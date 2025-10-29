Jack làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội

Jack cho biết đã có buổi làm việc với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào chiều 29/10. Nam ca sĩ nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm.

Theo thông báo vào tối 29/10 của Jack, nam ca sĩ và công ty quản lý đã có buổi làm việc trực tiếp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội vào chiều cùng ngày. Tại đây, nam ca sĩ thẳng thắn nhận trách nhiệm và nghiêm túc lắng nghe mọi góp ý.

“Tôi muốn gửi lời xin lỗi chân thành đến mọi người vì những ồn ào không mong muốn trong thời gian vừa qua. Tôi xin nhận hoàn toàn trách nhiệm về việc sử dụng ngôn từ gây hiểu lầm trong phần biểu diễn gần đây, đã tạo ra nhiều phản ứng trong dư luận. Với vai trò là người nghệ sĩ, tôi hiểu mọi hành động, lời nói trên sân khấu của mình đều mang sức ảnh hưởng lớn đến cộng đồng. Sự việc lần này giúp tôi hiểu hơn trong việc giữ gìn hình ảnh cá nhân và nhận thức về trách nhiệm văn hóa xã hội của người nghệ sĩ”, Jack cho biết.

Nam ca sĩ cho biết trong thời gian tới, anh sẽ cùng ê-kíp rà soát và điều chỉnh toàn bộ các nội dung hoạt động sáng tạo. Jack cam kết mọi sản phẩm sau này đều tuân thủ theo định hướng văn hóa, thuần phong mỹ tục. Bên cạnh đó, Jack hứa tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng và dự án âm nhạc mang giá trị nhân văn để lan tỏa hình ảnh một người nghệ sĩ trẻ có trách nhiệm, biết lắng nghe và không ngừng hoàn thiện.

Jack xin lỗi vì tiết mục biểu diễn gây tranh cãi gần đây. Ảnh: FBNV.

Trong buổi biểu diễn tại Hà Nội ngày 16/10, Jack trình bày một ca khúc bị đánh giá là có lời lẽ lệch lạc, mang tính dung tục và thể hiện sự ngạo mạn.

Cụ thể, bài nhạc được nhận xét là có ngôn từ gay gắt, đáp trả anti-fan. Trong đó, câu rap: “Fan thường kêu anh vì họ lào / Lào gì cũng t**" bị chỉ trích phản cảm.

Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội khẳng định ca khúc này chưa được kiểm duyệt, yêu cầu đơn vị tổ chức chương trình lên làm việc.

Ngày 27/10, Cục Nghệ thuật Biểu diễn và Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) có buổi làm việc liên quan vấn đề nghệ sĩ Việt biểu diễn ca khúc phản cảm, không hợp thuần phong mỹ tục.

Tại đây, ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử - cho biết nội dung bài hát do Jack thể hiện có dấu hiệu vi phạm các quy định về nội dung văn hóa.

Sau nhiều lần nghe, thẩm định, kiểm tra, cơ quan chức năng nhận thấy lời giải thích của đơn vị tổ chức sự kiện mà Jack biểu diễn có sự chống chế. Ngoài ra, bài hát cũng có câu chữ tác động xấu đến nhận thức giới trẻ.

Sau vụ việc của Jack, nhiều ca sĩ, rapper khác cũng bị nhắc nhở sử dụng ca từ phản cảm. Trong công văn gửi đến Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, Hội Âm nhạc TP.HCM, các thành viên Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học nghệ thuật, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM nhắc tên Jack, ca sĩ Pháo với bài Sự nghiệp chướng; rapper GDucky với bài Miền mộng mị, CLME (Hoàng Tôn x Andree x Tinle), Andree với bài Kẹo; B Ray x Đạt G với bài Cao ốc 20, HIEUTHUHAI với bài Trình và Andree x Bình Gold với bài Em iu... Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM đề nghị định hướng, chấn chỉnh hoạt động âm nhạc có biểu hiện lệch chuẩn văn hóa.