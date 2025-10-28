Cái tên đang gây tranh cãi nhất Anh trai 'say hi'

Trong tập 6 của chương trình Anh trai “say hi” mùa 2, cái tên Ryn Lee đã trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội. Là gương mặt mới trong làng giải trí, chàng trai này bất ngờ vượt qua nhiều tên tuổi lớn như Big Daddy, Negav… và lọt top 6. Ngay lập tức, khán giả tranh cãi về thứ hạng của Ryn Lee và Ngô Kiến Huy (hạng 1).

Nhiều người cho rằng tài năng của Ryn Lee chưa thực sự nổi bật so với các đối thủ, trong khi phong cách trình diễn và tính cách lại mang nhiều nét tương đồng với anh trai ruột - Quang Hùng MasterD, người từng gây ấn tượng mạnh ở mùa trước. Ngay cả ngoại hình, giọng nói, lối nói chuyện của Ryn Lee cũng khiến khán giả nhớ về Quang Hùng MasterD.

Sau khi nhìn thứ hạng của Ryn Lee, nhiều tài khoản thậm chí bình luận phải chăng nam ca sĩ này đang được đơn vị sản xuất ưu ái. Ở tập đầu tiên của chương trình, Ryn Lee cũng có màn xuất hiện được nhận xét là đặc biệt hơn các anh trai khác. Theo đó, Ryn Lee được Lê Dương Bảo Lâm "hộ tống" vào trường quay. Sau đó, Lê Dương Bảo Lâm giải thích Ryn Lee rất nhút nhát, gặp khó khăn trong vấn đề giao tiếp nên anh hỗ trợ đàn em.

Ryn Lee, tên thật Quang Huy , 22 tuổi, theo học Học viện Âm nhạc Huế và được giới thiệu là em trai của Quang Hùng MasterD - một trong những nghệ sĩ nổi bật từ mùa 1 của chương trình. Với ngoại hình sáng và khả năng hát nhảy cơ bản, anh chàng đã thu hút sự chú ý ngay từ tập đầu tiên. Tuy nhiên, khi kết quả top 6 được công bố, Ryn Lee được xướng tên đầu tiên ở vị trí thứ 6, đứng sau Ngô Kiến Huy (hạng 1), Karik và Vũ Cát Tường (đồng hạng 2), cùng các nghệ sĩ khác như Bùi Duy Ngọc và buitruonglinh. Điều này khiến không ít khán giả bất ngờ, thậm chí nghi ngờ về tính công bằng, vì cho rằng màn thể hiện của Ryn Lee chưa đủ sức thuyết phục để vượt qua nhiều đối thủ giàu kinh nghiệm hơn.

Có lợi thế từ người anh trai nổi tiếng nên Ryn Lee nhanh chóng thu hút sự chú ý và thảo luận trên mạng xã hội ngay khi được ê-kíp chương trình giới thiệu.

Tuy nhiên, một phần lớn tranh cãi xoay quanh Ryn Lee xuất phát từ việc anh trai này dường như chưa thoát được cái bóng quá lớn của anh trai. Cả hai có nhiều điểm tương đồng từ ngoại hình, giọng hát tới phong cách trình diễn. Thậm chí, có ý kiến cho rằng sự tương đồng này khiến Ryn Lee thiếu dấu ấn cá nhân. Ở live stage 2, Ryn Lee thể hiện tiết mục Ảo ảnh cùng Vũ Cát Tường và GILL. Nam ca sĩ đảm nhận đoạn điệp khúc khá bắt tai. Tuy nhiên, phần thể hiện đó chưa đủ để nam ca sĩ này vươn lên hạng 6, theo ý kiến của nhiều khán giả.

