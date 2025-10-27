Quán quân Rap Việt đáp trả

Khi bị chê mất chất vì tham gia Anh trai "say hi", quán quân Rap Việt 2024 Hustlang Robber thừa nhận anh cần làm việc để nâng cao danh tiếng và kiếm tiền.

Mới đây, Hustlang Robber bị chê mất chất khi tham gia Anh trai “say hi”. Cụ thể, một tài khoản mạng đăng ảnh của Robber kề mặt với Jaysonlei trong trò chơi vận chuyển bóng ở Anh trai “say hi” tập 6. Kèm theo hình ảnh, người này viết: “Ban đầu thích thuyền trưởng Robber vì phong cách nam tính, mà giờ bạn ra cái gì vậy. Vì tiền, vì danh tiếng?”.

Dưới bài viết kể trên, Robber lập tức phản hồi: “Bạn không coi chương trình đúng không. Cái này là chơi game bạn ơi. Còn vì tiền, vì danh tiếng thì chuẩn luôn. Mình phải đi làm chứ”.

Hình ảnh gây bàn tán của Robber. Ảnh: NSX.

Thời gian qua, nhiều rap fan cho rằng việc các rapper nổi tiếng với hình ảnh bụi bặm, cá tính, phong cách âm nhạc khác biệt tham gia một game show giải trí như Anh trai “say hi” là mất chất. Ở tập trước đó, hình ảnh B RAY và Karik thực hiện trò chơi ăn bánh trong chương trình cũng gây tranh cãi trên mạng xã hội.

Trước những ý kiến trái chiều, B RAY phản hồi: “Ý kiến nào cũng có lý do. Tôi tin chất lượng không biến mất nếu người làm vẫn giữ chuẩn nghề và tôn trọng âm nhạc. Khán giả đại chúng và chiều sâu có thể cùng tồn tại.

Tôi không chọn chương trình vì hợp. Tôi chọn vì thấy mình chưa giỏi ở mảng đó. Đi vào vùng không an toàn là cách nhanh nhất để lớn lên. Tôi nghĩ khái niệm về idol của mọi người khác mình, không phải cứ tham gia chương trình là thành idol và không còn là rapper. Một rapper hay bất kỳ nghệ sĩ nào cũng có thể trở thành idol. Tôi cũng idol - thần tượng nhiều rapper trên thế giới”.

Hustlang Robber (tên thật: Nguyễn Lê Minh Huy) sinh năm 1996, là quán quân của Rap Việt 2024. Ở đêm chung kết, Robber đã có chiến thắng dễ đoán và xứng đáng. Với kết quả bình chọn từ giám khảo, huấn luyện viên và khán giả là 35,1%, Robber có thành tích áp đảo so với các đối thủ như GILL, Manbo.