cả hai thực hiện nghi thức rước dâu. Lúc này, Ngọc Huyền thay sang chiếc váy cô dâu màu trắng nhã nhặn, thiết kế trơn đơn giản với nơ to bản phía sau.

Cặp đôi dành nhiều công sức chuẩn bị cho hôn lễ. Họ tự tay chọn trang phục cho mình và gia đình, thiết kế thiệp mời, nhẫn cưới, cũng như lên kế hoạch chụp ảnh cưới. Theo Đình Tú chia sẻ, ban đầu hai người định bay ra nước ngoài để ghi lại bộ ảnh cưới, kết hợp du lịch. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ chọn lưu giữ kỷ niệm ngay tại quê nhà.

“Ngay từ đầu, chúng mình cũng định chọn một nơi nào đó xa xa, vừa để chụp ảnh cưới, vừa kết hợp du lịch nghỉ ngơi luôn. Rồi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng mình quyết định ở lại quê hương để lưu giữ tất cả khoảnh khắc quan trọng này. Mình nhờ chụp ảnh đều là những người bạn thân thiết ngoài đời. Mọi công đoạn chuẩn bị đều giản dị, nhanh gọn và tối giản hết sức, vậy mà mỗi bộ ảnh khi được xem đều khiến mình rung động vô cùng”, Đình Tú tâm sự. Về thiệp cưới, cả hai ưu tiên sự đơn giản nhưng đầu tư về chất liệu. Ngọc Huyền tâm sự cô không thiết kế cầu kỳ nhưng muốn mỗi chiếc thiệp khi đến tay khách mời đều phải chỉn chu, chắc chắn.

Đình Tú và Ngọc Huyền vướng tin hẹn hò từ lâu nhưng hai người không xác nhận. Giữa năm, họ bất ngờ công khai thông tin đã cầu hôn. Sáng 22/6, Ngọc Huyền chia sẻ bộ ảnh mới với Đình Tú đồng thời xác nhận thông tin cả hai đã đăng ký kết hôn. Cùng bộ ảnh, Ngọc Huyền viết: “Danh hiệu đầu tiên trong cuộc đời tôi, nghệ sĩ iu Tú”.

Đình Tú sinh năm 1992, được biết tới qua các bộ phim Tuổi thanh xuân, Lặng yên dưới vực sâu, Ghét thì yêu thôi, Ngược chiều nước mắt… Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền sinh năm 1997, tham gia các phim Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Lối nhỏ vào đời, Đừng nói khi yêu, Chúng ta của 8 năm sau, Cha tôi, người ở lại…

